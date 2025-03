Mạnh dạn cất tấm bằng Đại học trường top vào một góc, chàng trai rẽ hướng làm nghề bị bạn bè khinh miệt: Mỗi lần kiếm 35 triệu đồng, chẳng bận tâm người khác nghĩ gì!

Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh - Trường đại học thuộc Top đầu trong danh sách những ngôi trường mơ ước của nhiều thế hệ sinh viên Trung Quốc, chàng trai tên Zhang Lechao đã chọn một hướng đi "không giống ai": xếp lại tấm bằng đại học của mình, anh chọn "rẽ hướng" trở thành một chuyên viên massage, nắn chỉnh xương.

Bị bạn bè ghét bỏ, kì thị vì nghi là "chặt chém" khách hàng

Mặc dù ngành nghề này khiến anh bị bạn bè hiểu lầm, kì thị, ghét bỏ tới nỗi "xoá tên" ra khỏi nhóm trò chuyện chung trên mạng xã hội, nhưng Zhang Lechao vẫn rất quyết tâm với con đường của mình. Hơn nữa, nghề nghiệp này còn mang lại cho anh mức thu nhập thực sự cao: 10.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 35 triệu đồng) cho một ca trị liệu.

Zhang Lechao trong lễ tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh

Nhờ đó, Zhang Lechao có thể "ung dung" kiếm tiền trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn đang chật vật với quá trình xin việc, tuyển dụng hoặc trở thành một nhân viên với mức lương eo hẹp. Zhang Lechao tốt nghiệp chuyên ngành y học dự phòng tại Khoa Y tế Công cộng của Đại học Bắc Kinh. Anh cho biết sau khi tốt nghiệp năm 2017, anh đã đi làm tại một bệnh viện công ở Bắc Kinh. Sau đó, anh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật do vấn đề ở thắt lưng và phải nằm liệt giường một thời gian. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, anh dần hồi phục và có thể đi lại được dựa vào phương pháp nắn chỉnh xương trị liệu.

Zhang Lechao cho biết, sau khi bình phục, anh bắt đầu học hỏi kỹ năng từ nhiều người đi trước và cuối cùng trở thành một chuyên viên nắn xương chuyên nghiệp, dấn thân vào con đường khởi nghiệp và mở cửa hàng riêng. Lúc đầu, có rất ít người lui tới cửa hàng, trung bình chỉ có một hoặc hai khách hàng mỗi ngày. Nhờ truyền miệng, số lượng khách hàng đến chỉnh xương của anh ngày càng tăng và cửa hàng của anh đã chuyển sang mô hình đặt lịch hẹn cho người quen từ năm 2022.

"Trước đây, khi đang ở đỉnh cao, tôi phải khám cho 12 đến 15 bệnh nhân một ngày, sáu ngày một tuần và lịch hẹn được lên ba tháng sau đó. Bây giờ, tôi tập trung vào việc đào tạo học viên và để lại công việc kinh doanh cho học viên của mình." Zhang Lechao ắt đầu đào tạo học viên từ năm 2020 và hiện có hơn 100 học viên.

Ban đầu, giá cho một lần nắn xương là 580 nhân dân tệ (tương đương 2 triệu đồng), không tính theo thời gian. Nhưng do số lượng đặt chỗ quá lớn, vài tháng sau, giá nắn xương của Zhang Lechao đã tăng lên 880 nhân dân tệ (khoảng hơn 3 triệu đồng), song một số người vẫn muốn trả thêm tiền để được phục vụ trước. Năm 2022, giá tăng lên 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) cho một lần nắn chỉnh xương, không hạn chế thời gian.

Zhang Lechao cho biết, do đã trải qua hai ca phẫu thuật nên tình trạng sức khỏe của anh không cho phép anh tiếp đón nhiều khách hàng. Do đó, anh đã quyết định tăng giá để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Cũng chính vì lí do này, anh bị bạn bè cũ nghi ngờ là cố tình "chặt chém" khách hàng để thu lợi. Đáp lại sự nghi ngờ này, Zhang Lechao cho biết thực ra anh chỉ tiếp một hoặc hai khách mỗi ngày. "Dịch vụ giữa người với người gần như không thể thay thế được. Sẽ luôn có những người chỉ công nhận tay nghề của bạn." Zhang Lechao cho biết.

Bị "đuổi" khỏi nhóm chat chung của lớp vì chuyển hướng nghề nghiệp

Liên quan đến vụ việc bị đuổi khỏi nhóm lớp vì chuyển hướng nghề nghiệp sang bác sĩ nắn xương, Zhang Lechao kể lại với phóng viên rằng vào khoảng năm 2018, anh đã tuyên bố trong nhóm lớp rằng anh sẽ thôi việc ở bệnh viện và chuẩn bị trở thành bác sĩ nắn xương, sau đó anh bị chủ nhóm đuổi khỏi nhóm trò chuyện. Zhang Lechao cho biết sau đó anh đã hỏi trưởng nhóm lý do: "Câu trả lời tôi nhận được là vì chúng ta ở các hệ thống khác nhau nên không có sự giao thoa và không cần phải liên lạc với nhau".

Zhang Lechao cho biết, anh rất ít khi nói chuyện trong nhóm, lúc đó còn chưa mở tiệm nắn xương chứ đừng nói đến việc quảng cáo trong nhóm. Sau khi phòng khám của anh thành công và trở nên có tiếng, những cựu sinh viên của trường lại mời anh tham gia một nhóm giao lưu chung.

"Tôi rất ngạc nhiên. Thực ra, tôi không để tâm đến chuyện này và không muốn mọi người tập trung vào nó. Chuyện này xảy ra cách đây bảy năm." Zhang Lechao cũng phủ nhận việc anh thổi phồng sự việc nhằm quảng bá cho phòng khám. Anh nói rằng hiện nay đã kinh doanh rất tốt và không cần quảng bá thêm.

Tuy bị bạn bè kì thị, xa lánh, song gia đình Zhang Lechao lại luôn ủng hộ việc nắn xương của anh. "Họ thấy rằng bệnh tình của nhiều người được cải thiện nhờ sự giúp đỡ của tôi và cảm thấy công việc của tôi rất có ý nghĩa."

Tuy nhiên, sự tương phản giữa những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng làm bác sĩ nắn xương đã từng gây tranh cãi. Đáp lại, Zhang Lechao cho biết, anh hy vọng có thể thay đổi nhận thức của mọi người rằng sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng vẫn có thể tham gia lao động chân tay thông qua tấm gương của mình.

Dù nắn chỉnh xương được xem là một "công việc chân tay" không mấy vẻ vang trong mắt bạn học cùng trang lứa, song thực tế, nghề nghiệp này lại giúp Zhang Lechao có thể sống tốt bởi nguồn thu nhập dồi dào. Bên cạnh đó, tay nghề của anh cũng đã được công nhận bởi rất nhiều bệnh nhân. Zhang Lechao cho rằng, anh muốn thông qua trường hợp của mình để thay đổi nhận thức của giới trẻ: Hãy kiên định với con đường của mình, dù người khác nhìn nhận bạn ra sao, chỉ cần bạn cảm thấy rằng nó là xứng đáng!

Theo Sohu