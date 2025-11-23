Mẫu điện thoại mới lên kệ ở Việt Nam “gây bão” vì vượt mặt cả S25 Ultra: Pin 6510 mAh, camera tele 200MP

Phá vỡ thế cân bằng tại Việt Nam

Sau thời gian vắng bóng trong phân khúc cao cấp tại thị trường Việt Nam, Vivo chính thức đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ bằng việc ra mắt bộ đôi flagship Vivo X300 và X300 Pro. Đây là một động thái khẳng định trọng tâm phát triển sản phẩm của hãng là công nghệ nhiếp ảnh di động tiên tiến.

Dòng sản phẩm X300 series được phân chia rõ rệt nhằm phục vụ hai nhóm đối tượng người dùng khác nhau. Mẫu Vivo X300 tiêu chuẩn (12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong) cung cấp một lựa chọn hiếm hoi cho những ai tìm kiếm một flagship có kích thước nhỏ gọn.

Với màn hình phẳng 6.31 inch, thiết bị này chỉ nặng 190 gram và có độ mỏng 7.95mm, mang lại thiết kế tối giản và cảm giác cầm nắm cân đối. Trong khi đó, Vivo X300 Pro tập trung vào trải nghiệm tối thượng, chỉ một cấu hình duy nhất là 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong.

X300 Pro sở hữu màn hình phẳng lớn hơn ở mức 6.78 inch LTPO AMOLED, trọng lượng 226 gram và độ mỏng 7.99 mm, thể hiện vẻ ngoài chuyên nghiệp và cao cấp hơn. Cả hai phiên bản đều được trang bị khả năng kháng nước bụi chuẩn IP68/IP69, đảm bảo độ bền bỉ.

Chiến lược định giá của Vivo X300 Pro tại Việt Nam được xây dựng trên nguyên tắc tối đa hóa giá trị thực tế. Mặc dù giá niêm yết của Vivo X300 Pro (16GB/512GB) được công bố là 34,9 triệu, tương đương với các đối thủ hàng đầu. Tuy nhiên, các chương trình khuyến mãi mạnh mẽ ngay trong giai đoạn ra mắt đã kéo giá thực mua của X300 Pro xuống chỉ còn khoảng 29,9 triệu.

Việc điều chỉnh giá bán thực tế này đặt X300 Pro vào vị thế cạnh tranh thuận lợi. Ở mức giá niêm yết, X300 Pro tương đương với Galaxy S25 Ultra và rẻ hơn tới 8 triệu đồng so với iPhone 17 Pro Max 256GB (có giá niêm yết 37,9 triệu).

Bằng cách này, Vivo không cố gắng định giá thấp hơn ngay từ đầu, mà tập trung vào giá trị thực tế sau ưu đãi để tạo ra một khoảng cách giá đáng kể so với hai đối thủ thống trị thị trường.

Cách tiếp cận giúp Vivo thu hút một lượng lớn người dùng muốn trải nghiệm công nghệ camera đỉnh cao và phần cứng mạnh mẽ, nhưng không muốn phải trả mức phí quá lớn cho "hệ sinh thái" phức tạp của Apple hay Samsung.

Cấu hình X300 và X300 Pro có gì đáng lưu tâm?

Vivo X300 Pro được trang bị màn hình LTPO AMOLED với tần số quét 120Hz, đảm bảo độ mượt mà cho mọi trải nghiệm cuộn lướt và chơi game. Điểm nổi bật nhất của màn hình là độ sáng đỉnh cao lên tới 4.500 nits vượt qua nhiều flagship khác trên thị trường.

Màn hình của X300 Pro có kích thước 6.78 inch với độ phân giải 1.5K (2800 x 1260 pixels), cung cấp trải nghiệm thị giác chi tiết và màu sắc phong phú.

Vivo X300 Pro sử dụng chipset MediaTek Dimensity 9500 8 nhân, kết hợp với dung lượng RAM lớn 16 GB. Chipset này được tích hợp ISP (Bộ xử lý hình ảnh) Imagiq 1190 mạnh mẽ, hỗ trợ camera đơn 200MP và các tùy chọn quay video cao cấp như 4K@120 fps và 8K@60 fps.

Tuy nhiên, khi đặt cạnh các đối thủ tối thượng, triết lý phần cứng của Vivo thể hiện một sự đánh đổi có tính toán. Các báo cáo hiệu năng so sánh Dimensity 9500 với các chipset thế hệ mới nhất của đối thủ, như Snapdragon 8 Elite (trên Galaxy S25 Ultra) và Apple A19 Pro (trên iPhone 17 Pro Max), đều chỉ ra rằng chip 3nm của Qualcomm và Apple vẫn dẫn đầu về hiệu năng thô (và hiệu quả năng lượng.

