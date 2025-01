Mark Zuckerberg ‘nói lời cay đắng’ với Apple: Khen 1 câu nhưng chê cả 1 tràng, thậm chí còn cáo buộc nhà Táo chơi ‘luật rừng’

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 10/1, Mark Zuckerberg nói rằng iPhone rất tuyệt vì giờ đây, hầu hết mọi người trên thế giới đều có điện thoại và sản phẩm này tạo nên những điều khá ấn tượng.

Tuy nhiên, CEO Meta (công ty mẹ Facebook) tin rằng Apple đã làm rất nhiều điều trái ngược với sự tuyệt vời của sản phẩm tạo ra.

“Họ sử dụng nền tảng đó để đặt ra nhiều quy tắc mà tôi cho là tùy tiện. Tôi cảm thấy họ thực sự chẳng phát minh được thứ gì đáng kể trong thời gian dài. Giống như là Steve Jobs đã phát minh ra iPhone và giờ họ chỉ ngồi đó sau 20 năm".

Bản thân Zuckerberg cũng nói thêm rằng ông nghĩ doanh số bán iPhone đang gặp khó vì người dùng không vội vã nâng cấp điện thoại của họ khi các mẫu mới chẳng có nhiều cải tiến so với các phiên bản trước đó.

“Với tư cách một doanh nghiệp, họ làm sao để kiếm nhiều tiền hơn? Vâng, về cơ bản họ làm điều đó bằng cách bóp nghẹt mọi người. Họ áp thuế 30% với các nhà phát triển, buộc họ phải mua nhiều thiết bị ngoại vi và các phụ kiện hơn. Họ tạo ra những thứ như Air Pods và làm chúng trở nên tuyệt vời bằng cách hạn chế hoàn toàn khả năng kết nối của các thiết bị tương tự vào các sản phẩm như iPhone”, Zuckerberg phàn nàn.

Nhà đồng sáng lập Facebook cũng khẳng định Apple tự bảo vệ họ trước làn sóng phản đối của các công ty khác bằng tuyên bố “không muốn vi phạm quyền riêng tư và bảo mật người dùng”. Theo Zuckerberg, Apple hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề này bằng cách sửa giao thức của mình, chẳng hạn như xây dựng bảo mật tốt hơn và sử dụng mã hóa.

“Tình trạng không an toàn là do Apple không xây dựng bất kỳ phương thức bảo mật nào. Sau đó, họ lại dùng điều ấy để biện minh cho lý do tại sao chỉ các sản phẩm của Apple mới có thể kết nối một cách dễ dàng”, Zuckerberg nói.

Ông chủ mạng xã hội lớn nhất hành tinh cũng cho rằng nếu Apple ngừng áp dụng “luật rừng”, lợi nhuận Meta có thể tăng gấp đôi.

Zuckerberg cũng không quên chê thiết bị Vision Pro của Apple vì doanh số đáng thất vọng của sản phẩm này tại Mỹ. Meta cũng có sản phẩm tương tự tên Meta Quest.

Apple hiện chưa lên tiếng bình luận về những phát ngôn của Mark Zuckerberg.

Tham khảo: CNBC