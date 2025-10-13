Masterise Group kiến tạo hệ sinh thái đô thị, góp phần định hình trung tâm tài chính tương lai

Đây không chỉ là một mục tiêu kinh tế, mà là một phép thử tổng thể về thể chế, năng lực quản trị, chất lượng hạ tầng và khả năng kiến tạo môi trường sống – làm việc – đầu tư đủ sức cạnh tranh trên bình diện quốc tế. Trong hành trình đó, bên cạnh các chính sách vĩ mô, những tập đoàn tư nhân tiên phong như Masterise Group đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng đô thị – hạ tầng toàn diện, góp phần tạo nền móng để khát vọng quốc gia trở thành hiện thực.

Việt Nam trên hành trình trở thành trung tâm tài chính – đầu tư toàn cầu

Khát vọng trở thành điểm đến tiếp theo của các trung tâm tài chính – đầu tư toàn cầu đã đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có định hướng phát triển city-hub, cạnh tranh trực tiếp với những đô thị khu vực như Singapore, Bangkok hay Kuala Lumpur. Cục diện này đòi hỏi Việt Nam không chỉ cần tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế hay cải thiện khung chính sách tài chính, mà quan trọng hơn là phải kiến tạo được một hệ thống hạ tầng toàn diện, nơi dòng vốn quốc tế, nhân tài toàn cầu và các ngành công nghiệp tri thức có thể hội tụ, phát triển dài hạn, bền vững.

Theo TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, khi nói đến hạ tầng của một trung tâm tài chính, nhiều người thường chỉ nghĩ đến đường xá, sân bay, cảng biển hay cao ốc văn phòng. Tuy nhiên, để tạo ra bước đột phá thật sự, hạ tầng phải được nhìn nhận theo cách toàn diện hơn, bao gồm cả "phần cứng" như giao thông, logistics, hạ tầng số và "phần mềm" như chính sách, quản trị, giáo dục, y tế, không gian sống và bản sắc văn hóa.

Ông dẫn chứng một câu chuyện rất cụ thể: "Tại một hội thảo năm ngoái, nhiều nhà đầu tư Nhật Bản chia sẻ lý do vì sao một số tỉnh khu vực miền Tây chưa hấp dẫn đầu tư. Bởi ở đó, thiếu những không gian sống, làm việc đủ tốt cho chuyên gia nước ngoài." Câu chuyện này phản ánh rõ rằng hạ tầng mềm – từ trường học, bệnh viện, không gian sống cho đến môi trường văn hóa – có tác động trực tiếp đến khả năng thu hút và giữ chân nhân tài quốc tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam sở hữu một lợi thế đặc biệt: bản sắc văn hóa cởi mở, thân thiện, giàu tính cộng đồng. Đây là yếu tố tạo nên một môi trường sống hấp dẫn, khác biệt với nhiều điểm đến đầu tư khác trong khu vực. TS. Thành nhấn mạnh: "Một trung tâm tài chính đúng nghĩa không chỉ là nơi đáng làm việc, mà còn phải là nơi đáng sống. Và chính yếu tố ‘đáng sống’ – từ môi trường, hạ tầng đến văn hóa – mới là chìa khóa giữ chân nhân tài và nhà đầu tư lâu dài."

Kiến tạo hệ sinh thái "hạ tầng mềm" toàn diện, sẵn sàng cho trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai

Trong bối cảnh Việt Nam đang dần hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế toàn cầu, các tập đoàn tư nhân tiên phong giữ vai trò không thể thiếu. Nếu như nhà nước tạo khung thể chế, hoạch định chiến lược phát triển vùng, thì những doanh nghiệp tiên phong như Masterise Group chính là lực lượng kiến tạo những mảnh ghép hạ tầng "mềm" cụ thể, cộng lực biến chiến lược thành hiện thực.

