Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy giặt có "bí mật" này, 90% người Việt không biết

10-11-2025 - 16:43 PM | Sống

Thực tế bên trong máy giặt ẩn chứa "bí mật" rất quan trọng, nếu bỏ qua sẽ khiến quần áo dù giặt sạch vẫn có mùi, nhanh hư hỏng và hao tốn điện nước.

Máy giặt là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp công việc giặt giũ trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, nhiều người chủ quan chỉ lau ngoài, cho quần áo vào giặt và bật máy mà không biết bên trong máy giặt tồn tại những “ổ vi khuẩn” cực kỳ nguy hiểm. Những bộ phận tưởng chừng đơn giản như lồng giặt, gioăng cao su hay ngăn chứa bột giặt thực chất là nơi tích tụ bụi bẩn, tóc rụng, cặn bột giặt và nấm mốc. Nếu không vệ sinh định kỳ, quần áo giặt xong vẫn có mùi hôi, máy giặt dễ hỏng và chi phí sửa chữa sẽ tăng cao.

Bộ lọc rác: nơi tích tụ tóc và cặn bẩn 

Bộ lọc rác của máy giặt là nơi nhiều người thường bỏ qua. Khi giặt, tóc rụng, lông thú cưng hay những mảnh vụn nhỏ sẽ bị giữ lại ở bộ lọc. Nếu không tháo ra vệ sinh, nước không thoát hết và những cặn bẩn này sẽ quay lại quần áo, khiến quần áo giặt xong vẫn còn bẩn hoặc có mùi lạ. Mỗi tháng, bạn nên tháo bộ lọc, rửa sạch dưới vòi nước và loại bỏ hết tóc, sợi vải hay mảnh vụn mắc kẹt. Đây là bước đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để quần áo luôn sạch thơm.

Máy giặt có

Gioăng cao su quanh cửa: ổ nấm mốc tiềm ẩn 

Gioăng cao su quanh cửa máy giặt thường xuyên ẩm ướt và chính là nơi nấm mốc dễ sinh sôi. Sau mỗi lần giặt, hãy dùng khăn khô lau sạch gioăng và mở cửa máy để thông thoáng. Mỗi tháng một lần, bạn nên lật từng lớp gioăng lên và dùng bàn chải mềm chải sạch những mảng bẩn, nấm mốc bám sâu. Những bước này sẽ giúp quần áo giặt xong không còn mùi ẩm và bảo vệ da tay nhạy cảm khỏi tiếp xúc với vi khuẩn.

Ngăn chứa bột giặt và nước xả: nơi tích tụ cặn lâu ngày 

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đổ bột giặt vào là xong, nhưng các cặn bột giặt và nước xả sẽ bám lại trong ngăn chứa theo thời gian, tạo thành mảng bẩn và mùi hôi. Tháo ngăn chứa ra, ngâm nước ấm, dùng bàn chải hoặc khăn mềm cọ sạch là cách đơn giản để quần áo giặt xong đều sạch và thơm hơn. Nếu bỏ qua bước này, bột giặt không hòa tan hết và quần áo dễ bị đọng mùi khó chịu.

Máy giặt có

Chương trình tự làm sạch của máy giặt 

Hầu hết các máy giặt đời mới đều có chế độ tự làm sạch lồng giặt. Chế độ này kết hợp với vệ sinh bộ lọc, gioăng cao su và ngăn chứa bột giặt sẽ giúp máy giặt vận hành trơn tru, tiết kiệm điện nước và nâng cao tuổi thọ. Một lần mỗi tháng bật chương trình này sẽ làm sạch những nơi máy giặt khó vệ sinh bằng tay, loại bỏ nấm mốc và cặn bẩn còn sót lại.

Thói quen sử dụng hàng ngày 

Ngoài việc vệ sinh định kỳ, thói quen sử dụng máy giặt cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giặt và tuổi thọ máy. Không giặt quá tải, sử dụng đúng lượng bột giặt, tránh dùng bột giặt quá nhiều gây tích tụ cặn. Sau khi giặt xong, hãy mở cửa máy cho thông thoáng, không đóng kín ngay lập tức, để lồng giặt và gioăng cao su khô ráo, tránh tạo môi trường ẩm cho nấm mốc sinh sôi.

Lợi ích rõ rệt khi vệ sinh máy giặt định kỳ 

Chỉ cần 10 đến 15 phút mỗi tháng để kiểm tra và vệ sinh những bộ phận này, máy giặt sẽ hoạt động hiệu quả hơn, quần áo giặt xong sạch thơm, không còn mùi ẩm, giảm hỏng hóc và tiết kiệm điện nước. Những bước tưởng nhỏ nhưng nếu bỏ qua, quần áo giặt xong vẫn hôi, máy nhanh xuống cấp, chi phí sửa chữa tăng lên và đôi khi còn ảnh hưởng đến sức khỏe cả gia đình.

Máy giặt có

Vệ sinh máy giặt không phải việc khó khăn nhưng nhiều người lại bỏ qua vì thấy máy vẫn giặt được. Thực tế, máy giặt cũng giống như một vật dụng sống, cần được chăm sóc định kỳ. Dành ra ít phút mỗi tháng để kiểm tra, lau chùi và thông thoáng, bạn sẽ nhận thấy quần áo luôn sạch thơm, máy giặt vận hành êm ái, bền lâu và cuộc sống hằng ngày cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Theo Sohu

3 thói quen dùng máy giặt "đầu độc" sức khỏe, nhiều gia đình vẫn làm hàng ngày

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

Từ Khóa:
máy giặt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua Zalo, Facebook và TikTok, người dùng tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua Zalo, Facebook và TikTok, người dùng tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn mất tiền trong tài khoản Nổi bật

Bà lão 60 tuổi lương hưu 7 triệu đồng, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng vẫn sống chẳng vui: “Cả đời tằn tiện, tôi quá hối hận vì sống sai cách”

Bà lão 60 tuổi lương hưu 7 triệu đồng, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng vẫn sống chẳng vui: “Cả đời tằn tiện, tôi quá hối hận vì sống sai cách” Nổi bật

Thần đồng diễn xuất 1 năm đóng 8 phim gây bão MXH, chỉ 1 ánh mắt cũng khiến cả thiên hạ nín thở

Thần đồng diễn xuất 1 năm đóng 8 phim gây bão MXH, chỉ 1 ánh mắt cũng khiến cả thiên hạ nín thở

16:40 , 10/11/2025
Quán quân Olympia từng bị nói "thật tiếc cho em" vì không đi du học: Đã hoàn thiện đồ án tại RMIT, vẻ ngoài gây bất ngờ!

Quán quân Olympia từng bị nói "thật tiếc cho em" vì không đi du học: Đã hoàn thiện đồ án tại RMIT, vẻ ngoài gây bất ngờ!

16:31 , 10/11/2025
Mang gần 2 cây vàng đi bán, 1 ngày sau, người đàn ông bị công an triệu tập

Mang gần 2 cây vàng đi bán, 1 ngày sau, người đàn ông bị công an triệu tập

16:10 , 10/11/2025
Tốn mấy triệu mua máy hút ẩm, tôi than trời vì 30 năm cuộc đời không biết những cách này sớm hơn

Tốn mấy triệu mua máy hút ẩm, tôi than trời vì 30 năm cuộc đời không biết những cách này sớm hơn

16:02 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên