Ngân hàng thông báo hình ảnh không nên lưu, không chia sẻ trong điện thoại

Các ngân hàng liên tiếp phát đi cảnh báo về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân và mất tiền trong tài khoản do các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Nhiều chuyên gia khuyến cáo người dân không nên lưu trữ hình ảnh giấy tờ tùy thân hay thẻ ngân hàng trên điện thoại để hạn chế rủi ro bị đánh cắp dữ liệu.

Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo liên quan đến việc đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng tiếp tục xuất hiện với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường giả danh Công an, tòa án, cơ quan chức năng hoặc nhân viên ngân hàng để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo.

Không nên để ảnh chụp 2 mặt của thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng trên điện thoại di động để tránh nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng khi điện thoại di động bị mất/bị hack. (Ảnh minh hoạ)

Một số nạn nhân cho biết đã bị lừa cài ứng dụng giả mạo VNeID sau khi nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ Công an. Các đối tượng yêu cầu chụp và gửi hình ảnh hai mặt thẻ ngân hàng hoặc giấy tờ tùy thân để “xác minh thông tin” hay “cập nhật dữ liệu”.

Sau khi người dùng nhập mã OTP hoặc mã xác nhận theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng lập tức bị chiếm quyền kiểm soát và rút tiền.

Theo cơ quan chức năng, các nhóm lừa đảo thường xuyên thay đổi kịch bản nhằm tạo tâm lý hoang mang cho nạn nhân. Ngoài giả danh Công an, nhiều đối tượng còn mạo danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận khách hàng bằng các lời mời hỗ trợ nâng hạn mức thẻ tín dụng, hoàn phí bảo hiểm, xử lý giao dịch bất thường hoặc hướng dẫn rút tiền mặt.

Các ngân hàng cảnh báo, việc lưu ảnh chụp căn cước công dân, hộ chiếu hoặc hai mặt thẻ ngân hàng trên điện thoại tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong trường hợp thiết bị bị mất quyền kiểm soát hoặc nhiễm mã độc.

Ngân hàng TMCP Bắc Á cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam khuyến nghị người dân không truy cập đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không tải các ứng dụng ngoài kho chính thống.

Người dùng cũng được khuyến cáo không gửi hình ảnh giấy tờ cá nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, đồng thời tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, số CVV, mật khẩu hay thông tin tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Để tăng cường bảo mật, khách hàng nên tự thao tác thanh toán khi sử dụng thẻ tại cửa hàng thay vì giao thẻ cho người khác. Các chuyên gia tài chính cũng khuyến nghị người dùng tắt tính năng thanh toán trực tuyến khi không cần thiết, không lưu thông tin thẻ trên các nền tảng trực tuyến và hạn chế liên kết thẻ với ví điện tử không uy tín.

Ngoài ra, người dân không nên cho mượn thẻ ngân hàng, sử dụng dịch vụ rút tiền mặt qua POS hoặc đáo hạn thẻ tín dụng nhằm tránh các rủi ro liên quan đến gian lận tài chính.