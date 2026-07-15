'Máy bay ngày tận thế' của Nga tới Iran phát tín hiệu cảnh báo Mỹ

Theo hệ thống theo dõi chuyến bay radar AirNav, máy bay Tu-214PU mang số đăng ký RA-64531 đã đến Iran vào sáng 13/7. Chuyến thăm này diễn ra trước khi chiến dịch quân sự của Mỹ bắt đầu, thời gian máy bay Nga lưu lại thủ đô Tehran rất ngắn.

Chiếc phi cơ Nga cất cánh từ sân bay quốc tế Imam Khomeini lúc 19h08. Máy bay hướng về phía Đông và bay đến Bắc Kinh, nơi nó hạ cánh lúc 2h25 ngày 14/7.

Chuyến bay của chiếc phi cơ Tu-214PU đến Iran.

Vài giờ sau khi máy bay Tu-214P cất cánh, Mỹ bắt đầu các cuộc không kích. Theo một tuyên bố chính thức từ Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM), quân đội nước này đã phát động chiến dịch quân sự vào ngày 13/7. Đòn tấn công của Mỹ kéo dài hơn 5 giờ và kết thúc lúc 5h15 sáng 14/7.

CENTCOM cho biết họ đã phá hủy nhiều mục tiêu quân sự trên khắp Iran, bao gồm Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas, nhằm làm suy yếu khả năng tấn công tàu thương mại của nước này.

Nguyên nhân dẫn đến việc nối lại hoạt động thù địch là do những sự cố gần đây ở eo biển.

Bộ Quốc phòng UAE báo cáo tên lửa hành trình Iran đã bắn trúng 2 tàu chở dầu của UAE trong vùng biển thuộc lãnh thổ Oman, khiến 1 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 8 người bị thương.

Máy bay "Ngày tận thế" Tu-214PU của Nga.

Cần nói thêm, chiếc máy bay đặc biệt với số hiệu RA-64531 có mặt tại Iran vào đêm trước những sự kiện này là một phương tiện được gọi theo cách không chính thức là máy bay "Ngày tận thế" vì mục đích chính là cung cấp thông tin liên lạc cho chính phủ trong trường hợp khẩn cấp, khi hạ tầng mặt đất đã bị phá hủy.

Tu-214PU được chế tạo tại Nhà máy Hàng không S.P. Gorbunov Kazan, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 28/12/2018. Mùa Hè năm 2019, nó được chuyển giao cho Phi đội bay đặc biệt Rossiya.

Máy bay được trang bị hệ thống chuyển tiếp, các nút mã hóa đặc biệt và ăng-ten liên lạc vệ tinh để việc điều khiển lực lượng hạt nhân không bị cản trở từ bất cứ đâu trên khắp hành tinh.