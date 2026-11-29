Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) đang đứng trước nhiều thách thức khi thị trường bia Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Theo báo cáo cập nhật ngày 25/11/2026 của Chứng khoán Vietcap, một trong những áp lực đáng chú ý nhất đối với Sabeco là chi phí quảng cáo và khuyến mãi (A&P) tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 của Sabeco thấp hơn kỳ vọng của Vietcap. Doanh thu mảng bia tăng 7% so với cùng kỳ, trong khi riêng quý III chỉ tăng 4%, dù doanh nghiệp đã điều chỉnh giá bán trong tháng 4 và tháng 5.

Diễn biến này cho thấy sản lượng tiêu thụ bia có thể đi ngang, thậm chí giảm nhẹ. Đặc biệt, phân khúc phổ thông đang có dấu hiệu chững lại, trong khi các dòng bia cận cao cấp ngày càng gia tăng thị phần.

Để duy trì sức cạnh tranh, Sabeco phải đẩy mạnh hoạt động quảng cáo và khuyến mãi. Tỷ lệ chi phí A&P trên doanh thu bia trong 9 tháng năm 2026 tăng 0,95 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Vietcap dự báo chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) năm 2026 của Sabeco đạt 5.590 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Riêng quý IV, khoản chi phí này có thể tăng 30% so với quý trước, một phần do các chiến dịch marketing cho sản phẩm 333 Triple Pure mới ra mắt.

Không chỉ chi phí marketing, giá nguyên liệu đầu vào cũng tạo thêm áp lực. Theo Vietcap, giá nhôm bình quân từ đầu năm 2026 đạt khoảng 3.275 USD/tấn, tăng 24% so với mức bình quân năm 2025. Khi các hợp đồng phòng hộ giá thấp hết hiệu lực, chi phí nhôm trong quý IV được dự báo tăng lên, với mức giá chốt cho sản xuất cao hơn khoảng 12% so với chi phí ghi nhận trong 9 tháng đầu năm.

Ở chiều ngược lại, giá đại mạch bình quân từ đầu năm 2026 giảm 8% so với năm 2025, giúp biên lợi nhuận gộp mảng bia trong 9 tháng tăng 2,9 điểm phần trăm, lên 40,7%. Tuy nhiên, lợi thế từ nguyên liệu này có thể không đủ bù đắp các khoản chi phí đang gia tăng.

Một thách thức khác đối với Sabeco là lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng bia. Theo báo cáo của Vietcap, mức thuế dự kiến tăng từ 65% lên 70% trong năm 2027 và tiếp tục lên 75% trong năm 2028.

Sabeco (SAB) được dự báo lợi nhuận ròng gần như đi ngang trong năm 2027. (nguồn: Vietcap)

Việc tăng thuế được dự báo tạo thêm áp lực lên giá bán và sức mua, đặc biệt ở phân khúc phổ thông, nơi người tiêu dùng nhạy cảm hơn với biến động giá.

Vietcap dự báo doanh thu thuần năm 2026 của Sabeco đạt 27.457 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.682 tỷ đồng, tăng 6%. Tuy nhiên, dự báo lợi nhuận đã được điều chỉnh giảm 9% so với ước tính trước đó.

Đáng chú ý, năm 2027, doanh thu thuần được dự báo tăng 5%, lên 28.751 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số chỉ đạt khoảng 4.676 tỷ đồng, gần như đi ngang.

Theo Vietcap, tăng trưởng doanh thu và giá bán bình quân có thể bị bù trừ bởi chi phí nhôm, quảng cáo, khuyến mãi và áp lực từ lộ trình tăng thuế.

Trong dài hạn, Vietcap dự báo sản lượng bia của Sabeco chỉ tăng trưởng kép 0,5% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2031, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 1,7%.

Trước những thay đổi của thị trường, Sabeco đang theo đuổi chiến lược phát triển sản phẩm cao cấp hơn, đồng thời thu nhỏ dung tích bao bì nhằm duy trì mức giá dễ tiếp cận.

Các sản phẩm lon 250ml như Saigon Chill và 333 Pilsner Extra Smooth ghi nhận tăng trưởng sản lượng tích cực. Tháng 11/2026, doanh nghiệp tiếp tục giới thiệu 333 Triple Pure 250ml, hướng đến nhóm khách hàng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Tuy nhiên, Vietcap đánh giá đóng góp doanh thu từ các sản phẩm mới vẫn còn khiêm tốn do quy mô thị trường và doanh số chưa đủ lớn. Chiến lược cao cấp hóa vì vậy cần thêm thời gian để tạo ra đóng góp đáng kể cho tăng trưởng lợi nhuận.

Trước triển vọng thận trọng hơn, Vietcap đã giảm 14% giá mục tiêu cổ phiếu SAB, từ 54.300 đồng xuống 46.500 đồng/cổ phiếu, đồng thời hạ khuyến nghị xuống mức khả quan. Tại thời điểm báo cáo, SAB giao dịch ở mức 43.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng dư địa tăng giá khoảng 8,1% theo định giá mới.

Dù vậy, Sabeco vẫn được đánh giá có sức hấp dẫn nhất định nhờ nền tảng tài chính vững chắc và dòng tiền ổn định. Vietcap dự kiến doanh nghiệp duy trì cổ tức tiền mặt 5.000 đồng/cổ phiếu mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028, tương ứng lợi suất cổ tức khoảng 11,6% tại mức giá tham chiếu trong báo cáo.