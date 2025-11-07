Masterise Homes mở ra “vùng đất diệu kỳ” giữa lòng đô thị phía Đông

Những năm qua, Masteri Collection với "Sống phong cách Masteri" đã khẳng định uy tín, thương hiệu hàng đầu của nhà phát triển Masterise Homes trên bản đồ bất động sản cao cấp. Đặc biệt, tại khu Đông Hà Nội, sự hiện diện của Masteri Collection nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường, thu hút cộng đồng cư dân trẻ, tinh tế và có phong cách sống quốc tế với 03 dự án biểu tượng: Masteri Waterfront, Masteri Lakeside và Masteri Trinity Square. Hành trình ấy tiếp tục với sự ra mắt của Masteri Era Landmark, kiến tạo một cộng đồng Masteri thời đại mới. Dự án là bước tiến mới về tầm vóc, quy mô, giá trị và chiều sâu sâu cảm xúc - nơi con người, thiên nhiên và nhịp sống toàn cầu hòa quyện, mở ra "vùng đất diệu kỳ" giữa đại đô thị Ocean Park 3.

Masteri Era Landmark - Dấu ấn quy mô và tầm vóc trong bộ sưu tập Masteri

Trên quỹ đất hơn 112.000 m2, Masteri Era Landmark bao gồm ba phân khu riêng biệt, nơi mười tòa tháp vươn cao giữa sắc xanh thiên nhiên. Với mật độ xây dựng chỉ 12,7% - con số thấp nhất trong toàn bộ Masteri Collection - dự án khẳng định triết lý phát triển hài hòa giữa nhịp sống đô thị và không gian an lành. Tại đây, 85% diện tích (tương đương 7,5ha) được dành cho cảnh quan cây xanh, mặt nước, công viên và không gian công cộng.

Tiếp nối hành trình nâng tầm trải nghiệm sống, Masteri Era Landmark khai mở cộng đồng Masteri thời đại mới với 3 phân khu mang những câu chuyện khác biệt. Trong đó, phân khu The Spark - chương mở đầu "Khởi sinh diệu kỳ" cho vùng đất đầy cảm hứng - nơi ánh sáng hòa điệu cùng thiên nhiên, đánh thức khát vọng và nuôi dưỡng những ước mơ thời đại mới. Phân khu The Flow là bản giao hưởng của dòng chảy hội nhập "Nối kết khát khao" - nơi con người, vật liệu và cảnh quan hòa quyện trong nhịp điệu tự nhiên, mang lại sự cân bằng tinh tế giữa năng lượng đô thị và hơi thở an nhiên. Cuối cùng, phân khu The Vision giống như biểu tượng "Vươn tầm thời đại" - nơi cộng đồng cư dân Masteri kết nối, sáng tạo và lan tỏa tư duy toàn cầu, tạo nên chuẩn mực sống mới tại Ocean City.

Kiến tạo nên biểu tượng sống toàn cầu mới, Masteri Era Landmark mang đến bộ sưu tập 209 tiện ích liên hoàn - quy mô nhất trong bộ sưu tập Masteri. Từ hành lang ánh sáng Sky Bridge lung linh giữa tầng không, đường dạo bộ Sky Walk yên bình đến những khu thể thao năng động, khu vui chơi chủ đề giàu sáng tạo, hồ bơi chuẩn resort, công viên BBQ ấm cúng... mọi trải nghiệm đều được thiết kế để khơi dậy cảm hứng, tái tạo năng lượng tích cực và gắn kết cộng đồng cư dân tinh hoa thời đại mới.

Sự trọn vẹn ấy còn được bảo chứng bởi hệ sinh thái "all-in-one" đẳng cấp của đại đô thị Ocean City. Chỉ trong vài bước chân, cư dân được tiếp cận "Vũ trụ giải trí" Grand World quy mô, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sầm uất, hệ thống giáo dục quốc tế Vinschool, Bệnh viện quốc tế Vinmec và công viên giải trí Water Park. Tất cả hợp thành những trải nghiệm khép kín, nơi cư dân có thể làm việc, học tập, giải trí và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày.

Masteri Era Landmark mang đến bộ sưu tập 209 tiện ích liên hoàn quy mô lớn nhất trong các dự án của Masterise Homes.

Khai mở phong cách Sống hòa điệu toàn cầu

Lấy cảm hứng từ một miền đất diệu kỳ, Masteri Era Landmark mở ra một không gian sống tinh tế đậm chất riêng – nơi thiên nhiên, con người và cảm xúc giao hòa trong nhịp sống hiện đại giữa trung tâm Ocean Park 3. Mỗi đường nét kiến trúc đều phản chiếu tinh thần quốc tế đương đại, hòa cùng ánh sáng, gió, nước và mảng xanh để kiến tạo nên một chuẩn sống toàn cầu mới, tinh tế, duy mỹ và đầy cảm hứng.

Từ khát vọng kiến tạo đó, Masteri Era Landmark lan tỏa phong cách "Sống hòa điệu toàn cầu", với sự hoà mình vào nhịp đập thiên nhiên - cộng đồng và dòng chảy hội nhập quốc tế. Triết lý ấy được Masterise Homes cụ thể hóa qua ba tầng giá trị: Sống hòa điệu, Sống biết ơn và Sống thời đại

Tại Masteri Era Landmark, một cộng đồng tiên phong "sống hòa điệu" hình thành, bắt đầu từ sự kết nối giữa con người - thiên nhiên - tiện ích và cộng đồng đa thế hệ. Mỗi không gian đều được tạo nên từ cảm hứng "vùng đất diệu kỳ", nơi cư dân sẻ chia niềm vui và nuôi dưỡng những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân yêu.

Từ đó, phong cách "Sống Biết ơn" được thăng hoa. Như một lời tri ân mà mỗi chủ nhân trẻ gửi gắm, mỗi trải nghiệm sống tại đây đều mang đậm dấu ấn của sự biết ơn đến những người thân yêu, nơi tổ hợp 209 tiện ích liên hoàn đáp ứng nhu cầu sống hứng khởi của từng thế hệ.

Masteri Era Landmark lan tỏa phong cách "Sống hòa điệu toàn cầu" qua chuỗi tiện ích độc đáo.

Và cuộc sống trở nên trọn vẹn, tròn đầy khi được bồi đắp bởi giá trị sâu sắc của phong cách Sống thời đại. Masteri Era Landmark là nơi hội tụ của một cộng đồng trẻ mang tư duy toàn cầu, dám ước mơ, dám hoài bão và dám vươn lên không ngừng để kiến tạo dấu ấn không chỉ cho riêng mình, mà cho cả thế hệ trong dòng chảy đương đại toàn cầu.

Các tiện ích trong Masteri Era Landmark được "đo ni đóng giày" cho cộng đồng Masteri thời đại mới

Với Masteri Era Landmark, Masterise Homes không chỉ kiến tạo một dự án tầm vóc, mà còn mong muốn định hình một chuẩn mực sống của thời đại mới. Tầm nhìn của nhà phát triển là tạo nên một "miền đất diệu kỳ, nơi thiên nhiên thuần khiết hòa quyện cùng hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế, và mỗi trải nghiệm đều khơi nguồn cảm hứng. Đây cũng chính là tuyên ngôn về một cộng đồng Masteri thời đại mới - một giá trị mà Masteri Homes đã kiên định kiến tạo trong suốt những năm qua, đại diện nhà phát triển nhấn mạnh.

