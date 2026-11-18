"Nga có kế hoạch chế tạo mô hình thử nghiệm máy bay chở khách siêu âm vào năm 2030. Quá trình phát triển và chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên sẽ mất khoảng 3 đến 4 năm", ông Boris Aleshin, Chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất máy bay Nga kiêm Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết trong cuộc trò chuyện với hãng thông tấn RIA Novosti.

"Máy bay chở khách siêu âm là một trong những lựa chọn khả thi cho ngành hàng không tương lai. Chúng tôi đang phát triển nó, đặt nền tảng khoa học.

Chúng tôi chắc chắn sẽ chế tạo một mô hình thử nghiệm, việc này sẽ mất từ 3 đến 4 năm. Nó sẽ bay, tuy nhiên hiện tại rất khó để nói khi nào chúng ta sẽ đạt được thành công thương mại", ông Aleshin nói.

Máy bay chở khách siêu âm mới của Nga là sự kế thừa thành tựu Tu-144 trong quá khứ.

Ông Aleshin tin ngành hàng không dân dụng trong tương lai sẽ khác biệt đáng kể so với hiện nay. Trong số những giải pháp đầy hứa hẹn, nhà phân tích đã đề cập đến các hình dạng khí động học mới, cấu trúc sinh học, hệ thống trên máy bay thông minh hơn, thiết kế cánh được cải tiến và thân hình bầu dục.

Vị chuyên gia này cũng lưu ý khí động học từ lâu đã là thế mạnh của ngành hàng không Nga và Liên Xô. Ông giải thích, điều này cho phép bù đắp những thiếu sót về đặc tính trọng lượng của máy bay, mặc dù trọng lượng và hiệu quả thương mại vẫn là những vấn đề nan giải.

Sự quan tâm đến máy bay chở khách siêu âm ở Nga được khơi dậy trở lại sau khi dự án Tu-144 bị hủy bỏ. Đầu những năm 2000, đã có những cuộc thảo luận về việc chế tạo một loại máy bay phản lực thương mại dựa trên máy bay ném bom siêu âm Tu-160.

Trong khi đó, Cục Thiết kế Tupolev cũng đang phát triển Tu-444 - một phiên bản nhỏ hơn của Tu-144 với 2 động cơ và tầm bay ước tính lên đến 7.500km. Tuy nhiên, vào cuối thập niên, công việc đã bị dừng lại do những nghi ngờ về tính khả thi thương mại của nó.

Ngoài ra, các tổ chức khoa học Nga đang phát triển những công nghệ riêng lẻ cho dự án mới này.

Giải thưởng "Nhà sản xuất máy bay của năm 2026" trong hạng mục "Công nghệ hàng không tiên tiến" đã được trao cho Viện N.E. Zhukovsky, TsAGI, TsIAM và UEC-Klimov vì đã phát triển hệ thống động cơ cho một máy bay dân dụng siêu âm trình diễn công nghệ.