Cụ thể, Snapdragon 8 Elite được xây dựng trên tiến trình 3nm, được thiết kế để vượt trội hơn cả A19 Pro và Dimensity 9500, với đồ họa nhanh hơn 23% và hiệu quả năng lượng tốt hơn 35%.

Việc Vivo lựa chọn Dimensity 9500, thay vì các chip 3nm hiệu năng đỉnh cao nhất, được hiểu là một quyết định đa chiều. Thứ nhất, nó giúp giảm chi phí sản xuất, hỗ trợ cho chiến lược giá bán thực tế hấp dẫn. Thứ hai, và quan trọng hơn, Vivo tập trung tối đa nguồn lực kỹ thuật vào việc tối ưu hóa ISP và NPU (AI) của Dimensity 9500 cho các tác vụ camera phức tạp, vốn là điểm mạnh cốt lõi của máy.

Để bù đắp cho việc không sở hữu hiệu năng thô tuyệt đối, Vivo trang bị RAM 16GB , nhiều hơn so với 12GB RAM trên Galaxy S25 Ultra, đảm bảo trải nghiệm đa nhiệm luôn nhanh chóng và không bị gián đoạn.

Lợi thế pin khổng lồ 6510 mAh

Một điểm nhấn quan trọng khác của Vivo X300 Pro là viên pin dung lượng khổng lồ 6510 mAh. Đây là dung lượng pin hiếm hoi và vượt trội trong phân khúc flagship, đặc biệt khi so sánh với dung lượng 5000 mAh của Galaxy S25 Ultra. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh 90W có dây và sạc không dây 40W tiện lợi.

Trong sử dụng thực tế, pin 6510 mAh cùng với sự tối ưu hóa năng lượng của Dimensity 9500 giúp máy dễ dàng kéo dài thời gian sử dụng qua cả ngày dài. Một số người dùng phiên bản nội địa Trung Quốc đã báo cáo thời gian sử dụng liên tục kéo dài qua hai ngày với mức sử dụng thông thường.

Đối với người dùng flagship của Vivo – những người thường xuyên dành nhiều thời gian quay video 4K/8K, chụp ảnh chuyên nghiệp và sử dụng các tính năng tiêu tốn năng lượng khác – pin lớn đảm bảo thời gian hoạt động tối đa cho những buổi chụp kéo dài hoặc du lịch.

Lời khen ngợi về camera

Điểm nhấn lớn nhất và là lý do cho sự tái xuất của Vivo trong phân khúc cao cấp chính là hệ thống camera được phát triển với sự hợp tác của ZEISS. X300 Pro sở hữu hệ thống ba camera sau mạnh mẽ: Camera chính sử dụng cảm biến Sony LYT-828 50MP có chống rung quang học (OIS); Camera góc siêu rộng 50MP Samsung JN1; và đặc biệt là Camera tele tiềm vọng độ phân giải 200MP.

Tất cả các ống kính đều được phủ lớp ZEISS T* trứ danh, giúp giảm hiện tượng lóa sáng và bóng ma, nâng cao độ trong suốt và chất lượng quang học. Hãng cũng đi kèm Bộ phụ kiện Photographer Kit dành cho người mua sớm tại Việt Nam, bao gồm báng cầm tích hợp pin dự phòng và ống kính zoom quang 2.35x, khẳng định định vị sản phẩm là công cụ chuyên nghiệp cho nhiếp ảnh.

Camera tele tiềm vọng của X300 Pro là thành phần đột phá nhất. Nó sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL HPB 200MP (kích thước 1/1.4 inch), được Vivo đồng phát triển và tùy chỉnh.

Cảm biến này là một trong những cảm biến lớn nhất từng được sử dụng trong ống kính tele tiềm vọng trên smartphone, vượt trội hơn cả cảm biến 200MP của Oppo Find X9 Pro (1/1.56"). Ống kính có tiêu cự 85mm (tương đương zoom quang 3.5x) và khẩu độ $f/2.67$, hỗ trợ OIS và khả năng lấy nét tự động.

