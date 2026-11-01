Công ty đứng sau chiếc vòng bít máy đo huyết áp của hàng triệu người

Cuối tháng 10/2026, Công ty TNHH Matsuya R&D Việt Nam, thành viên của doanh nghiệp Nhật Bản Matsuya R&D, chính thức khánh thành nhà máy thứ hai tại Khu công nghiệp Hố Nai, Đồng Nai.

Được xây dựng trên khu đất rộng 12.000 m², nhà máy gồm ba tầng với tổng diện tích sàn gần 17.000 m², dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động. Cơ sở mới tập trung mở rộng năng lực sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành thiết bị y tế và công nghiệp ô tô.

Matsuya R&D là cái tên khá xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam, song doanh nghiệp này sở hữu vị thế đặc biệt trong chuỗi cung ứng thiết bị y tế toàn cầu. Theo công bố trên website của Matsuya R&D, hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng (OEM) của công ty hiện chiếm hơn 50% thị trường vòng bít máy đo huyết áp trên thế giới.

Đây là bộ phận quấn quanh cánh tay hoặc cổ tay người sử dụng, có nhiệm vụ tạo áp lực trong quá trình đo huyết áp. Chất lượng vòng bít là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của thiết bị.

Matsuya R&D đã phát triển công nghệ và dây chuyền tự động hóa riêng để sản xuất linh kiện này. Ngoài vòng bít máy đo huyết áp, doanh nghiệp còn sản xuất túi khí an toàn, bọc ghế ô tô và phát triển các hệ thống robot may công nghiệp

Báo cáo thường niên của Matsuya R&D cho thấy khách hàng trong lĩnh vực vòng bít máy đo huyết áp là các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Omron, bao gồm Omron Healthcare tại Nhật Bản, Omron Healthcare Manufacturing Vietnam và Omron Dalian tại Trung Quốc. Việt Nam được xác định là cứ điểm sản xuất chủ yếu của dòng sản phẩm này.

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026, Matsuya R&D ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 1.587 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 346 tỷ đồng, tăng 9,1%, trong khi lợi nhuận ròng đạt gần 252 tỷ đồng.

Riêng doanh thu từ Omron Healthcare Manufacturing Vietnam đạt khoảng 739 tỷ đồng, chiếm 46,6% tổng doanh thu hợp nhất của Matsuya R&D. Đây cũng là khách hàng trực tiếp lớn nhất được công bố trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Khách hàng lớn nhất cũng chính là ông chủ mới

Omron là một trong những thương hiệu thiết bị y tế gia đình nổi tiếng nhất thế giới. Tháng 9/2025, doanh nghiệp Nhật Bản công bố đã bán hơn 400 triệu máy đo huyết áp trên toàn cầu kể từ khi đưa sản phẩm đầu tiên ra thị trường năm 1973.

Ít tháng trước khi Matsuya R&D khánh thành nhà máy thứ hai tại Đồng Nai, doanh nghiệp này đã trải qua một thương vụ mua bán, sáp nhập quan trọng. Tháng 12/2025, Omron Healthcare công bố kế hoạch mua lại toàn bộ cổ phần Matsuya R&D, khi đó đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo với mã chứng khoán 7317.

Ngày 19/6/2026, Matsuya R&D chính thức trở thành công ty con của Omron Healthcare. Sau khi hoàn tất các thủ tục mua lại cổ phần còn lại, đến ngày 22/7, Omron Healthcare sở hữu 100% vốn doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính bán niên mới nhất của Omron, giá trị khoản thanh toán bằng tiền mặt được ghi nhận tại thời điểm thực hiện hợp nhất kinh doanh tương đương gần 3.170 tỷ đồng, chưa bao gồm giá trị phần vốn Omron đã sở hữu trước đó.

Omron Healthcare cho biết việc mua lại nhà cung cấp này nhằm nâng cao chất lượng vòng bít máy đo huyết áp, đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm mới và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thiết bị y tế toàn cầu.

Đặt gần 75% tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam

Matsuya R&D có trụ sở tại tỉnh Fukui, Nhật Bản. Xuất phát từ lĩnh vực máy may công nghiệp, doanh nghiệp đã mở rộng sang sản xuất các sản phẩm may kỹ thuật bằng chính hệ thống máy móc và công nghệ tự động hóa do mình phát triển.

Năm 2008, Matsuya R&D thành lập công ty con tại Đồng Nai nhằm mở rộng năng lực sản xuất vòng bít máy đo huyết áp. Năm 2012, doanh nghiệp bắt đầu sản xuất bọc ghế ô tô tại Việt Nam và bổ sung dây chuyền sản xuất túi khí ô tô vào năm 2017.

Sau 18 năm, Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất và nghiên cứu công nghệ quan trọng nhất của Matsuya R&D.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng giá trị tài sản cố định hữu hình của Matsuya R&D đạt hơn 404 tỷ đồng, trong đó gần 300 tỷ đồng đặt tại Việt Nam, chiếm 74,2%. Hai thị trường còn lại là Nhật Bản với 73 tỷ đồng (18,1%) và Myanmar với 31 tỷ đồng (7,7%).

Cũng trong năm tài chính này, riêng pháp nhân Matsuya R&D Việt Nam ghi nhận doanh thu gần 1.327 tỷ đồng và lợi nhuận ròng khoảng 291 tỷ đồng.

Việt Nam còn là nơi Matsuya R&D đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ Matsuya Innovation Center (MIC) từ năm 2019. Tháng 5/2023, hệ thống robot may thông minh tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh kỹ thuật số do trung tâm này phát triển đã giành giải thưởng đổi mới sáng tạo tại triển lãm Texprocess Americas tổ chức ở Atlanta, Mỹ.