Mẫu nhà phố 4 tầng hiện đại, phổ biến nhất hiện nay

08-08-2025 - 08:31 AM | Bất động sản

Khi diện tích đất xây dựng ngày càng hạn hẹp, nhà 4 tầng là lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình đông người hoặc có ý định kinh doanh, làm văn phòng.

Các mẫu nhà phố 4 tầng hiện đại ngày càng phổ biến ở nước ta nhờ ưu điểm về công năng, đáp ứng nhu cầu về không gian...

Dưới đây là một số mẫu nhà 4 tầng hiện đại phổ biến, được nhiều người ưa chuộng:

Nhà phố 4 tầng 1 tum

Mẫu nhà phố 4 tầng hiện đại, phổ biến nhất hiện nay- Ảnh 1.

(Ảnh: Vicohome)

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình đông người tại thành phố lớn . Nhà phố 4 tầng 1 tum có thể tận dụng chiều cao để phát huy tối đa công năng sử dụng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Tầng tum có thể tận dụng là không gian trồng cây xanh, phòng thờ yên tĩnh...

Nhà phố 4 tầng mái Thái

Mẫu nhà phố 4 tầng hiện đại, phổ biến nhất hiện nay- Ảnh 2.

(Ảnh: Khonhamaudep)

Nhà phố 4 tầng mái Thái được ưa chuộng bởi vẻ đẹp thanh thoát cùng khả năng chống nóng, thoát nước tốt. Với thiết kế đa dạng, mái Thái có thể kết hợp phong cách hiện đại hoặc tân cổ điển, tạo sự sang trọng.

Nhà phố 4 tầng mái bằng

Mẫu nhà phố 4 tầng hiện đại, phổ biến nhất hiện nay- Ảnh 3.

(Ảnh: Khonhamaudep)

Nhà phố 4 tầng mái bằng mang vẻ đẹp tối giản, gọn gàng, phù hợp với không gian đô thị. Ưu điểm của mái bằng là độ bền cao, chống chịu tốt trước các tác động của thiên nhiên. Mái bằng cũng có thể tận dụng làm khu vườn, không gian vui chơi...

Nhà phố 4 tầng mái lệch

Mẫu nhà phố 4 tầng hiện đại, phổ biến nhất hiện nay- Ảnh 4.

(Ảnh: 3bdesign)

Mái lệch tạo hiệu ứng kiến trúc độc đáo, lạ mắt. Phần mái được thiết kế lệch hẳn sang một bên, giúp thoát nước nhanh, tăng khả năng chống thấm.

Nhà phố 4 tầng có gara

Mẫu nhà phố 4 tầng hiện đại, phổ biến nhất hiện nay- Ảnh 5.

(Ảnh: 3bdesign)

Nhà phố 4 tầng có gara là ngày càng phổ biến bởi nhu cầu để xe ngày càng cao. Tầng trệt được thiết kế làm khu vực để xe, còn không gian sinh hoạt bố trí ở các tầng trên.

Nhà phố 4 tầng tân cổ điển

Mẫu nhà phố 4 tầng hiện đại, phổ biến nhất hiện nay- Ảnh 6.

(Ảnh: Khonhamaudep)

Phong cách tân cổ điển kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và nét tinh tế hiện đại. Với tông trắng chủ đạo, nhà phố 4 tầng mang đến cảm giác thanh lịch, trang nhã, đồng thời làm nổi bật các hoa văn, phào chỉ, tinh xảo.

Nhà phố 4 tầng vừa ở vừa kết hợp kinh doanh

Mẫu nhà phố 4 tầng hiện đại, phổ biến nhất hiện nay- Ảnh 7.

(Ảnh: 3bdesign)

Nhà phố 4 tầng vừa để ở vừa kết hợp kinh doanh mang phong cách hiện đại. Cửa chính tiến sát mặt tiền, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận không gian trưng bày bên trong.

Theo Bằng Lăng (tổng hợp)/ VTC News

VTC News

