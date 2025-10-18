Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẫu sedan giá quy đổi 1,5 tỷ đồng này bán sạch sau 20 phút nhận đặt tại Ấn Độ - Việt Nam chỉ có 1 chiếc

18-10-2025 - 10:52 AM | Thị trường

Tại Việt Nam, Skoda Octavia RS chỉ 1 chiếc duy nhất và đã có chủ.

Mẫu sedan giá quy đổi 1,5 tỷ đồng này bán sạch sau 20 phút nhận đặt tại Ấn Độ - Việt Nam chỉ có 1 chiếc- Ảnh 1.

Skoda Octavia RS tại nước ngoài. Ảnh: autonotizen

Kỷ niệm 25 năm có mặt tại Ấn Độ, Skoda Auto India đã công bố chiếc Octavia RS hoàn toàn mới. Xe có giá bán 4,999 triệu INR, tương đương gần 1,5 tỷ đồng. Điều đặc biệt là mẫu xe này đã bán sạch toàn bộ tại quốc gia này chỉ sau 20 phút nhận đặt hàng. Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao đến tay khách hàng từ ngày 6/11 tới đây.

Giám đốc thương hiệu Skoda Auto India, Ashish Gupta, chia sẻ: "Phản ứng đối với Octavia RS đã vượt ngoài mong đợi. Mẫu xe biểu tượng này đã thực sự thắp lên ngọn lửa đam mê của những người mê xe khắp Ấn Độ, củng cố vị thế huyền thoại mà Octavia RS tận hưởng trên toàn cầu. Khi chúng tôi kỷ niệm 25 năm hoạt động đáng nhớ của Skoda Auto tại Ấn Độ, cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp những chiếc xe hạng thế giới ngày càng mạnh mẽ hơn. Biểu tượng RS không chỉ đại diện cho hiệu suất. Nó còn đại diện cho mối liên kết cảm xúc và lòng tin mà khách hàng dành cho thương hiệu Skoda. Chúng tôi hào hứng chào đón một thế hệ người hâm mộ mới vào gia đình Skoda và tiếp tục xây dựng trên di sản mạnh mẽ và cộng đồng người hâm mộ mà thương hiệu của chúng tôi định hình trên thị trường này."

Mẫu sedan giá quy đổi 1,5 tỷ đồng này bán sạch sau 20 phút nhận đặt tại Ấn Độ - Việt Nam chỉ có 1 chiếc- Ảnh 2.

Mẫu sedan giá quy đổi 1,5 tỷ đồng này bán sạch sau 20 phút nhận đặt tại Ấn Độ - Việt Nam chỉ có 1 chiếc- Ảnh 3.

Nội thất đậm chất thể thao. Ảnh: autonotizen

Skoda Octavia RS lần đầu tiên xuất hiện tại Ấn Độ vào năm 2004. Xe sở hữu động cơ xăng 2.0L TSI tăng áp, công suất 261 mã lực và mô-men xoắn 370Nm, hộp số tự động DSG 7 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 6,4 giây và tốc độ giới hạn điện tử ở mức 250km/h.

Thiết kế ấn tượng với đèn chiếu sáng LED Matrix, đèn hậu LED, la-zăng Elias anthracite 19 inch. Nội thất Octavia RS có ghế lái thể thao tích hợp chức năng massage và nhớ vị trí, có đèn viền nội thất. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 12,9 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây kèm 11 loa Canton 675W.

Tại Việt Nam, hãng xe Séc khẳng định chỉ có 1 chiếc Skoda Octavia RS duy nhất. Thông tin còn cho biết xe hiện đã có chủ tại khu vực Tây Nguyên. Đây cũng là chiếc xe từng xuất hiện trong hành trình Từ Độc Lập tới Thống Nhất diễn ra hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Mẫu sedan giá quy đổi 1,5 tỷ đồng này bán sạch sau 20 phút nhận đặt tại Ấn Độ - Việt Nam chỉ có 1 chiếc- Ảnh 4.

Chiếc Skoda Octavia RS duy nhất Việt Nam.

Hãng xe xây nhà máy tại Huế mở đơn đặt hàng mẫu SUV điện cỡ nhỏ sạc nhanh chỉ 15 phút: Một lần sạc đi hơn 500 km, giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng

Theo Thùy Trag

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc đóng băng đơn hàng, Mỹ tăng mạnh đưa một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta mua hàng triệu tấn mỗi năm

Trung Quốc đóng băng đơn hàng, Mỹ tăng mạnh đưa một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta mua hàng triệu tấn mỗi năm Nổi bật

Một đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam rục rịch gia nhập thị trường Trung Quốc, chuyên gia khẳng định: Cần ít nhất 2 năm nữa để làm điều này

Một đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam rục rịch gia nhập thị trường Trung Quốc, chuyên gia khẳng định: Cần ít nhất 2 năm nữa để làm điều này Nổi bật

Giá cà phê hôm nay 18-10: Robusta hạ nhiệt

Giá cà phê hôm nay 18-10: Robusta hạ nhiệt

10:05 , 18/10/2025
Đổi xe máy xăng chạy 15 năm lấy xe điện mới, chỉ bù hơn 10 triệu đồng

Đổi xe máy xăng chạy 15 năm lấy xe điện mới, chỉ bù hơn 10 triệu đồng

09:32 , 18/10/2025
Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu

Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu

09:18 , 18/10/2025
Xuất khẩu dừa tươi nhìn từ bài học sầu riêng, thanh long

Xuất khẩu dừa tươi nhìn từ bài học sầu riêng, thanh long

08:12 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên