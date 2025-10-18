Mẫu sedan giá quy đổi 1,5 tỷ đồng này bán sạch sau 20 phút nhận đặt tại Ấn Độ - Việt Nam chỉ có 1 chiếc

Skoda Octavia RS tại nước ngoài. Ảnh: autonotizen

Kỷ niệm 25 năm có mặt tại Ấn Độ, Skoda Auto India đã công bố chiếc Octavia RS hoàn toàn mới. Xe có giá bán 4,999 triệu INR, tương đương gần 1,5 tỷ đồng. Điều đặc biệt là mẫu xe này đã bán sạch toàn bộ tại quốc gia này chỉ sau 20 phút nhận đặt hàng. Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao đến tay khách hàng từ ngày 6/11 tới đây.

Giám đốc thương hiệu Skoda Auto India, Ashish Gupta, chia sẻ: "Phản ứng đối với Octavia RS đã vượt ngoài mong đợi. Mẫu xe biểu tượng này đã thực sự thắp lên ngọn lửa đam mê của những người mê xe khắp Ấn Độ, củng cố vị thế huyền thoại mà Octavia RS tận hưởng trên toàn cầu. Khi chúng tôi kỷ niệm 25 năm hoạt động đáng nhớ của Skoda Auto tại Ấn Độ, cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp những chiếc xe hạng thế giới ngày càng mạnh mẽ hơn. Biểu tượng RS không chỉ đại diện cho hiệu suất. Nó còn đại diện cho mối liên kết cảm xúc và lòng tin mà khách hàng dành cho thương hiệu Skoda. Chúng tôi hào hứng chào đón một thế hệ người hâm mộ mới vào gia đình Skoda và tiếp tục xây dựng trên di sản mạnh mẽ và cộng đồng người hâm mộ mà thương hiệu của chúng tôi định hình trên thị trường này."

Nội thất đậm chất thể thao. Ảnh: autonotizen

Skoda Octavia RS lần đầu tiên xuất hiện tại Ấn Độ vào năm 2004. Xe sở hữu động cơ xăng 2.0L TSI tăng áp, công suất 261 mã lực và mô-men xoắn 370Nm, hộp số tự động DSG 7 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 6,4 giây và tốc độ giới hạn điện tử ở mức 250km/h.

Thiết kế ấn tượng với đèn chiếu sáng LED Matrix, đèn hậu LED, la-zăng Elias anthracite 19 inch. Nội thất Octavia RS có ghế lái thể thao tích hợp chức năng massage và nhớ vị trí, có đèn viền nội thất. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 12,9 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây kèm 11 loa Canton 675W.

Tại Việt Nam, hãng xe Séc khẳng định chỉ có 1 chiếc Skoda Octavia RS duy nhất. Thông tin còn cho biết xe hiện đã có chủ tại khu vực Tây Nguyên. Đây cũng là chiếc xe từng xuất hiện trong hành trình Từ Độc Lập tới Thống Nhất diễn ra hồi cuối tháng 8 vừa qua.