Độ phân giải siêu cao 200MP trên ống kính tele tiềm vọng mang lại một lợi thế rõ ràng: nó cho phép Vivo thực hiện zoom lai (hybrid zoom) ở các mức 10x và 40x bằng cách cắt (crop) từ cảm biến lớn với mật độ điểm ảnh dày đặc, thay vì phải dựa vào thuật toán nội suy từ cảm biến nhỏ hơn. Điều này lý giải vì sao X300 Pro được Vivo giới thiệu là "vua camera tele".

Hệ thống camera của X300 Pro đã nhận được nhiều lời khen ngợi tích cực từ các trang công nghệ quốc tế. TechRadar, trong bài đánh giá của mình, đã khẳng định Vivo X300 Pro là "một trong những hệ thống camera smartphone tốt nhất của năm 2025," đồng thời chỉ ra nó đã chứng minh được sự vượt trội của các dòng camera phone đến từ Trung Quốc.

Khả năng zoom của máy được mô tả là "đáng kinh ngạc". Các bài kiểm tra đã ghi nhận khả năng zoom lên tới 100X với kết quả chi tiết và độ sắc nét ấn tượng sau khi xử lý hình ảnh. Khả năng chụp ảnh tele ở điều kiện thiếu sáng cũng được đánh giá cao, với ảnh sắc nét, chi tiết tuyệt vời và dải tương phản động xuất sắc tại tiêu cự 3.5x gốc.

Ống kính 3.5x (85mm) mang lại phối cảnh chụp chân dung tự nhiên, rất nịnh mắt, với độ tách nền tự nhiên đẹp mắt. Khả năng lấy nét gần ấn tượng cho phép chụp macro siêu chi tiết ngay trên ống kính tele, một tính năng được nhận xét là "thổi bay" khả năng macro của iPhone, vốn thường phải dùng kỹ thuật số crop từ cảm biến chính.

So sánh thế nào với các flagship hàng đầu?

Trong các thử nghiệm so sánh trực tiếp, Vivo X300 Pro đã thể hiện sự vượt trội rõ rệt trong nhiều khía cạnh nhiếp ảnh tĩnh. Cảm biến 50MP của Vivo có khả năng thu thập chi tiết tốt hơn, độ tương phản tự nhiên và màu sắc sống động hơn so với iPhone 17 Pro Max, ở cùng tiêu cự 24mm.

Ở các mức zoom 10x và 40x, Vivo X300 Pro thể hiện chi tiết vượt trội và độ sắc nét cao hơn đáng kể. Ở mức zoom tối đa của iPhone 17 Pro Max (40x), Vivo "dễ dàng đánh bại" đối thủ.

Cuộc đối đầu với Galaxy S25 Ultra là một trận chiến cân tài cân sức hơn, đặc biệt trong khía cạnh zoom.

Galaxy S25 Ultra sử dụng hệ thống zoom kép linh hoạt với hai camera tele riêng biệt (10MP 3x và 50MP 5x). Điều này cho phép S25 Ultra linh hoạt hơn ở các tiêu cự thấp, đặc biệt là ở mốc 5x quang học. Vivo X300 Pro dẫn đầu về chất lượng chi tiết ở mức zoom 10x trở lên. Cảm biến 200MP kích thước lớn trên ống kính tele của Vivo, được thiết kế chuyên biệt cho việc thu phóng, cho phép tái tạo chi tiết tốt hơn S25 Ultra ở các mức phóng đại lớn.

Vivo X300 Pro mang lại một cấu hình phần cứng vượt trội ở mức giá thực tế thấp hơn đáng kể so với các đối thủ. Với giá khoảng 29,9 triệu VNĐ, người dùng nhận được camera tele 200MP hàng đầu, viên pin 6510 mAh khổng lồ, và 16GB RAM.

Mặc dù có nhiều ưu điểm, người dùng cần lưu ý về những đánh đổi đi kèm. Hiệu năng thô của Dimensity 9500 có thể không đạt đến ngưỡng chip 3nm của đối thủ. Ngoài ra, hệ điều hành OriginOS dựa trên Android có thể không quen thuộc hoặc chưa đạt được sự tối ưu hóa phần mềm đồng bộ như hệ sinh thái iOS của Apple hay One UI của Samsung.

Vivo X300 Pro là thiết bị chứng minh rằng thị trường flagship chật chội vẫn còn chỗ cho những đột phá công nghệ tập trung, đặc biệt khi sự đột phá đó đi kèm với một chiến lược giá cực kỳ hấp dẫn. Bằng cách trang bị phần cứng camera và pin vượt trội với mức giá thực tế thấp hơn đáng kể, Vivo mang đến một làn gió mới giữa thị trường Việt Nam đã quá quen thuộc với Apple và Samsung.