Khác với cách tiếp cận truyền thống của bất động sản: chỉ tập trung vào phát triển các dự án nhà ở đơn lẻ, Masterise Group định hình chiến lược phát triển một hệ sinh thái đô thị – hạ tầng toàn diện theo chuẩn quốc tế - "hạ tầng mềm" cần có cho trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai. Các công trình do tập đoàn phát triển tại những vị trí trọng điểm không chỉ đơn thuần là nơi ở, mà còn là môi trường sống toàn diện với hệ tiện ích làm việc – giải trí – giáo dục – thương mại được quy hoạch đồng bộ. Từ hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên xanh đến các tuyến giao thông nội khu thông minh và các công trình công cộng, mọi cấu phần đều hướng đến tiêu chuẩn sống toàn cầu.

Song song với bất động sản nhà ở, Masterise Group đang từng bước mở rộng sang những lĩnh vực nền tảng như hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp và hàng không. Đây là một bước đi chiến lược nhằm hình thành chuỗi vận hành khép kín, kết nối nơi sống – nơi làm việc – nơi đầu tư trong một hệ sinh thái thống nhất. Việc mở rộng này không đơn thuần là đa dạng hóa danh mục đầu tư, mà là cách tập đoàn tham gia vào quá trình định hình cấu trúc đô thị – kinh tế theo hướng tích hợp, song hành cùng quy hoạch vùng của quốc gia.

Chia sẻ tại Tập 8, Talkshow "Kiến tạo Đất nước" - chủ đề "Việt Nam – Điểm đến tài chính toàn cầu", bà Thi Anh Đào – Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group cho biết: "Nhìn vào Singapore, Dubai hay Hong Kong (Trung Quốc), điểm chung rõ ràng là hạ tầng thương mại – tài chính – đầu tư phải đạt chuẩn toàn cầu. Và hạ tầng ở đây không chỉ là ‘phần cứng’ với cao ốc, sân bay, cảng biển hay logistics, mà còn bao gồm cả ‘phần mềm’ – cách thức vận hành minh bạch, tuân thủ luật chơi quốc tế, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho nhà đầu tư."

Chính tầm nhìn này đã đưa Masterise Group trở thành một trong những lực lượng tư nhân tiên phong trong quá trình nâng cấp chuẩn hạ tầng đô thị tại Việt Nam, góp phần kiến tạo nền tảng sống – kinh tế – xã hội tương thích với tiêu chuẩn của các trung tâm tài chính quốc tế.

Đồng hành cùng khát vọng quốc gia: "vị thế mới" trong "kỷ nguyên mới"

Sự hội tụ giữa hạ tầng cứng hiện đại và hạ tầng mềm chất lượng cao chính là điều kiện tiên quyết để Việt Nam tiến tới trở thành một trung tâm tài chính – đầu tư tầm khu vực và thế giới. Khi các thành phố được quy hoạch theo tư duy tích hợp, nơi ở, nơi làm việc, logistics, công nghiệp và dịch vụ được kết nối thành một chỉnh thể, dòng vốn và nhân tài quốc tế sẽ không chỉ đến, mà còn ở lại, tạo thành lực hút bền vững.

Masterise Group, với chiến lược phát triển hệ sinh thái đô thị – hạ tầng toàn diện, đang góp phần quan trọng trong hành trình này. Từ việc kiến tạo những đô thị tích hợp đạt chuẩn quốc tế đến mở rộng sang các lĩnh vực hạ tầng kinh tế như logistics và hàng không, tập đoàn đang từng bước góp phần xây dựng nền tảng vật chất cho các trung tâm tài chính tương lai của Việt Nam.

Khi "hạ tầng cứng" đã sẵn sàng và "hạ tầng mềm" từng ngày được định hình, Việt Nam sẽ không chỉ là điểm đến của dòng vốn, mà trở thành điểm hội tụ của tinh hoa tài chính toàn cầu. Trong bức tranh đó, những doanh nghiệp tư nhân như Masterise Group chính là những người âm thầm nhưng mạnh mẽ, góp phần đặt những viên gạch nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho một vị thế quốc gia mới.