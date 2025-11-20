Mẫu nhà nhỏ cho người thích phong cách thô mộc

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

20-11-2025 - 13:59 PM | Bất động sản

Sử dụng vật liệu thô mộc như gạch đỏ, bê tông và gỗ cùng thiết kế tận dụng ánh sáng ban ngày, ngôi nhà mang lại cảm giác hiện đại nhưng giản dị ấm cúng.

Ngôi nhà hai tầng được một kỹ sư phần mềm xây dựng dành tặng mẹ và em gái. Với thiết kế chia thành hai khối đóng chứa phòng ngủ và các không gian phụ trợ, đặt hai bên khoảng thông tầng lớn với giếng trời và ban công hướng ra khoảng trống giữa để ánh sáng và thiên nhiên lan tỏa khắp không gian.

Mặt tiền và sân vườn ngôi nhà là sự kết hợp của 3 loại gạch đá: gạch đỏ, gạch bê tông và đá ốp.

Kết hợp với ánh sáng được thiết kế có kịch bản, hình khối của ngôi nhà cũng trở thành điểm nhấn thú vị.

Bên trong ngôi nhà ấm cúng với đèn vàng và các mảng tường gạch thô mộc. Kết hợp cùng nội thất gỗ đơn giản, không gian thoáng đãng và đáp ứng đầy đủ công năng cần thiết.

Các không gian khác trong nhà đều được thiết kế để lấy được ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Tạo nơi chốn thoải mái nhất cho những người thân yêu của gia chủ.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

