Masterise Group: Bước vào kỷ nguyên mới cùng dân tộc

Vinh dự góp sức trên hành trình phát triển

Những ngày cuối tháng Tám, không khí hân hoan tràn ngập trên khắp các nẻo đường Việt Nam hướng đến ngày Quốc Khánh lịch sử. Tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội) diễn ra triển lãm đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", lát cắt ý nghĩa, phác thảo hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay: khởi nghĩa dành độc lập; thực hiện cuộc chiến tranh thần thánh thống nhất tổ quốc; hàn gắn các vết thương sau chiến tranh - tái thiết xây dựng đất nước; đổi mới- mở cửa hội nhập kinh tế; tăng tốc bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…

Masterise Group vinh dự nằm trong nhóm 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, giới thiệu hành trình phát triển và những dấu ấn của tập đoàn tại triển lãm. Sự kiện ý nghĩa này không chỉ là dịp cùng nhìn lại những cột mốc rực rỡ của dân tộc sau tám thập kỷ độc lập mà còn là thời khắc để những doanh nghiệp tiên phong như Masterise Group khẳng định vai trò phát triển, doanh nghiệp kiến quốc trong kỷ nguyên mới.

Masterise Group tự hào là một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu góp mặt tại triển lãm

Thông qua những biểu tượng giàu ý nghĩa tại triển lãm, Masterise Group khắc họa hành trình nâng tầm chất lượng sống, kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, thúc đẩy kinh tế và kết nối vùng. Từ Hà Nội đến TP.HCM, các công trình của tập đoàn không chỉ mang giá trị sử dụng, mà còn trở thành biểu tượng cho sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm phụng sự quốc gia, minh chứng sức mạnh kinh tế tư nhân đồng hành kiến tạo tương lai thịnh vượng.

Ba thương hiệu - Một tầm nhìn

Masterise Group – một trong những tập đoàn tư nhân tiên phong đồng hành cùng sự phát triển đất nước – đã không ngừng kiến tạo sản phẩm đột phá suốt hơn một thập kỷ qua. Ba thương hiệu chủ lực của Masterise Group là minh chứng sống động cho triết lý này: Masterise Homes (bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế), Masterise Property Management (giải pháp quản lý mang lại trải nghiệm vượt trội cho chủ sở hữu và cộng đồng cư dân), và Masterise Hospitality & Entertainment (dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp với những không gian trải nghiệm độc bản).

Ngay từ buổi khởi nguyên, Masterise Homes đã chọn một hành trình khác biệt, không dừng lại ở việc xây dựng những tòa nhà, mà kiến tạo nên các công trình biểu tượng. Là đơn vị tiên phong đưa bất động sản hàng hiệu (branded residences) vào Việt Nam, Masterise Homes khẳng định chuẩn mực về chất lượng, tinh tế và phát triển bền vững. Tin tưởng vào thành tựu kinh tế và sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu – nhóm khách hàng xứng đáng tận hưởng chuẩn sống đẳng cấp – thương hiệu đã táo bạo giới thiệu khái niệm "Branded Living". Đây không chỉ là không gian sống sang trọng chuẩn quốc tế, mà còn là hành trình trải nghiệm xứng tầm, truyền cảm hứng và mang giá trị lâu dài.

Không gian sống chuẩn quốc tế được kiến tạo bởi Masterise Homes tại Lumière Boulevard

Đó là Masteri - dòng căn hộ cao cấp với chuẩn quốc tế, dành cho giới trẻ thành đạt. Đó là LUMIÈRE - dòng căn hộ cao cấp với thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng thiên nhiên, cho trải nghiệm sống cân bằng thân – tâm – trí. Đó là branded residences với The Grand Marina Saigon – dự án căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott lớn nhất thế giới, The Rivus – khu dinh thự nổi Elie Saab đầu tiên tại Châu Á hay The Grand, Hanoi - dấu ấn đầu tiên của Ritz Carlton tại Việt Nam. Với Masterise Homes, mỗi công trình không chỉ là một không gian sống đơn thuần, mà là lời khẳng định về chất lượng, đẳng cấp và sự hoàn hảo trong một hành trình trải nghiệm những chuẩn mực sống được nâng tầm, giá trị cá nhân được tôn vinh, gắn kết trong một cộng đồng cùng chung năng lượng, giá trị và vị thế.

