Máy bay Vietnam Airlines từ Đức về TPHCM hạ cánh khẩn cấp ở Thổ Nhĩ kỳ

Theo Vietnam Airlines , khoảng một giờ sau khi cất cánh, nam hành khách 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tổ bay lập tức phát đi thông báo yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp. Ba bác sĩ tình nguyện có mặt trên chuyến bay đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu, song tình trạng của hành khách không cải thiện.

Trước diễn biến này, cơ trưởng quyết định điều chỉnh hành trình, hạ cánh khẩn cấp tại Istanbul và thông báo cho bộ phận mặt đất triển khai phương án hỗ trợ y tế. Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, hành khách được đưa ngay đến cơ sở y tế địa phương để cấp cứu và điều trị.

Phi hành đoàn đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách và đối tác phục vụ mặt đất tại Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất thủ tục cần thiết, tiếp nhiên liệu, giúp chuyến bay VN30 tiếp tục hành trình đến TPHCM lúc 17h32 (giờ địa phương) cùng ngày. Theo đó, chuyến bay hạ cánh chậm khoảng 3 giờ 20 phút so với kế hoạch.

Máy bay Vietnam Airlines khởi hành từ Frankfurt (Đức) đi TPHCM buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Istanbul để cấp cứu hành khách. Ảnh: VNA.

Việc thay đổi hành trình khiến phát sinh chi phí liên quan đến nhiên liệu, phục vụ mặt đất và lịch bay. Tuy nhiên, Vietnam Airlines khẳng định luôn đặt an toàn và sức khỏe hành khách lên hàng đầu trong mọi tình huống.

Đây không phải lần đầu tiên hãng phải hạ cánh khẩn cấp để hỗ trợ y tế. Ngày 29/6, chuyến bay VN7569 từ Hà Nội đi Cam Ranh cũng hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng để cấp cứu một hành khách. Trước đó, ngày 5/5, chuyến bay VN35 từ Hà Nội đi Frankfurt đã hạ cánh xuống sân bay Erzurum (Thổ Nhĩ Kỳ) vì lý do tương tự .

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách nên chủ động theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước mỗi chuyến bay. Nếu có dấu hiệu bất thường, cần tham khảo ý kiến bác sĩ và cân nhắc kỹ việc thực hiện hành trình nhằm đảm bảo an toàn.