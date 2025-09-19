Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Meta Ray-Ban Display, chiếc kính AI đầu tiên tích hợp màn hình đơn sắc cùng độ phân giải cao được giới thiệu, kết hợp thiết bị đeo tay thông minh hoàn toàn mới.

Video giới thiệu kính Meta Ray-Ban Display. (Nguồn: Meta)

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đã công bố thiết bị đeo thế hệ tiếp theo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo của công ty: Một cặp kính thông minh có màn hình nhỏ bên trong tròng kính.

Kính Meta Ray-Ban Display giúp người dùng ít phải nhìn xuống màn hình điện thoại hơn. Thay vào đó, người sử dụng có thể tương tác với công nghệ AI của Meta, cũng như tin nhắn, ảnh và các hoạt động trực tuyến khác, thông qua một cặp kính mắt.

CEO Zuckerberg cho biết: "Kính là hình thức lý tưởng cho trí thông minh của cá nhân vì sản phẩm cho phép bạn hiện diện trong từng khoảnh khắc, trong khi vẫn có thể tiếp cận các tính năng AI, giúp bạn thông minh hơn, giao tiếp tốt hơn, cải thiện trí nhớ và nâng cao các giác quan".

Mark Zuckerberg giới thiệu kính thông minh có màn hình, 'búng tay' điều khiển- Ảnh 1.

CEO Mark Zuckerberg đeo mẫu kính mới và vòng đeo tay (trái) để điều khiển tại Meta Connect. (Ảnh: Reuters)

Trang tin công nghệ CNET đánh giá, điểm ấn tượng trên kính Ray-Ban Display của Meta là người đối diện không thể nhìn thấy hình ảnh được chiếu trên tròng kính phải của người đeo. Tròng kính trông hoàn toàn trong suốt, không hề có vệt nhòe thường thấy trên kính AR.

Màn hình màu đơn sắc 600x600 pixel trên kính Ray-Ban Display không lớn lắm. Trường nhìn chỉ khoảng 20 độ, một phần nhỏ so với bất kỳ cặp kính AR nào. Tuy nhiên, màn hình có mật độ điểm ảnh 42 pixel/độ, trông khá sắc nét. Một phóng viên trải nghiệm cho biết có thể đọc được chữ rất nhỏ trên ảnh bìa album Spotify.

Màn hình có thể hoạt động trong 6 giờ chỉ với một lần sạc, hộp đựng cung cấp thêm pin lên đến 30 giờ. Vòng đeo tay có thời lượng pin 18 giờ và khả năng chống nước.

Camera 12MP với khả năng zoom 3x. Thông qua "dải thần kinh Meta" - tức dây đeo ở tay, chiếc vòng sẽ phân tích hoạt động cơ để kích hoạt tính năng trên kính: Hỏi - đáp AI, chụp ảnh, quay video, nhắn tin nhanh, gọi video, mở bản đồ, bật/tắt nhạc,...

Mark Zuckerberg giới thiệu kính thông minh có màn hình, 'búng tay' điều khiển- Ảnh 2.

Màn hình riêng tư trong tròng kính chỉ bị lộ 2%. (Ảnh: Meta)

Kính Meta Ray-Ban Displays được bán ra từ ngày 30/9 tại Mỹ với giá 799 USD (hơn 21 triệu đồng).

CNN cho biết, kính thông minh vẫn là một sản phẩm tương đối kén người dùng, nhưng mức độ chấp nhận đang tăng nhanh chóng. Công ty mẹ của Ray-Ban là EssilorLuxottica, cho biết vào tháng 7, doanh thu từ kính Meta đã tăng hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty đặt mục tiêu sản xuất 10 triệu cặp kính Meta mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026.

Meta không phải là công ty đầu tiên thử nghiệm một thiết bị như thế này. Google ra mắt phiên bản đầu tiên của kính thông minh với màn hình trong mang tên Google Glass vào năm 2013 nhưng thất bại.

Công nghệ cung cấp năng lượng cho kính thông minh, như bộ xử lý, pin và camera, được cải thiện đáng kể trong thập kỷ qua. Do vậy, mặt kính chỉ nặng hơn một chút so với kính thông thường.

Tại sự kiện, Ray-Ban Meta Gen 2 cũng được giới thiệu với giá 379 USD (10 triệu đồng). Mẫu kính trông tương tự như phiên bản tiền nhiệm nhưng được nâng cấp về màu sắc, thời lượng pin và camera.

Mark Zuckerberg giới thiệu kính thông minh có màn hình, 'búng tay' điều khiển- Ảnh 3.

Ray-Ban Meta Gen 2 với thiết kế tương tự thế hệ trước. (Ảnh: Meta)

Phiên bản thứ 2 cũng có thể quay video 3K chất lượng cao hơn. Thời lượng pin tăng gấp đôi lên 8 giờ và hộp sạc cung cấp thêm 48 giờ sử dụng.

Theo Mạnh Hùng

VTC News

