Gia đình ông Phoom Chirathivat (37 tuổi) cùng ban lãnh đạo Central Group và các công ty thành viên đã chính thức công bố lịch tổ chức tang lễ và hỏa táng doanh nhân này tại chùa Wat Debsirindrawas Ratchaworawiharn.

Thông tin ông Phoom, một trong những người thừa kế nổi bật của tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan Central Group, qua đời trong vụ tai nạn vào tối thứ Sáu (27/11/2026) đã khiến cộng đồng doanh nghiệp và công chúng nước này bàng hoàng, thương tiếc.

Central Group là tập đoàn bán lẻ và bất động sản thương mại lớn nhất Thái Lan, do gia đình Chirathivat sáng lập tại Bangkok. Theo Forbes, gia đình tỷ phú này hiện sở hữu tổng tài sản trị giá 11,7 tỷ USD.

Tập đoàn này cũng đã đầu tư nhiều tại Việt Nam trong thời gian qua.

Central Retail, nền tảng bán lẻ thuộc tập đoàn, đã đầu tư hơn 49 tỷ baht tại Việt Nam (hơn 37 tỷ VND) từ khi bắt đầu hoạt động tại đây từ 15 năm trước.

Hiện nay, mạng lưới của tập đoàn bao gồm hơn 300 trung tâm thương mại và cửa hàng tại 26 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích bán lẻ lên tới hơn 1,3 triệu m2, theo trang web chính thức của Central Retail.

Central Retail cũng đã mua và tiếp quản nhiều đơn vị bán lẻ tại Việt Nam, có thể kể đến là chuỗi siêu thị Lan Chi chủ yếu hiện diện tại các khu vực nông thôn miền Bắc vào năm 2015, Big C Việt Nam và trang thương mại điện tử Zalora Việt Nam vào năm 2016.

Sự nghiệp và dấu ấn của người thừa kế Central Group

Phoom Chirathivat là con trai của bà Nidsinee Chirathivat, đồng thời là một trong những gương mặt kế thừa đáng chú ý của gia tộc Chirathivat – gia đình đứng sau Central Group.

Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Tufts và sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trường Quản lý UCLA Anderson, Mỹ.

Trước khi trở về Thái Lan tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình, Phoom từng giữ chức Phó chủ tịch tại L Catterton, công ty đầu tư được hậu thuẫn bởi tập đoàn hàng xa xỉ LVMH. Tại đây, ông tham gia giám sát một quỹ đầu tư có quy mô hơn 1,6 tỷ USD.

Sau khi trở về nước, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Central Pattana (CPN), công ty thành viên chuyên phát triển và quản lý bất động sản của Central Group. Cụ thể, ông từng giữ vai trò trợ lý giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh khách sạn, đồng thời đứng đầu bộ phận khách sạn và đầu tư thay thế.

Trong quá trình làm việc, Phoom đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh khách sạn của tập đoàn, đặc biệt là phát triển thương hiệu GO Hotel. Ông cũng phụ trách một số lĩnh vực đầu tư mới như trung tâm dữ liệu và vốn đầu tư mạo hiểm.

Ngoài ra, doanh nhân này từng tham gia ban điều hành của nhiều khách sạn danh tiếng, trong đó có Park Hyatt Bangkok và Hilton Pattaya, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị trung tâm thương mại Megabangna.

Bên cạnh các vị trí tại Central Pattana, Phoom còn đồng sáng lập CG Capital Advisory Limited (CG Capital) và đảm nhiệm vai trò đối tác quản lý.

Quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên của công ty có quy mô 10 tỷ baht, tập trung vào lĩnh vực khách sạn thuộc ngành du lịch và phân khúc bất động sản nhà ở cao cấp mang thương hiệu quốc tế.

Các khoản đầu tư hướng đến những thị trường giàu tiềm năng như Bangkok và Phuket, hai địa điểm du lịch và bất động sản quan trọng của Thái Lan.

Ngoài công việc kinh doanh, Phoom được biết đến là người yêu thích thử thách và các hoạt động phiêu lưu. Ông có niềm đam mê với những chiếc mô tô cổ điển, đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt cho việc thực hành Phật giáo và thiền định.

Ông từng kết hôn với bà Pranapda (Pam) Phornprapha, trước khi hai người quyết định ly thân.

Sự ra đi đột ngột của Phoom Chirathivat được xem là mất mát đối với Central Group, khi tập đoàn mất đi một nhà điều hành trẻ từng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực kinh doanh mới.

Gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đang bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của ông.

Theo Nation Thailand