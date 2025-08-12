Mẫu xe số được coi là 'hóa thạch sống' của nhà Honda bất ngờ được nâng cấp

Giữa nhịp sống đô thị hối hả và thị trường xe máy ngày càng bão hòa công nghệ, Honda vẫn giữ cho mình một " món đặc sản " mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên: chiếc Cub huyền thoại.

Và mới đây, phiên bản Honda Cub 110 2025 vừa ra mắt tại Trung Quốc tiếp tục chứng minh điều đó, khi hãng chỉ tinh chỉnh đôi chút ở diện mạo nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần " retro " đặc trưng đã theo dòng xe này suốt nhiều thập kỷ.

Ở lần nâng cấp này, Honda không thay đổi thiết kế tổng thể mà tập trung vào bảng màu mới, mang đến sự tươi trẻ và cá tính hơn. Bốn lựa chọn về màu sắc mới bao gồm Vàng rực rỡ, Xanh biển muối biển, Ô long đào và Xanh bơ, bên cạnh những gam màu cổ điển như Đỏ Lava hay Xanh Avocado.

Sắc xanh mát của Xanh biển muối biển gợi cảm giác dễ chịu như cơn gió ngoài khơi, trong khi tông hồng dịu của Ô long đào lại đầy ngọt ngào, dễ " hạ gục " những ai yêu sự lãng mạn. Với mức giá 13.000 nhân dân tệ (khoảng 47,4 triệu đồng), Honda rõ ràng hướng tới nhóm khách hàng trẻ, thích phong cách cá nhân nhưng vẫn đề cao tính thực dụng.

Về hiệu năng, Cub 110 2025 vẫn trung thành với động cơ xy-lanh đơn 110cc, làm mát bằng không khí, cho công suất 5,9 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, chiếc xe vận hành mượt mà, bền bỉ và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ chỉ 1,46 lít/100 km đồng nghĩa với việc bình xăng 4,1 lít có thể đưa bạn đi gần 280 km, rẻ hơn cả chi phí sạc nhiều mẫu xe điện.

Điểm thú vị là hộp số bốn cấp dạng " quay vòng " không cần bóp côn, thân thiện với cả những người mới đi xe số. Kèm theo đó là cần đạp khởi động, một chi tiết cơ khí cổ điển hiếm gặp trên xe máy hiện đại vừa mang tính dự phòng, vừa tạo cảm giác " có hồn " mỗi khi đề máy.

Với tốc độ tối đa khoảng 80 km/h, Cub 110 rõ ràng không dành cho đường cao tốc, nhưng dư sức xoay trở linh hoạt trong phố đông hoặc những chuyến dã ngoại nhẹ nhàng cuối tuần.

Honda cũng giữ nguyên cấu hình hướng đến sự bền bỉ: phanh đĩa trước kết hợp ABS đơn kênh, phanh tang trống phía sau, bánh 17 inch với lốp hút chân không và khoảng sáng gầm 167 mm giúp xe đủ tự tin trên những đoạn đường xấu. Trọng lượng không tải 107 kg và chiều cao yên 786 mm khiến việc chống chân hay dắt xe trở nên nhẹ nhàng, ngay cả với người có chiều cao khiêm tốn.

Về trải nghiệm, Cub 110 mang đến cảm giác lái " chậm mà chắc " - không quá bốc, không ồn ào, mà nhẹ nhàng và đều đặn. Tiếng xích xe hòa cùng tiếng gió khi lướt qua phố, cái nhìn ngạc nhiên của nhân viên trạm xăng khi thấy lượng nhiên liệu bạn đổ vào, hay câu chuyện của những người lớn tuổi kể về " chiếc Cub ngày xưa ", tất cả tạo nên một sự gắn kết cảm xúc mà nhiều mẫu xe hiện đại khó lòng tái hiện.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng ở tầm giá này, Honda hoàn toàn có thể nâng cấp cấu hình, chẳng hạn như phanh đĩa sau, ABS hai kênh để tăng tính cạnh tranh. Dẫu vậy, Cub 110 vẫn có sức hút riêng nhờ danh tiếng bền bỉ, kiểu dáng vượt thời gian và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Đó là lý do dù bạn có thể mua được ba chiếc xe tay ga điện nhỏ với số tiền tương đương, Cub vẫn là lựa chọn của những ai tìm kiếm sự kết hợp giữa hoài niệm và thực dụng.

Nếu Honda Cub 110 2025 được phân phối chính hãng tại Việt Nam, đây sẽ là một "món lạ" trong phân khúc xe số, vì hiện nay thị trường chủ yếu xoay quanh những mẫu xe thiên về tính thực dụng và giá rẻ như Honda Wave Alpha, Wave RSX hay Yamaha Sirius.

Ở tầm giá quy đổi khoảng 47,5 triệu đồng (chưa tính thuế, phí), Cub 110 sẽ nằm trên cả Wave RSX và tiệm cận mức giá của những mẫu tay ga phổ thông, nhưng mức giá này vẫn khá dễ chịu nếu so với Cross Cub ở các thị trường quốc tế..

Điểm mạnh của Cub 110 là hình ảnh thương hiệu đã khẳng định được tên tuổi cùng phong cách retro khó trộn lẫn, thu hút nhóm khách hàng yêu sự hoài cổ và muốn một chiếc xe có cá tính riêng. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng (chỉ 1,46 lít/100 km) cũng là lợi thế so với các mẫu tay ga trong tầm giá. Ngoài ra, chất lượng hoàn thiện và độ bền vốn là thế mạnh truyền thống của Honda sẽ giúp Cub duy trì giá trị lâu dài trên thị trường xe cũ.

Tuy vậy, để cạnh tranh thực sự ở Việt Nam, Honda sẽ phải cân nhắc định giá phù hợp hơn, trên thực tế, các phiên bản trước đó của mẫu xe này đã được nhập khẩu về Việt Nam thông qua các đại lý tư nhân với mức giá dao động từ 60-80 triệu đồng, tùy thuộc vào phiên bản và nguồn nhập hàng.

Bởi vậy, nếu muốn tối ưu được giá bán và tăng tính cạnh tranh thì một giải pháp khả thi là đưa xe về lắp ráp trong nước để giảm chi phí, hoặc giới thiệu phiên bản cắt giảm một số chi tiết trang bị để hạ giá bán xuống khoảng 35-38 triệu đồng.

Nếu làm được điều đó, Cub 110 2025 không chỉ là lựa chọn cho người chơi xe hoài cổ, mà hoàn toàn có thể trở thành một "chiếc xe hai trong một", vừa đủ thực dụng để đi lại hằng ngày, vừa đủ phong cách để tạo dấu ấn cá nhân.