Mất sổ tiết kiệm có mất luôn tiền trong ngân hàng?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Mất sổ tiết kiệm là tình huống khiến nhiều người lo lắng vì sợ bị người khác lấy mất tiền trong ngân hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu xử lý kịp thời thì khả năng mất tiền là rất thấp, bởi để rút được tiền từ sổ tiết kiệm, ngân hàng còn phải xác minh nhiều thông tin của chính chủ.

Mất sổ tiết kiệm có rút được tiền không?

Thông thường, người khác sẽ không dễ rút được tiền chỉ vì cầm sổ tiết kiệm. Khi tất toán sổ, ngân hàng thường yêu cầu:

- Sổ tiết kiệm bản gốc

- CCCD/CMND hoặc giấy tờ tùy thân chính chủ

- Chữ ký khớp với mẫu đã đăng ký tại ngân hàng

Do đó, nếu bị mất sổ, bạn nên bình tĩnh và nhanh chóng thông báo cho ngân hàng để khóa giao dịch liên quan đến sổ tiết kiệm đó.

Cần làm gì ngay khi phát hiện mất sổ?

Ngay khi phát hiện thất lạc sổ tiết kiệm, bạn nên:

- Gọi hotline ngân hàng để thông báo mất sổ

- Đến chi nhánh/phòng giao dịch nơi mở sổ để làm thủ tục báo mất

- Xuất trình giấy tờ tùy thân để ngân hàng xác minh thông tin

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, ngân hàng sẽ:

- Kiểm tra tình trạng sổ tiết kiệm

- Tạm ngưng giao dịch nếu cần

- Hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ hoặc xử lý tất toán theo quy định

Ngân hàng có cấp lại sổ tiết kiệm không?

Trong nhiều trường hợp, ngân hàng có thể:

- Cấp lại sổ tiết kiệm mới

- Hoặc hỗ trợ khách hàng rút tiền sau khi hoàn tất xác minh

Theo quy định hiện hành, khách hàng cần trực tiếp thông báo mất sổ và làm thủ tục tại ngân hàng phát hành.

Một số ngân hàng có thể yêu cầu thời gian chờ xác minh trước khi cấp lại để đảm bảo an toàn cho khoản tiền gửi.

Nếu muốn rút tiền ngay thì sao?

Bạn vẫn có thể được hỗ trợ rút tiền, nhưng thủ tục thường sẽ chặt chẽ hơn bình thường vì ngân hàng cần:

- Đối chiếu thông tin cá nhân

- Xác minh quyền sở hữu sổ tiết kiệm

- Kiểm tra xem sổ đã phát sinh giao dịch hay chưa

Ngoài ra, nếu rút trước hạn, khoản tiền gửi có thể chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của ngân hàng.

Một số lưu ý để tránh rủi ro

- Không chụp ảnh đầy đủ thông tin sổ tiết kiệm đăng lên mạng xã hội

- Bảo quản sổ cẩn thận như giấy tờ có giá

- Có thể cân nhắc sử dụng tiết kiệm online để hạn chế rủi ro thất lạc sổ giấy