Trang mạng xã hội của TMT E-Truck đăng tải loạt ảnh mẫu xe van mới với nội dung hé lộ sản phẩm sắp được ra mắt. Xe có dáng van cỡ lớn với mũi ngắn, cửa trượt bên hông và cửa sau mở hai cánh. Bố cục này tương tự Ford Transit biến thể van.

Trước đó, ngày 16/10, TMT Group công bố loạt xe thương mại mới dự kiến ra mắt trong quý IV/2026. Trong đó, mẫu TMT G230P EV có khoang hàng khoảng 7,6 mét khối, trùng với con số trên ảnh giới thiệu. Hiện TMT cũng là đơn vị phân phối xe điện Wuling tại Việt Nam.

Thông tin sản phẩm được TMT hé lộ. Ảnh: TMT E-Truck

Xe van điện TMT dùng pin CATL

Theo thông tin TMT công bố, xe sử dụng bộ pin CATL dung lượng 53,58 kWh. Với một lần sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường 345 km. Tuy nhiên, hãng chưa nêu rõ con số này được đo theo chu trình thử nghiệm nào.

Bên cạnh đó, bộ pin đạt tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP68. Ảnh của TMT cho thấy khối pin được đặt dưới sàn xe, nằm giữa hai trục bánh.

Về không gian chở hàng, khoang hàng của xe van điện TMT có thể tích 7,6 mét khối. Cụ thể, khoang hàng có chiều dài lọt lòng 3,05 m, chiều rộng 1,605 m và chiều cao 1,565 m.

Hiện TMT chưa công bố giá bán, tải trọng, công suất động cơ và thời gian sạc của mẫu xe.

Mẫu xe TMT G230P EV có thông số trùng khớp với thông tin hãng tiết lộ. Ảnh: TMT Group

Van điện TMT cạnh tranh với Kim Long GK48-EV và THACO Towner E

Tại Việt Nam, phân khúc xe tải van điện hiện có Kim Long GK48-EV và THACO Towner E. Kim Long Motor ra mắt GK48-EV vào tháng 3 năm nay với giá công bố 480 triệu đồng. Mẫu xe có tải trọng 945 kg và khoang hàng 5,9 mét khối. Theo nhà sản xuất, xe dùng pin BYD 41,86 kWh, quãng đường tối đa khoảng 305 km. Đồng thời, thời gian sạc nhanh từ 20% lên 80% mất khoảng 35 phút.

Trong khi đó, THACO vừa công bố mẫu xe tải van điện Towner E. Phiên bản V2.6-2S có giá niêm yết 489 triệu đồng. Xe cũng có tải trọng 945 kg, với hai lựa chọn khoang hàng 5,28 mét khối và 5,9 mét khối. Towner E dùng pin CATL 41,86 kWh, quãng đường công bố khoảng 300 km. Ngoài ra, xe sạc nhanh từ 20% lên 80% trong khoảng 18 phút.

Xét theo thông số công bố, pin của van điện TMT lớn hơn 11,72 kWh so với hai mẫu xe trên, quãng đường công bố của TMT dài hơn 40-45 km. Bên cạnh đó, khoang hàng của TMT lớn hơn khoảng 1,7 ét khối so với bản lớn nhất của Kim Long và THACO.