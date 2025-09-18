Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay Vietnam Airlines từ Đức về TPHCM hạ cánh khẩn cấp ở Thổ Nhĩ kỳ

18-09-2025 - 10:50 AM | Xã hội

Chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines, khởi hành từ Frankfurt (Đức) đi TPHCM lúc 14h05 ngày 17/9, buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để cấp cứu một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Theo Vietnam Airlines , khoảng một giờ sau khi cất cánh, nam hành khách 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tổ bay lập tức phát đi thông báo yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp. Ba bác sĩ tình nguyện có mặt trên chuyến bay đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu, song tình trạng của hành khách không cải thiện.

Trước diễn biến này, cơ trưởng quyết định điều chỉnh hành trình, hạ cánh khẩn cấp tại Istanbul và thông báo cho bộ phận mặt đất triển khai phương án hỗ trợ y tế. Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, hành khách được đưa ngay đến cơ sở y tế địa phương để cấp cứu và điều trị.

Phi hành đoàn đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách và đối tác phục vụ mặt đất tại Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất thủ tục cần thiết, tiếp nhiên liệu, giúp chuyến bay VN30 tiếp tục hành trình đến TPHCM lúc 17h32 (giờ địa phương) cùng ngày. Theo đó, chuyến bay hạ cánh chậm khoảng 3 giờ 20 phút so với kế hoạch.

Máy bay Vietnam Airlines từ Đức về TPHCM hạ cánh khẩn cấp ở Thổ Nhĩ kỳ- Ảnh 1.

Máy bay Vietnam Airlines khởi hành từ Frankfurt (Đức) đi TPHCM buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Istanbul để cấp cứu hành khách. Ảnh: VNA.

Việc thay đổi hành trình khiến phát sinh chi phí liên quan đến nhiên liệu, phục vụ mặt đất và lịch bay. Tuy nhiên, Vietnam Airlines khẳng định luôn đặt an toàn và sức khỏe hành khách lên hàng đầu trong mọi tình huống.

Đây không phải lần đầu tiên hãng phải hạ cánh khẩn cấp để hỗ trợ y tế. Ngày 29/6, chuyến bay VN7569 từ Hà Nội đi Cam Ranh cũng hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng để cấp cứu một hành khách. Trước đó, ngày 5/5, chuyến bay VN35 từ Hà Nội đi Frankfurt đã hạ cánh xuống sân bay Erzurum (Thổ Nhĩ Kỳ) vì lý do tương tự .

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách nên chủ động theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước mỗi chuyến bay. Nếu có dấu hiệu bất thường, cần tham khảo ý kiến bác sĩ và cân nhắc kỹ việc thực hiện hành trình nhằm đảm bảo an toàn.

Công an TP HCM khám xét nơi ở của 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines

Theo Lộc Liên

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước Nổi bật

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần Nổi bật

Bị nhắc không hút thuốc lá, nam khách hàng hành hung nhân viên thu ngân quán cà phê

Bị nhắc không hút thuốc lá, nam khách hàng hành hung nhân viên thu ngân quán cà phê

10:41 , 18/09/2025
Clip nhân viên quán cafe bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Clip nhân viên quán cafe bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc: Gia đình nạn nhân lên tiếng

10:37 , 18/09/2025
TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng

TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng

10:22 , 18/09/2025
Cựu chủ tịch Asanzo bày tỏ ăn năn, tiếc nuối

Cựu chủ tịch Asanzo bày tỏ ăn năn, tiếc nuối

10:10 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên