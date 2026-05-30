Tỷ lệ chọi vào lớp 10 Chuyên Ngoại ngữ tăng mạnh, lớp tiếng Hàn cao nhất 1/14

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố số liệu đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, nhà trường nhận được 5.141 nguyện vọng đăng ký vào 7 khối chuyên, tăng mạnh so với khoảng 3.400 thí sinh của kỳ tuyển sinh năm 2025.

Số liệu đăng ký cho thấy mức độ cạnh tranh vào trường tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở các lớp chuyên ngoại ngữ ngoài tiếng Anh. Trong đó, lớp chuyên Tiếng Anh vẫn thu hút nhiều hồ sơ nhất với 1.585 nguyện vọng. Tuy nhiên, nhờ chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn các lớp chuyên khác, tỷ lệ chọi của lớp này duy trì ở mức khoảng 1/5, tương đương năm trước.

Trong khi đó, lớp chuyên Tiếng Hàn và lớp chuyên Tiếng Pháp ghi nhận tỷ lệ cạnh tranh cao nhất toàn trường, cùng ở mức khoảng 14 thí sinh cạnh tranh một suất học. Mỗi lớp chỉ tuyển 35 học sinh nhưng thu hút tới 510 nguyện vọng đăng ký. So với tỷ lệ chọi khoảng 1/7 của năm trước, mức độ cạnh tranh tại hai lớp chuyên này đã tăng gần gấp đôi.

Xếp tiếp theo là lớp chuyên Tiếng Trung với 837 nguyện vọng và lớp chuyên Tiếng Nhật với 836 nguyện vọng. Với quy mô tuyển sinh hiện nay, tỷ lệ chọi của hai lớp này vào khoảng 1/12.

Lớp chuyên Tiếng Nga ghi nhận 399 nguyện vọng, tỷ lệ chọi khoảng 1/11,4, tăng so với mức gần 1/7 của năm trước. Lớp chuyên Tiếng Đức có 464 nguyện vọng đăng ký.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 Chuyên Ngoại ngữ tăng mạnh, lớp tiếng Hàn và tiếng Pháp cao nhất 1/14. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Theo thống kê của nhà trường, số lượng nguyện vọng đăng ký vào các lớp chuyên của THPT Chuyên Ngoại ngữ năm nay như sau:

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 7/6. Thí sinh tham dự bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn Ngoại ngữ chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm của bốn môn thi, trong đó môn chuyên được nhân hệ số hai, với tổng điểm tối đa là 50. Nhà trường chỉ xét tuyển đối với những thí sinh dự thi đầy đủ các môn, không có bài thi nào dưới 2 điểm và không cộng điểm ưu tiên hoặc khuyến khích.