Mark Zuckerberg vừa đón 1 tin vui sau 5 năm đối diện kiện tụng

Meta vừa giành một chiến thắng pháp lý quan trọng, khép lại một trong những vụ kiện chống độc quyền được theo dõi sát sao nhất tại Mỹ suốt nhiều năm qua.

Trong phán quyết vừa công bố, thẩm phán liên bang James E. Boasberg bác bỏ nỗ lực của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) nhằm chứng minh Meta – công ty mẹ của Facebook – giữ vị thế độc quyền trong thị trường mạng xã hội cá nhân và buộc hãng phải tách khỏi hai thương vụ thâu tóm đình đám Instagram và WhatsApp.

Theo Reuters, tòa nhận định FTC đã không chứng minh được Meta đang sở hữu quyền lực thị trường theo nghĩa pháp lý, đặc biệt trong bối cảnh môi trường cạnh tranh hiện nay đã thay đổi quá sâu rộng. Việc cơ quan này loại TikTok, YouTube hay nhiều ứng dụng nhắn tin khỏi định nghĩa thị trường bị xem là thiếu cơ sở, bởi chính TikTok đã trở thành bằng chứng rõ nhất cho thấy Facebook và Instagram không còn là những “kẻ thống trị tuyệt đối” như cáo buộc của FTC.

Financial Times cho biết FTC đã xây dựng lập luận kéo dài gần 5 năm, xoay quanh chiến lược “buy or bury” – tức mua lại hoặc loại bỏ các đối thủ tiềm năng. Hai thương vụ Instagram năm 2012 và WhatsApp năm 2014 được coi là trung tâm của cáo buộc khi FTC cho rằng những thương vụ này triệt tiêu cạnh tranh trong trứng nước.

Tuy nhiên, thẩm phán Boasberg đã nhiều lần nhấn mạnh rằng luật chống độc quyền yêu cầu cơ quan kiện tụng phải chứng minh quyền lực độc quyền trong hiện tại, chứ không phải chỉ dựa vào những điều xảy ra cách đây hơn một thập kỷ. The Washington Post trích phán quyết nêu rõ: “Ngay cả khi Meta từng có ảnh hưởng lớn, thì điều FTC phải chứng minh là quyền lực đó vẫn đang tồn tại hoặc sắp xảy ra – điều mà hồ sơ vụ án không đáp ứng”.

Chuyên gia nhận định kết quả này là một bước lùi lớn trong nỗ lực kiềm chế Big Tech của Washington. Trong nhiều năm qua, Meta, Google, Amazon hay Apple liên tục đối mặt với hàng loạt vụ điều tra và kiện tụng liên quan đến độc quyền, bảo mật dữ liệu và tác động xã hội. Nhưng vụ kiện đối với Meta được xem là “phép thử quan trọng nhất” nhằm đánh giá khả năng của luật chống độc quyền hiện hành trước những thay đổi quá nhanh của thị trường công nghệ. Việc tòa án kết luận rằng FTC chưa thể chứng minh Meta còn giữ vai trò thống trị cho thấy những công cụ pháp lý hiện tại có thể không theo kịp mô hình kinh doanh và tốc độ đổi mới của ngành công nghệ.

Phía Meta ngay lập tức chào đón phán quyết, coi đây là minh chứng rằng công ty đang cạnh tranh công bằng trong một thị trường “đầy sôi động, luôn thay đổi và có vô số lựa chọn thay thế cho người dùng”. Công ty khẳng định hai nền tảng Instagram và WhatsApp đều đã phát triển mạnh mẽ sau khi về chung mái nhà với Facebook, tạo thêm nhiều tiện ích cho hàng tỷ người dùng và hàng triệu doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chiến thắng này không đồng nghĩa Meta sẽ “thoát nạn” hoàn toàn. Công ty vẫn đối mặt với nhiều áp lực pháp lý khác, bao gồm các vụ kiện liên quan đến tác động của mạng xã hội đối với trẻ em và quyền riêng tư dữ liệu.