Masterise Property Management mang đến một chuẩn mực vận hành mới với tầm nhìn vượt lên trên khái niệm quản lý truyền thống

Nếu Masterise Homes kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng, thì Masterise Property Management chính là "người nghệ sĩ thầm lặng" gìn giữ và bồi đắp giá trị cho các công trình ấy. Với dịch vụ quản lý bất động sản toàn diện, công ty mang đến trải nghiệm vượt trội cho chủ sở hữu, nhà đầu tư và cộng đồng cư dân tại các khu dân cư, thương mại mang thương hiệu Masterise. Dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến cùng mô hình vận hành quốc tế, Masterise Property Management cá nhân hóa trải nghiệm, đề cao tính minh bạch và chuyên nghiệp, đồng thời thiết lập chuẩn mực vận hành mới, vượt ra ngoài khái niệm quản lý truyền thống.

Sự xuất hiện của Masterise Hospitality & Entertainment (MH&E) đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái toàn diện của Masterise Group. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và đời sống xã hội ngày càng nâng cao, MH&E mang đến dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng và giải trí ngang tầm quốc tế. Với tiềm năng thiên nhiên, văn hóa và con người giàu bản sắc, MH&E không chỉ nâng chuẩn trải nghiệm của người Việt mà còn góp phần đưa những giá trị tinh hoa của Việt Nam ra thế giới, định nghĩa chuẩn mực mới cho ngành dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí. Đây cũng là lời khẳng định rằng chuẩn mực sống không dừng lại ở bất động sản và quản lý vận hành quốc tế, mà còn được nối dài bằng trải nghiệm lưu trú, nghỉ dưỡng và giải trí, đặt con người làm trung tâm và phát triển bền vững làm mục tiêu tối thượng.

Bước vào kỷ nguyên mới cùng dân tộc

Là một trong những tập đoàn tư nhân tích cực đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam, Masterise Group chọn con đường gắn trách nhiệm doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng và phụng sự quốc gia. Với tầm nhìn dài hạn, tập đoàn khẳng định nguyên tắc kinh doanh: lợi ích doanh nghiệp luôn gắn liền lợi ích khách hàng, xã hội và đất nước. Trong kỷ nguyên mới của khát vọng vươn mình sánh vai cùng cường quốc năm châu, Việt Nam cần lực lượng tiên phong đủ tầm vóc và bản lĩnh. Masterise Group tự hào là một đại diện tiêu biểu của khối kinh tế tư nhân, sẵn sàng cùng dân tộc kiến tạo hạ tầng, thúc đẩy công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Với Masterise Group, mỗi công trình đã xây dựng không chỉ đơn thuần là một dự án, mà là một biểu tượng của sự đổi thay, gắn liền với khác vọng chung: kiến tạo nên những giá trị trường tồn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển phồn vinh của đất nước. Đó có thể là một khu đô thị kiểu mẫu, nơi chuẩn mực sống được nâng lên thành nghệ thuật, để cộng đồng cư dân tìm thấy sự cân bằng, kết nối và giá trị bền vững. Đó cũng có thể là những công trình hạ tầng chiến lược – sân bay, cảng biển, trung tâm logistics – không chỉ giải tỏa điểm nghẽn phát triển, mà còn mở rộng cánh cửa thương mại, kết nối vùng miền, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngày hôm nay, khi Việt Nam đứng trước những vận hội lớn lao của thời đại, Masterise Group sẵn sàng gánh vác trọng trách cùng đất nước.. Hành trình phía trước rộng mở, khát vọng hoài bão dân tộc đã rõ ràng, bằng năng lực hợp tác quốc tế, năng lực quản trị dự án, tư duy sáng tạo, tốc độ triển khai và tinh thần trách nhiệm, Masterise Group mong muốn tiếp tục đóng góp, tạo ra một lực đẩy viết nên những chương mới trong câu chuyện kiến tạo thịnh vượng của Việt Nam – một quốc gia mang khát vọng không chỉ vươn cao trong khu vực mà còn sánh ngang cùng thế giới.