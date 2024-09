Máy bay Ấn Độ chở 247 hành khách hạ cánh khẩn cấp vì cảnh báo bom

Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Vistara Airlines. (Ảnh: Skytrax)

Bản tin cho biết, lực lượng chức năng đã sơ tán hành khách khỏi máy bay và đang tìm kiếm thiết bị nổ.

Sự việc xảy ra ngày 6/9, khi chiếc máy bay đang trên hành trình từ Mumbai (Ấn Độ) đến Frankfurt (Đức).

"Chuyến bay UK27 từ Mumbai đến Frankfurt đã được chuyển hướng đến sân bay Erzurum của Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do an ninh và đã hạ cánh an toàn lúc 19 giờ 05 phút", Vistara Airlines cho biết trong thông báo đăng trên mạng xã hội X.

Thống đốc Erzurum Musrafa Ciftci nói với hãng thông tấn Anadolu rằng không phận Erzurum đã đóng cửa với các chuyến bay, trong khi đội chuyên gia xử lý bom đang kiểm tra chiếc máy bay của Vistara Airlines .