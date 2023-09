Mất ít nhất 1,9 tỷ mới có quyền sở hữu ô tô: Mức giá ngất ngưởng khiến người dân một quốc gia Đông Nam Á giàu có vỡ mộng

Người dân vỡ mộng

Những người Singapore thuộc tầng lớp trung lưu muốn sở hữu một chiếc ô tô có thể sẽ phải ấp ủ nguyện vọng ít nhất là trong trung hạn, vì giấy phép sở hữu một chiếc ô tô đã vượt quá 100.000U SD, cao hơn gấp đôi thu nhập trung bình hàng năm của quốc gia.

Giấy phép chứng nhận quyền sở hữu (COE) với một chiếc ô tô nhỏ, có dung tích tối đa 1.600cc, hiện có giá 105.000 SGD (77.000 USD), xô đổ kỷ lục gần nhất hồi tháng 4 là 103.721 SGD. Mức giá này hồi tháng 9/2020 là 37.000 SGD.

Với dòng ô tô lớn hơn, giá COE hiện ở mức 140.000 SGD (102.000 USD).

Số liệu mới nhất được công bố trong tuần qua, cho thấy giá COE thường dao động trên 100.000 SGD trong 12 tháng qua.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu (COE) ở Singapore thể hiện quyền sở hữu phương tiện cá nhân trong thời hạn 10 năm. Mỗi một phương tiện tương ứng với một COE.

COE là một phần không thể thiếu của Hệ thống hạn ngạch phương tiện, một kế hoạch mang tính bước ngoặt được thực hiện để điều chỉnh sự gia tăng số lượng phương tiện ở Singapore, một trong những quốc gia có mật độ phương tiện dày đặc nhất trên thế giới. Chính sách này được triển khai từ năm 1990.

Xe cộ trên cầu Benjamin Sheares ở Singapore. Ảnh: Reuters

Người dân Singapore từ lâu đã phàn nàn về giá COE, nhiều người miễn cưỡng chấp nhận đây là một cách hiệu quả để ngăn chặn tình trạng ùn tắc giao thông và khói bụi gia tăng như ở các thủ đô lân cận. Jakarta gần đây được xếp hạng có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới do tình trạng tắc nghẽn kéo dài.

Nhưng giá COE tăng vọt đáng kinh ngạc ở Singapore kể từ tháng 7/2020 và khả năng không có bất kỳ sự hạ nhiệt nào trong trung hạn đã là nguyên nhân khiến nhiều người vỡ mộng.

Mặc dù Singapore có một trong những mạng lưới giao thông công cộng hiệu quả nhất châu Á nhưng nhiều cặp vợ chồng trung lưu nước này vẫn mong muốn sở hữu một chiếc ô tô gia đình, đặc biệt nếu họ có con.

Zhao Sen, 26 tuổi, một công chức, cho biết phí bảo hiểm ô tô cao khiến anh có cảm giác như thể sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ sở hữu một chiếc ô tô thời thơ ấu của mình.

"Do cần ổn định cuộc sống... nhưng với việc ô tô quá đắt và mất giá, tôi buộc phải ưu tiên mua nhà", anh nói.

Nhiều người khác cũng đã từ bỏ ước mơ. Neo Rong Wei, 28 tuổi cho biết: "Một chiếc ô tô có thể là thứ cần thiết khi có con nhưng ngay cả việc kết hôn bây giờ cũng rất tốn kém".

Chiến lược xã hội mới

Chia sẻ với This Week in Asia, giới chuyên gia trong ngành cho biết, giá COE sẽ tiếp tục tăng cho đến nửa cuối thập kỷ này do các yếu tố như nguồn cung COE thấp và sức chi tiêu của người dân tăng cao.

Giám đốc tiếp thị của nền tảng ô tô trực tuyến Motorist Singapore Jake Ler cho biết: "Chính phủ phát hành một số lượng COE cố định theo định kỳ và nguồn cung này không theo kịp nhu cầu ngày càng tăng về phương tiện ở Singapore".

Ông Ler dự đoán phí COE sẽ "giảm đáng kể" từ cuối năm 2024 trở đi.

"Tuy nhiên, mốc thời gian này có nhiều yếu tố không chắc chắn, bao gồm các chính sách của chính phủ và điều kiện kinh tế, có thể ảnh hưởng đến thời gian và mức độ thực tế của bất kỳ đợt giảm phí COE nào".

Về phần mình, giới chức Singapore chỉ ra rằng chính sách không tăng trưởng số lượng ô tô của đất nước có nghĩa là phí COE chắc chắn sẽ có xu hướng tăng lên trong dài hạn.

Các kế hoạch cải thiện giao thông trong thời gian gần đây đã tăng cường các tính năng dành cho người đi bộ và xe đạp, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy một xã hội ít phương tiện cá nhân.