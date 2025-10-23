“Mát tay” như ông Nguyễn Đức Tài: Thế Giới Di Động lần đầu lãi hơn nghìn tỷ từ “kinh doanh tiền”

Theo BCTC quý 3/2025, tại thời điểm 30/9, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) ghi nhận số dư tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) hơn 25.800 tỷ đồng, giảm 2.400 tỷ so với cuối quý 2 trước đó. Ngược lại, các khoản đầu tư trái phiếu và cho vay tiếp tục tăng gần nghìn tỷ sau một quý, lên trên 21.000 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi hoạt động .

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi duy trì ở mức thấp, việc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư tài chính có tính chất rủi ro cao - lợi nhuận cao giúp Thế Giới Di Động tối ưu hoá dòng tiền. Hoạt động này đã được doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài thực hiện thăm dò từ cuối năm 2022 nhưng phải đến đầu năm 2024 mới thực sự được chú trọng.

Đáng chú ý, hiệu quả từ hoạt động đầu tư tài chính lập tức được cải thiện đáng kể. Năm 2024, Thế Giới Di Động ghi nhận lãi từ tiền gửi, cho vay và trái phiếu cao kỷ lục gần 2.200 tỷ đồng. Trong khi đó, các chi phí liên quan đến lãi vay và thu xếp khoản vay lại giảm mạnh do mặt bằng lãi suất thấp hơn và sự chuyển dịch cơ cấu các dư nợ vay từ dài hạn sang ngắn hạn. Tại ngày cuối năm 2024, doanh nghiệp này không còn nợ vay dài hạn, giảm 6.000 tỷ sau một năm.

Kết quả, hoạt động “kinh doanh tiền” mang về cho doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2024, tăng mạnh so với năm trước và là mức cao kỷ lục. Con số này thực tế còn chưa phản ánh hết hiệu quả đầu tư tài chính của Thế Giới Di Động do một phần chi phí lãi vay là để phục vụ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Phong độ tiếp tục được duy trì trong 9 tháng đầu năm nay khi Thế Giới Di Động ghi nhận lãi từ tiền gửi, cho vay và trái phiếu đạt hơn 2.100 tỷ đồng, gần bằng con số cả năm ngoái. Lợi nhuận từ hoạt động này trong 9 tháng thậm chí còn vượt 1.000 tỷ, cao hơn so với kết quả đạt được trong năm 2024 . Hoạt động này đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh chung của doanh nghiệp.

Quý 3/2025, MWG ghi nhận lợi nhuận sau thuế kỷ lục 1.784 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 8% so với quý liền trước. Đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế 9 tháng đạt 4.989 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ 2024 và vượt kế hoạch cả năm.

Đầu tư tài chính “mát tay” nhưng lãnh đạo Thế Giới Di Động vẫn khẳng định đây chỉ là “nghề tay trái”. Trả lời cổ đông tại ĐHCĐ thường niên 2025, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc cho biết, hoạt động cốt lõi của Thế Giới Di Động là kinh doanh bán lẻ, có ưu thế về dòng tiền. Dựa vào lợi thế này, doanh nghiệp khai thác để đầu tư tài chính khi dòng tiền ổn định.

“Sẽ rất thận trọng, như gửi ngân hàng, giao dịch với đối tác uy tín. Chúng tôi khai thác trong khả năng có thể làm nhưng sẽ tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động cốt lõi là bán lẻ” , Tổng giám đốc Thế Giới Di Động nhấn mạnh về hoạt động đầu tư tài chính.