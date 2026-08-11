Mạo danh các trường đại học để chiếm đoạt tài sản

Mạo danh nhà trường để lừa đảo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) vừa cảnh báo về một văn bản giả mạo sử dụng tên, thông tin, logo, con dấu và chữ ký của lãnh đạo nhà trường để tạo lòng tin với sinh viên, phụ huynh.

Văn bản được thiết kế khá giống văn bản hành chính, có tên trường, số văn bản, nội dung về “du học sinh viên quốc tế”, học bổng, hỗ trợ học phí cùng con dấu và chữ ký. Đáng chú ý, văn bản còn thể hiện cụ thể tên sinh viên, ngành học, thời gian, địa điểm và các mức học bổng.

Việc cá nhân hóa thông tin, kết hợp với hình thức văn bản giống thông báo chính thức có thể khiến người nhận dễ tin tưởng và thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo. Qua trường hợp này, có thể thấy việc một văn bản có tên đơn vị, logo, con dấu hoặc chữ ký không đồng nghĩa với việc thông tin trong văn bản là chính thống.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên khuyến cáo sinh viên khi nhận được thông tin liên quan đến học bổng, du học, trao đổi sinh viên hoặc các chương trình quốc tế cần kiểm tra kỹ nguồn gửi, thể thức và nội dung thông báo. Nếu có nghi ngờ, cần liên hệ trực tiếp với nhà trường để xác minh và chờ thông tin chính thức.

Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh cũng cảnh báo tân sinh viên về nguy cơ giả mạo giấy báo trúng tuyển, gửi đường link yêu cầu xác nhận nhập học, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền, đóng các khoản phí.

Các trường đại học khuyến cáo thí sinh và phụ huynh không nên chỉ dựa vào logo, con dấu, chữ ký, số văn bản hoặc tên trường để xác định tính chính xác của thông báo. Những yếu tố này có thể bị làm giả nhằm tạo lòng tin.

Khi nhận được thông tin liên quan đến tuyển sinh, trúng tuyển, học bổng, du học, xác nhận nhập học hoặc các khoản thu, thí sinh và phụ huynh cần chủ động kiểm tra trên website, fanpage và các kênh thông tin chính thức của trường. Trường hợp nghi ngờ, cần liên hệ trực tiếp với trường để xác minh trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Thí sinh cũng cần chủ động tra cứu kết quả tuyển sinh trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn; không truy cập đường link lạ, không cung cấp căn cước công dân, hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các dữ liệu cá nhân quan trọng khi chưa xác minh rõ nguồn gửi.

Cần nâng cao cảnh giác

Liên quan đến vụ việc trên, vừa qua Công an TP Cần Thơ cũng đã phát thông tin cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trong mùa tựu trường. Trong đó, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng uy tín của các cơ sở giáo dục để tạo dựng niềm tin với doanh nghiệp, sau đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân và doanh nghiệp cần kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức của cơ sở giáo dục trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền.

Thời điểm tháng 8 hàng năm, khi các trường học công bố kết quả tuyển sinh, tiếp nhận thí sinh xác nhận nhập học và chuẩn bị năm học mới, cũng là giai đoạn các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động trên không gian mạng. Các đối tượng này lợi dụng nhu cầu hoàn tất thủ tục nhập học, đóng học phí, đăng ký ký túc xá, thuê phòng trọ hoặc tìm việc làm thêm của học sinh, sinh viên và phụ huynh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập website, fanpage, tài khoản mạng xã hội hoặc địa chỉ thư điện tử có giao diện, tên gọi gần giống với các trường đại học, cao đẳng. Sau khi sao chép thông tin tuyển sinh từ các kênh chính thức, các đối tượng thay đổi số tài khoản ngân hàng hoặc mã QR thanh toán để chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, các đối tượng còn đăng thông tin cho thuê phòng trọ với giá thấp bất thường hoặc tuyển cộng tác viên bán hàng, nhập dữ liệu, xử lý đơn hàng trực tuyến với mức thu nhập hấp dẫn. Khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, đóng phí hồ sơ, phí đào tạo hoặc thực hiện các “nhiệm vụ” yêu cầu chuyển tiền trước, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân chỉ tra cứu kết quả tuyển sinh, xác nhận nhập học, nộp học phí và đăng ký ký túc xá thông qua cổng thông tin, website, ứng dụng và tài khoản ngân hàng chính thức của các cơ sở giáo dục; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không quét mã QR hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác.

Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan Công an khuyến cáo cần xác minh kỹ danh tính người đại diện, văn bản giao dịch và thông tin thanh toán khi nhận được các đơn đặt hàng lớn từ các cơ quan, tổ chức, đặc biệt khi có yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để đề nghị hỗ trợ tạm dừng hoặc phong tỏa giao dịch; đồng thời lưu giữ các tài liệu, tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, mã QR và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.