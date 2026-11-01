Chiếc máy bay Airbus A330-300P2F mang số đăng ký F-HFGO của hãng hàng không Pháp FTL Airlines vừa thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong đội bay của hãng trên hành trình Paris - Hà Nội vào ngày 20/11/2026, theo Air Cargo News.

Đây là dòng máy bay thân rộng dài gần 64 m, cao gần 17 m, tương đương một tòa nhà 5 tầng, sải cánh 60,3 m và có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 235 tấn.

Chiếc máy bay được trang bị hai động cơ phản lực Rolls-Royce Trent 772B-60 của Anh, với tổng lực đẩy khi cất cánh tương đương 64,5 tấn lực. Máy bay có tốc độ hành trình khoảng 870 km/h, có thể hoạt động ở độ cao khoảng 12.500 m.



