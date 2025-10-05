Masan Consumer chuẩn bị 'chuyển nhà' sang HoSE
Masan Consumer dự kiến niêm yết trên sàn HoSE trong quý IV/2025 hoặc nửa đầu năm 2026.
MCH:
CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã: MCH, sàn UPCoM) vừa công bố nghị quyết thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).
Thời điểm niêm yết dự kiến trong quý IV/2025 hoặc nửa đầu năm 2026. Masan Consumer lựa chọn CTCP Chứng khoán Vietcap làm đơn vị tư vấn niêm yết.
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ được xác định dựa trên bình quân 30 phiên giao dịch cuối cùng trước khi MCH hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Chốt phiên 3/10, cổ phiếu MCH dừng ở mức 128.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa xấp xỉ 135.000 tỷ đồng (hơn 5,1 tỷ USD).
Kế hoạch niếm yết trên sàn HoSE đã được cổ đông Masan Consumer thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Masan Consumer được thành lập vào năm 2000 nổi tiếng với nhiều thương hiệu thực phẩm, gia vị như: Chin-su, mỳ ăn liền Omachi, Kokomi, Nam Ngư và nước tăng lực 247...
Tính đến ngày 30/6/2025, Masan Consumer là công ty con sở hữu gián tiếp của CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group, mã: MSN) với tỷ lệ lợi ích là 66%.
Trong năm 2025, Masan Consumer lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu từ 33.500 - 35.500 tỷ đồng (tăng trưởng 10 - 15%), lợi nhuận sau thuế từ 7.300 - 7.800 tỷ đồng.
Lũy kế nửa đầu năm, MCH ghi nhận doanh thu thuần 13.764 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.961 tỷ đồng, giảm lần lượt 1% và 14% so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều ngược lại, một công ty con gián tiếp của Masan Consumer là CTCP Vinacafe Biên Hòa (mã: VCF, sàn HoSE) nhiều khả năng sắp rời sàn HoSE.
Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/7/2025, Vinacafe Biên Hòa có tổng cộng 538 cổ đông, bao gồm 1 cổ đông nắm giữ 98,79% số cổ phiếu có quyền biểu quyết; 537 cổ đông còn lại nắm giữ 1,21% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Với cấu trúc cổ đông này, Vinacafe Biên Hòa không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, do "không đảm bảo có thối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu từ không phải cổ đông lớn nắm giữ".
Được biết, cổ đông nắm giữ tới 98,79% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCF là Công ty TNHH MTV Masan Beverage - công ty con của Masan Consumer.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc khi tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của UBCKNN.
