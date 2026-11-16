Mặt trái của trào lưu biến ảnh bằng AI

Thời gian gần đây, những bức ảnh được A.I biến hóa thành nhân vật hoạt hình, thần thoại đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Chỉ cần tải một bức ảnh lên, vài giây sau đã có ngay một hình ảnh hoàn toàn khác lạ. Rất thú vị và cũng không ít người hào hứng trải nghiệm.

Nhưng liệu chúng ta có đang quá dễ dàng chia sẻ hình ảnh cá nhân cho những ứng dụng này? Bởi đằng sau một bức ảnh đẹp có thể là những rủi ro về dữ liệu sinh trắc học, thậm chí bị lợi dụng để giả mạo và lừa đảo. Đây cũng là điều người dùng cần đặc biệt lưu tâm khi tham gia các trào lưu công nghệ.

Chỉ cần tải lên một bức ảnh chân dung rõ nét, ứng dụng tạo ảnh AI có thể nhanh chóng biến đổi khuôn mặt người dùng thành nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau. Thành phẩm bắt mắt, thao tác đơn giản và không mất phí là những lý do khiến người dùng sẵn sàng tải ứng dụng, bỏ qua mọi rủi ro để bắt kịp xu hướng.

Để biến đổi khuôn mặt người dùng khớp với các dòng lệnh, thuật toán không chỉ ghép ảnh đơn thuần mà sẽ quét và trích xuất hàng ngàn điểm sinh trắc học để tạo ra một bản đồ khuôn mặt 3D hoàn chỉnh.

Khác với mật khẩu thông thường, khuôn mặt là dữ liệu nhận diện không thể thay đổi. Khi những thông tin này bị đẩy lên hệ thống máy chủ không rõ nguồn gốc, người dùng hoàn toàn mất quyền kiểm soát dữ liệu.

Để bảo vệ bản thân, người dùng chỉ nên tải phần mềm từ các kho ứng dụng chính thức và dành thời gian tìm hiểu kỹ điều khoản bảo mật trước khi đồng ý sử dụng. Đặc biệt, nên hạn chế tối đa việc đưa những bức ảnh chụp chính diện, rõ nét lên các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Trên không gian mạng, không có dịch vụ nào là hoàn toàn miễn phí. Khi người dùng không phải trả tiền, chính dữ liệu cá nhân lại trở thành món hàng mang về lợi nhuận cho nhà phát triển. Cẩn trọng trước mọi trào lưu trên mạng xã hội để tránh đánh đổi sự an toàn của bản thân với vài phút giải trí ngắn ngủi.