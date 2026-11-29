Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, Chen Chien Yu (người Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu đường dây tại Việt Nam. Trong số 26 bị can đã bị khởi tố, 24 người bị bắt tạm giam, 2 người tại ngoại.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, lãnh đạo Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Sau thời gian thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra các căn hộ tại chung cư Imperial Place, phường An Lạc, cùng một số địa điểm khác ở TPHCM. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhiều người đang xác thực khuôn mặt để thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Thuê người đứng tên tài khoản, xác thực giao dịch theo ca

Theo cơ quan điều tra, các lệnh chuyển tiền được thao tác từ xa trên điện thoại đặt tại các căn hộ. Những người đứng tên tài khoản được thuê có mặt theo ca để xác thực khuôn mặt khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu.

Hình ảnh các thiết bị điện tử được dùng để xác thực khuôn mặt chuyển tiền.

Khoảng tháng 8/2024, Chen được thuê tìm người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để phục vụ việc thanh toán tiền đánh bạc trên các trang web. Theo thỏa thuận, Chen được trả 25 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi người thuê được và hưởng thêm 0,3% tổng số tiền chuyển qua các tài khoản của họ.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của những người giúp Chen tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Háu Khoành Phón (sinh năm 1984, thường trú tại phường Minh Phụng, TPHCM) và chồng là Trần Kim Thành (sinh năm 1982, thường trú tại phường Minh Phụng) phụ trách tuyển người, thu thập tài khoản và trả lương.

Tang vật thu được từ vụ án.

Ngô Tú Liên (sinh năm 1987, thường trú tại phường Bình Trị Đông, ở tại phường Phú Lâm, TPHCM) được Chen thuê làm phiên dịch, hướng dẫn người đứng tên tài khoản xác thực giao dịch. Liên sau đó thuê Lê Thành Huy (sinh năm 1999, thường trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) hỗ trợ quản lý nhân viên và đến khoảng tháng 2/2026, tiếp tục giúp Chen thuê Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1987, thường trú tại phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) làm công việc này.

Trong quá trình hoạt động, nhóm nhiều lần thay đổi địa điểm, từ căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ đến các chung cư ở Quận 6 (cũ) và phường An Lạc, TPHCM. Theo lời khai của Chen, số tiền giao dịch qua các tài khoản mỗi ngày khoảng 8 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đường dây đã rửa qua 103 tài khoản là 373.115.468.666 đồng.

Chen Chien Yu (người Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu đường dây tại Việt Nam.

Các bị can bị khởi tố về những hành vi liên quan đến 5 tội danh, gồm rửa tiền, đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật và thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền và làm rõ vai trò của những người điều hành giao dịch từ xa.