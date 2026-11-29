Sáng 29/11, tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên, Tập đoàn Geleximco của doanh nhân Vũ Văn Tiền và Tập đoàn Chery (Trung Quốc) chính thức khánh thành giai đoạn một nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam sau 13 tháng xây dựng.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, hai dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao được khởi công, gồm nhà máy sản xuất chip bán dẫn và nhà máy sản xuất robot.

Theo thông tin được công bố tại sự kiện, nhà máy sản xuất robot có diện tích khoảng 50.000 m², vốn đầu tư giai đoạn một khoảng 16 triệu USD (hơn 400 tỷ đồng), dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 11/2027. Công suất thiết kế trong giai đoạn đầu là 6.000 robot hình người và 6.000 robot bốn chân mỗi năm. Sang giai đoạn hai, tổng công suất thiết kế dự kiến tăng gấp đôi, lên 24.000 robot/năm.

Các sản phẩm của nhà máy hướng tới phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, logistics, thương mại và giáo dục. Dự án cũng sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Dòng robot hình người của AiMOGA, đối tác công nghệ của Geleximco

Thực tế, kế hoạch tham gia ngành công nghiệp robot của Geleximco đã được khởi động từ nhiều tháng trước. Ngày 30/3/2026, tại thành phố Vu Hồ (Trung Quốc), Geleximco và AiMOGA Robotics ký kết thỏa thuận khung hợp tác chiến lược, hướng tới thành lập liên doanh đầu tiên ở nước ngoài của doanh nghiệp robot Trung Quốc này.

Theo công bố của Geleximco, hai bên sẽ hợp tác từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm đến sản xuất và triển khai ứng dụng robot tại Việt Nam, hướng tới mở rộng chuỗi giá trị sang thị trường Đông Nam Á.

Trong đó, Geleximco đóng góp nguồn lực sản xuất, hệ thống cung ứng và mạng lưới kinh doanh tại Việt Nam, còn AiMOGA Robotics sở hữu năng lực phát triển công nghệ robot tích hợp trí tuệ nhân tạo.

AiMOGA Robotics là doanh nghiệp được Chery ươm tạo từ tháng 1/2025. Dù mới gia nhập thị trường, công ty đã đưa robot vào nhiều hoạt động thương mại và dịch vụ công.

Theo Reuters, tính đến tháng 8/2026, AiMOGA đã bàn giao hơn 3.000 robot trên toàn cầu, trong đó 2.000 sản phẩm được đưa ra thị trường nước ngoài. Doanh nghiệp đã hiện diện tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một trong những sản phẩm đặc biệt của AiMOGA là robot hình người hỗ trợ cảnh sát giao thông. Tính đến tháng 8, 110 robot thuộc dòng sản phẩm này đã được triển khai tại nhiều thành phố của Trung Quốc để hỗ trợ điều tiết giao thông, hướng dẫn đám đông và tuyên truyền an toàn công cộng.

Tại Việt Nam, ngày 8/7/2026, Geleximco đã khai trương Trung tâm Trải nghiệm Robot AI AiMOGA tại tòa nhà của tập đoàn ở số 36 Hoàng Cầu, Hà Nội. Hai sản phẩm được giới thiệu tại trung tâm là robot hình người Mornine và robot bốn chân Argos.

Kế hoạch xây dựng nhà máy robot tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường robot hình người đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghiệp và công nghệ lớn trên thế giới.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Omdia, năm 2025, lượng robot hình người xuất xưởng trên toàn cầu đạt khoảng 13.300 sản phẩm, tăng gần 480% so với năm trước. Doanh nghiệp dẫn đầu thị trường là AgiBot (Trung Quốc) với 5.168 sản phẩm xuất xưởng trong năm.

Với dự án tại Hưng Yên, riêng công suất thiết kế 6.000 robot hình người mỗi năm trong giai đoạn một đã tương đương khoảng 45% tổng lượng robot hình người xuất xưởng trên thế giới trong năm 2025.

Bên cạnh dự án robot, Geleximco và đối tác cũng khởi công nhà máy sản xuất chip bán dẫn rộng 10,3 ha tại Khu công nghiệp Hưng Phú, với vốn đầu tư giai đoạn một khoảng 75 triệu USD.

Nhà máy tập trung vào các công đoạn lắp ráp, đóng gói và kiểm thử bán dẫn, dự kiến sản xuất thương mại từ tháng 2/2028 với công suất thiết kế gần 200 triệu sản phẩm mỗi năm. Trong giai đoạn tiếp theo, công suất dự kiến được nâng lên 2 tỷ sản phẩm/năm.