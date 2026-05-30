Mặt cô gái trẻ biến dạng sau 2 năm làm mukbang, bác sĩ cảnh báo 4 cái giá phải trả về sức khỏe ít ai biết đến

Trào lưu phát trực tiếp quá trình ăn uống (mukbang) đang là chiếc cần câu "hái ra tiền" của nhiều vlogger/BJ. Thế nhưng, đằng sau những thước phim ăn uống ngon miệng và hào nhoáng lại là những góc khuất rùng mình. Câu chuyện của Tiểu Yến (tài khoản Xiaoyan517) một người sáng tạo nổi dung nổi tiếng sở hữu 3 triệu người hâm mộ tại Trung Quốc, là một minh chứng chấn động cho thấy cơ thể bị tàn phá khốc liệt như thế nào khi chạy theo công việc này.

Trước khi bước chân vào ngành công nghiệp mukbang, Tiểu Yến từng nỗ lực giảm tới gần 27 kg để sở hữu vóc dáng thon gọn. Thời gian đầu làm video, cô xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ cùng đôi má bầu bĩnh đầy sức sống, gây thiện cảm khi ăn hải sản sống, tôm hùm đất và cá hồi.

Sự thay đổi từ từ của Tiểu Yến khi làm mukbang

Nhưng để giữ chân khán giả, càng ngày các video mukbang của cô càng trở nên cực đoan. Từ lượng đồ ăn quá lớn, sự kết hợp thực phẩm chẳng giống ai cho đến thử thách ăn uống theo yêu cầu của khán giả. Thậm chí, cô bắt đầu cá cược cả tính mạng khi nuốt chửng những món ăn kỳ dị như ốc sống nguyên cả phần nội tạng hay ăn vội vã với giới hạn thời gian. Lối ăn uống quá độ này mang lại cho cô lượng tương tác khủng cùng nguồn thu nhập lớn, nhưng cũng đẩy cô vào áp lực phải giữ dáng điên cuồng trước ống kính.

Để "ăn thùng uống vại" mà không tăng cân, Tiểu Yến đã chọn con đường không thể quay đầu là móc họng gây nôn mửa sau khi tắt máy quay. Khán giả tinh ý nhận ra trong các buổi phát trực tiếp, cô hầu như không nhai thức ăn mà chỉ chép miệng hai lần rồi nuốt chửng.

Khuôn mặt biến dạng của Tiểu Yến sau 2 năm làm mukbang

Chỉ sau hai năm, cơ thể cô đã bị tàn phá một cách kinh hoàng. Khuôn mặt của cô bị sưng phù, biến dạng nghiêm trọng ở phần má và phần hàm do mỡ tích tụ quanh mặt. Làn da trở nên chảy xệ, nhăn nheo và đầy đốm nâu như một bà lão. Thậm chí, phần bụng của cô hóp chặt lại dị dạng như một bộ xương di động, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và tinh thần bất ổn. Nhiều người còn để lại các bình luận ác ý cho rằng cô gây "ám ảnh" hoặc cho rằng cô "phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi".

Những tác hại về sức khỏe từ mukbang không phải ai cũng biết

Không chỉ riêng Tiểu Yến, còn rất nhiều các trường hợp phải gánh chịu hậu quả sức khỏe từ trào lưu mukbang trên khắp thế giới. Khác với những hình ảnh hấp dẫn từ bề nổi, mukbang tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe từ thể chất tới tinh thần như:

1. Tăng nguy cơ béo phì và các bệnh mãn tính

Các món ăn trong mukbang thường chứa nhiều dầu mỡ, chất béo bão hòa và đường, làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường và cao huyết áp. Ăn uống không điều độ trong thời gian dài sẽ làm tăng lượng mỡ trong cơ thể, đặc biệt là mỡ nội tạng, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch và các bệnh lý mãn tính nguy hiểm khác.

2. Bệnh lý liên quan đến tiêu hóa

Ăn quá nhiều, đặc biệt là thực phẩm chứa nhiều chất béo và đường, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa. Việc ăn một lượng lớn thức ăn trong một khoảng thời gian ngắn có thể gây ra các vấn đề như đầy hơi, khó tiêu, viêm dạ dày và thậm chí là viêm tụy cấp tính. Cơ thể sẽ không thể hấp thụ hết tất cả các chất dinh dưỡng và quá tải sẽ khiến dạ dày phải hoạt động quá mức, dẫn đến các vấn đề tiêu hóa. Thậm chí về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc khối u tiêu hóa.

3. Ảnh hưởng đến tâm lý

Ăn uống vô độ không chỉ ảnh hưởng tới thể chất, màn còn tàn phá tinh thần (Ảnh minh họa)

Để duy trì vóc dáng và thu hút người xem, một số người làm mukbang có thể áp dụng các phương pháp ăn kiêng cực đoan, nhịn ăn, hoặc thậm chí là gây nôn mửa sau khi ăn. Những hành vi này không chỉ làm rối loạn quá trình trao đổi chất của cơ thể mà còn có thể dẫn đến các rối loạn tâm lý như chứng cuồng ăn (bulimia) hoặc chán ăn (anorexia). Các rối loạn này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người tham gia.

4. Biến dạng cơ thể

Việc ăn uống không lành mạnh trong thời gian dài có thể dẫn đến những thay đổi về hình thể, như khuôn mặt bị sưng phù, lớp mỡ tích tụ quanh mặt, làm biến dạng các đặc điểm tự nhiên của khuôn mặt. Đây là hệ quả rõ rệt mà Xiaoyan phải đối mặt, cho thấy mối nguy hiểm từ việc chạy theo trào lưu mà không kiểm soát được mức độ ăn uống.

Những trường hợp như Tiểu Yến là một lời cảnh tỉnh về việc chạy theo xu hướng mà không quan tâm đến những hệ lụy tiềm ẩn. Do đó, việc ăn uống một cách hợp lý và có khoa học không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn đảm bảo rằng các trào lưu giải trí không trở thành mối đe dọa đối với cơ thể.

Nguồn và ảnh: QQ, Baidu Health