Sau phiên bứt phá mạnh nhất trong vòng 6 tháng, giá vàng và bạc có thể tăng đến đâu?

Theo Kitco News, giá vàng và bạc giao ngay tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi các số liệu lao động Mỹ kém tích cực, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống lấn át những lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 9.

Tại thời điểm Kitco News cập nhật, giá vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 4.244 USD/ounce, tăng 4,11% trong phiên. Nhìn rộng hơn, đây là phiên tăng mạnh nhất trong vòng 6 tháng kể từ tháng 2/2026, giá cũng vươn lên mức cao nhất trong gần 7 tuần. ﻿

Người anh em là bạc cũng diễn biến đồng pha. Giá bạc giao ngay cũng tăng 4,16%, lên 61,88 USD/ounce.﻿

Động lực chính thúc đẩy giá kim loại quý tăng đến từ báo cáo thị trường lao động Mỹ. Khu vực tư nhân nước này chỉ tạo thêm 44.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn đáng kể so với dự báo 75.000 việc làm của giới phân tích và giảm từ mức đã điều chỉnh 95.000 việc làm trong tháng 6.

Dữ liệu trên làm giảm phần nào kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng USD và lợi suất trái phiếu đi xuống theo đó giúp giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng – tài sản không mang lại lãi suất.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn chưa thực sự chuyển sang trạng thái nới lỏng. Hoạt động dịch vụ tiếp tục mở rộng khi chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 7 đạt 54,1 điểm. Chỉ số hoạt động kinh doanh và đơn hàng mới cũng duy trì ở mức cao, cho thấy nền kinh tế Mỹ chưa suy yếu trên diện rộng.

Tại cuộc họp ngày 29/7, Fed giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,5-3,75%. Đến chiều thứ Tư, thị trường vẫn định giá khoảng 59% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9.

Điều này cho thấy đà tăng của vàng và bạc vẫn đối mặt với lực cản nếu dữ liệu lạm phát hoặc hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục cao hơn kỳ vọng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện vẫn dao động quanh vùng 4,6%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm ở gần 4,2%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao dịch trên sàn Nymex chốt phiên quanh 75,22 USD/thùng, giảm 0,7%. Giá dầu Brent ở mức khoảng 79,45 USD/thùng, tăng nhẹ 0,1%. Áp lực từ giá dầu hạ nhiệt đã làm giảm một phần mức bù rủi ro lạm phát từng đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao vào cuối tháng 7.

Chứng khoán toàn cầu diễn biến phân hóa

Liên quan tới thị trường tài chính, chứng khoán Bắc Mỹ diễn biến trái chiều. Chỉ số Dow Jones tăng 263,24 điểm, tương ứng 0,49%, lên mức kỷ lục 54.349,12 điểm. Trong khi đó, S&P 500 giảm 12,97 điểm, tương ứng 0,17%, xuống 7.723,55 điểm.

Nasdaq Composite mất 221,55 điểm, tương ứng 0,83%, xuống 26.363,44 điểm, do áp lực từ nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Tại Canada, chỉ số S&P/TSX Composite tăng 344,83 điểm, tương ứng 0,96%, lên 36.146,42 điểm, nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu tài nguyên và đà tăng mạnh của kim loại quý.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa trong sắc xanh. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,5%, lên 659,75 điểm và tiếp tục nối dài chuỗi lập đỉnh. FTSE 100 của Anh tăng 0,6%, DAX của Đức tăng 0,7%, trong khi CAC 40 của Pháp tăng 0,2%. Các chỉ số FTSE MIB của Italy và IBEX 35 của Tây Ban Nha cùng tăng 0,5%, còn AEX của Hà Lan tăng 0,2%.

Eo biển Hormuz vẫn là biến số lớn

Theo Kitco News, tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố địa chính trị quan trọng nhất đối với giá vàng, dầu và các tài sản rủi ro.

Iran và Oman cho biết hai bên đã thống nhất tọa độ của một tuyến vận tải biển được đề xuất. Các quan chức Mỹ cũng phát tín hiệu rằng một thỏa thuận tạm thời có thể sắp được thiết lập.

Tuy nhiên, trở ngại vẫn nằm ở các vấn đề chính trị và vận hành. Washington muốn khôi phục hoàn toàn quyền tự do lưu thông của tàu thuyền, không chấp nhận việc Iran thu phí quá cảnh hoặc yêu cầu các tàu phải xin phép khi đi qua Hormuz.

Diễn biến trong phiên thứ Tư cho thấy thị trường dầu đã phản ứng tích cực trước triển vọng đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, giá vàng vẫn được hỗ trợ do bất kỳ cơ chế nào được thiết lập cũng có thể thiếu tính ổn định và đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Một yếu tố khác hỗ trợ vàng là hoạt động can thiệp vào thị trường đồng yen của Mỹ và Nhật Bản. Hoạt động phối hợp mua yen đã kéo tỷ giá USD từ trên 163 yen xuống dưới 160 yen, qua đó giảm bớt một nguồn gây căng thẳng trên thị trường ngoại hối toàn cầu.

Đối với vàng, tác động của diễn biến này tương đối phức tạp nhưng nhìn chung vẫn tích cực trong ngắn hạn. Đồng yen mạnh lên và đồng USD suy yếu hỗ trợ giá vàng tính theo USD. Đồng thời, việc Washington tham gia cùng Nhật Bản bảo vệ đồng yen cũng làm gia tăng những câu hỏi liên quan đến thanh khoản dự trữ và sự ổn định của hệ thống tiền tệ dựa trên đồng USD.

Giá vàng có thể hướng tới 4.380 USD/ounce

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tiếp theo của bên mua vàng là đưa giá vượt trở lại ngưỡng 4.250 USD/ounce. Nếu duy trì được trên vùng giá này, vàng có thể hướng đến khu vực kháng cự 4.360-4.380 USD/ounce.

Ngược lại, mục tiêu của bên bán trong ngắn hạn là kéo giá xuống dưới 4.180 USD/ounce. Nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng, giá vàng có thể lùi sâu hơn về khu vực 4.020-4.040 USD/ounce.

Theo Kitco News, ngưỡng kháng cự gần nhất của vàng nằm tại 4.250 USD/ounce, tiếp theo là 4.360 USD/ounce. Các vùng hỗ trợ lần lượt được xác định tại 4.180 USD/ounce và 4.040 USD/ounce.

Đối với bạc, bên mua cần đưa giá vượt khu vực 61,87-62,65 USD/ounce. Nếu vượt thành công vùng này, giá bạc có thể tiến tới 63,09 USD/ounce, trước khi thử thách khu vực kháng cự mạnh hơn tại 65-66 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu giá bạc giảm xuống dưới 60,09 USD/ounce, áp lực bán có thể kéo kim loại này về 59,32 USD/ounce, xa hơn là vùng hỗ trợ 56-57 USD/ounce.