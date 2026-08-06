Điện Máy Xanh chính thức giao dịch trên HoSE: Chốt trả cổ tức tiền mặt 5.000 tỷ đồng ngay trong tháng 8

CEO Đoàn Văn Hiểu Em thực hiện nghi thức đánh cồng chào sàn HoSE tại thời điểm 9h00 ngày 06/08, đánh dấu thời điểm cổ phiếu DMX chính thức lên sàn giao dịch

Sự kiện niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX) đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi mảng bán lẻ điện thoại và điện tử tiêu dùng chính thức vận hành hoàn toàn độc lập trên thị trường chứng khoán. Không để nhà đầu tư phải chờ đợi lâu, ngay trong ngày đầu chính thức giao dịch, doanh nghiệp đã mang đến "trái ngọt" tức thì bằng thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 40% (tương đương 4.000 đồng cho mỗi cổ phiếu).

Theo lịch trình đã công bố, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 19/08 và thời gian chi trả thực tế sẽ diễn ra ngay từ ngày 26/08/2026. Như vậy, các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu DMX tại ngày chốt quyền sẽ nhận được tiền mặt chỉ trong vỏn vẹn khoảng ba tuần sau khi mã này chính thức chào sàn HoSE. Nguồn vốn chi trả khổng lồ hơn 5.000 tỷ đồng này được trích trực tiếp từ lợi nhuận sau thuế lũy kế dồi dào của doanh nghiệp tính đến hết năm 2025.

Khoản chi trả này phản ánh kết quả vượt trội của quá trình tái cấu trúc hệ thống, khi doanh nghiệp dịch chuyển trọng tâm từ mở rộng mạng lưới sang tối ưu hóa hiệu quả vận hành trên từng điểm bán hiện hữu

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện quanh mức 5 - 7%/năm và tỷ suất cổ tức tiền mặt trung bình toàn thị trường thường dao động khoảng 10%, mức chi trả cổ tức này của Điện Máy Xanh được giới phân tích đánh giá là vô cùng hấp dẫn. Việc một doanh nghiệp quy mô lớn sẵn sàng chia “lợi quả” bằng tiền mặt ngay lập tức - thay vì cổ phiếu thưởng hay các cam kết tương lai - không chỉ mang lại lợi nhuận ngay cho nhà đầu tư vừa mua cổ phiếu mà còn chứng minh chất lượng dòng tiền thực sự dồi dào.

Chưa dừng lại ở đó, đại diện doanh nghiệp khẳng định đây chỉ là khởi đầu. Trong vòng 12 tháng kể từ khi niêm yết, cổ đông DMX có thể nhận tổng cộng tới 8.000 đồng cổ tức tiền mặt cho mỗi cổ phiếu - tương đương tỷ suất sinh lời 10% tính trên giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu. Cụ thể, sau đợt chi trả 4.000 đồng vào tháng 8, DMX dự kiến tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2026 và chi trả thêm 2.000 đồng/cổ phiếu sau ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2027. Ngoài ra, công ty cũng đang xem xét kế hoạch thưởng cổ phiếu kết hợp thặng dư vốn với tỷ lệ 1:1, mở ra lợi ích kép vượt trội cho nhà đồng hành dài hạn.

Sức mạnh tài chính của Điện Máy Xanh được bảo chứng bằng những con số kinh doanh bứt phá kỷ lục. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 65.280 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt mức ấn tượng 4.876 tỷ đồng, tăng trưởng tới 73% và hoàn thành tới 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Đáng chú ý, số dư tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tính đến ngày 30/06/2026 đạt tới 44.670 tỷ đồng, cao vượt trội so với dư nợ vay ngắn hạn.

Nền tảng tài chính dồi dào cùng chính sách cổ tức vượt trội được hậu thuẫn bởi 5 trụ cột phát triển chiến lược xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Đầu tiên là tư duy tăng trưởng bằng chất và xác định bán xong hàng là điểm bắt đầu thay bằng điểm kết thúc, tập trung tối ưu năng suất trên từng cửa hàng hiện hữu thay vì mở rộng dàn trải, giúp doanh thu cửa hàng cũ tăng 32%. Thứ hai là hệ sinh thái dịch vụ tài chính - tiêu dùng, gỡ bỏ rào cản mua sắm bằng mô hình trả chậm đóng góp 38% doanh thu, đồng thời biến mạng lưới điểm bán thành trung tâm tiện ích phục vụ 36 triệu lượt giao dịch.

Trụ cột thứ ba thương mại hóa mảng hậu mãi thành CTCP Thợ Điện Máy Xanh, biến bảo hành và lắp đặt thành động cơ tạo lợi nhuận riêng có lãi. Thứ tư là Super App sở hữu 19 triệu thành viên, giữ vai trò quản trị quan hệ khách hàng đa kênh trọn đời. Cuối cùng, chuỗi EraBlue tại Indonesia khẳng định năng lực vươn ra quốc tế với 261 cửa hàng chính thức xóa lỗ lũy kế, tạo động cơ bứt phá dài hạn.

Bên cạnh bán lẻ thuần túy, Điện Máy Xanh còn kết hợp nhiều mảng khác để mang lại nguồn thu ổn định

Động thái chi trả cổ tức tiền mặt giá trị khủng ngay sau khi niêm yết đã tạo điểm nhấn khác biệt cho cổ phiếu DMX trong mắt cộng đồng đầu tư. Việc gia nhập nhóm doanh nghiệp quy mô vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng trên sàn HoSE, kết hợp cùng chính sách phân phối lợi nhuận sòng phẳng và minh bạch, Điện Máy Xanh đang khẳng định vị thế của một mã cổ phiếu tăng trưởng uy tín, mang lại dòng tiền thực sự và giá trị bền vững cho cổ đông.