MAScham chính thức mở đường đua đầu tư khi sóng nâng hạng cận kề

Tuy vậy, thị trường chứng khoán vẫn biến động trước áp lực địa chính trị, lạm phát, lãi suất, khiến dòng tiền duy trì tâm lý thận trọng, dù nền tảng tăng trưởng vững chắc.

Nhà đầu tư cần hành động thế nào cho 6 tháng cuối năm?

Theo Chứng khoán Mirae Asset, sau những nhịp điều chỉnh, định giá của phần lớn cổ phiếu hiện đã lùi về vùng thấp so với trung bình các năm gần đây. Bên cạnh đó, từ tháng 9/2026, dòng vốn ngoại cũng được kỳ vọng sẽ đổ vào thị trường, khi cổ phiếu Việt Nam chính thức được phân bổ vào các bộ chỉ số FTSE Russell. Đáng chú ý, ở góc nhìn vĩ mô, Chính phủ cũng đã ban hành kịch bản tăng trưởng 11,9% cho 6 tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

"Nhà đầu tư có thể cân nhắc khi dòng tiền tìm đến những doanh nghiệp có tăng trưởng vượt kỳ vọng, tại các nhóm ngành được đánh giá triển vọng như Ngân hàng, Bất động sản Khu công nghiệp, Hạ tầng - Xây dựng - Vật liệu, Bán lẻ - Tiêu dùng và Chứng khoán". (Theo ông Đinh Minh Trí – Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân Chứng khoán Mirae Asset).

Mirae Asset: Mang MASCham trở lại để đồng hành cùng nhà đầu tư

Đồng hành cùng thị trường, ngay đầu tháng 8 này, khi thời điểm cổ phiếu vẫn còn ở vùng định giá hấp dẫn nhưng dòng vốn lớn chưa chính thức nhập cuộc, Chứng khoán Mirae Asset sẽ mang cuộc thi thường niên MAScham: Đấu trường chứng khoán trở lại với mùa giải thứ 9, mang tên "Đường đua lợi nhuận".

Kế thừa tinh thần thi đấu thực chiến trên tài khoản giao dịch thật, hoàn toàn miễn phí tham gia, MAScham mùa 9 quy tụ hai bảng đấu quen thuộc: Champion League dành cho tài khoản từ 500 triệu đồng trở lên và Premier League dành cho tài khoản từ 50 đến dưới 500 triệu đồng, đảm bảo sân chơi công bằng cho mọi quy mô nhà đầu tư. Tổng giá trị giải thưởng mùa này lên tới 730 triệu đồng, trải rộng trên 18 hạng mục.

Điểm đột phá lớn nhất của mùa giải năm nay nằm ở cách thức tổ chức. Thay vì một hành trình liền mạch như các mùa trước, MAScham Mùa 9 được chia thành 3 chặng đua độc lập: Khởi động, Tăng tốc và Bứt phá, tương ứng với 3 đợt đăng ký mới được mở nối tiếp nhau xuyên suốt mùa giải. Luật thi đấu này giúp nhà đầu tư linh hoạt lựa chọn thời điểm tham gia phù hợp với chiến lược cá nhân, thay vì bó buộc phải vào cuộc ngay từ đầu. Vừa bám sát nhịp biến động của thị trường trong bối cảnh dòng vốn ngoại và kỳ vọng nâng hạng đang tạo nhiều cơ hội giao dịch, vừa tiếp thêm động lực để nhà đầu tư đi trọn hành trình. Đặc biệt, giá trị giải thưởng được trao theo từng chặng và nâng dần lên.

Chặng thi đấu và giải thưởng Mascham Mùa 9

Sân chơi thực chiến, đồng hành cùng biến động thị trường

Cổng đăng ký MAScham Mùa 9 chính thức mở từ ngày 3 - 14/8/2026, ngay sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và giai đoạn thị trường được dự báo sẽ đón nhiều sóng ngành. Đây là thời điểm lý tưởng để nhà đầu tư vừa kiểm chứng chiến lược của mình trên thị trường thực, vừa có cơ hội sở hữu những phần thưởng giá trị như voucher mua sắm, thẻ hội viên Accor Plus,… Nhà đầu tư đang sở hữu tài khoản chứng khoán tại Mirae Asset có thể đăng ký tham gia ngay tại website mascham.masvn.com hoặc trên ứng dụng đầu tư M-Stock. Đường đua lợi nhuận đã sẵn sàng khởi động, còn nhà đầu tư, đã sẵn sàng bứt tốc?

Thông tin thêm về cuộc thi MASCham - Đấu Trường Chứng Khoán

Trải qua 8 mùa tổ chức thường niên, MASCham đã trở thành một trong những sân chơi đầu tư uy tín và quy mô nhất dành cho cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam, với hơn 12.000 nhà đầu tư tham gia, tổng giá trị giải thưởng vượt 5 tỷ đồng cùng hơn 20.000 phần quà giá trị đã được trao tặng. Không chỉ là cuộc thi, MASCham còn là nơi hội tụ và lan tỏa tinh thần đầu tư thực chiến, với hơn 2,5 triệu lượt thảo luận sôi nổi trên đa nền tảng qua các mùa giải, và ghi nhận tỷ suất lợi nhuận cao nhất từng đạt được lên đến 233%, minh chứng thực tế cho những chiến lược đầu tư bản lĩnh và hiệu quả của các nhà đầu tư đã đồng hành cùng MASCham.