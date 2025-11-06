'Mấy hôm nay mua rau đắt hơn cá thịt'

Sau đợt mưa ngập trên diện rộng, kéo dài, giá rau xanh tại các chợ ở Đà Nẵng leo thang.

Giá các loại rau xanh đều tăng sau mưa ngập kéo dài. Ảnh: Thanh Hiền.

Tại chợ Hòa Cầm, các loại rau muống, rau cải, rau lang, mồng tơi... được bán với giá 20.000 đồng/bó, gấp đôi ngày thường. Tuy nhiên mỗi bó rất nhỏ, chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với ngày thường.

"Tôi mua bó rau cải, chỉ vừa một nắm tay mà giá 20.000 đồng, vậy là phải mua thêm một bó nữa mới đủ nấu canh cho cả gia đình. Tính ra mua hai bó mới bằng một bó ngày thường, hết 40.000 đồng, đắt gấp 4 lần", chị Anh Thu nói.

Rau xanh đội giá , một số tiểu thương không dám lấy nhiều vì sợ khó bán. "Trước đây mỗi sáng tôi bán bốn năm chục bó, giờ chỉ bán hơn mười bó thôi. Vì đắt quá, bó rau chỉ có mấy cọng lèo tèo. Mình bán mà thấy xót tiền cho người mua luôn", một tiểu thương bày tỏ.

Bó rau lèo tèo vài cọng, bằng một nửa, thậm chí 1/3 ngày thường.

Các loại rau bày bán ở chợ cũng xơ xác do mưa kéo dài. Nhất là các loại rau cải, lá đã ngả vàng, thân dập úng. Theo các tiểu thương, một vài vườn rau nằm ở nơi cao, không bị ngập nên bà con nông dân mới vớt vát được ít rau mang bán. Còn những vùng rau lớn cung cấp thường xuyên thì đã bị nước nhấn chìm.

Trong khi đó, tại chợ Cẩm Lệ, rau muống, rau cải, mồng tơi, rau lang cũng bán từ 20.000 - 25.000 đồng/bó. Và mỗi bó cũng rất nhỏ, chỉ đủ 1-2 người ăn.

Chị Nguyễn Thị Đào (phường Cẩm Lệ) cho hay biết giá rau tăng mấy ngày qua nên gia đình đã chuyển sang ăn các loại củ, quả. Tuy nhiên sau mấy hôm thì bữa cơm vẫn thấy "thiếu thiếu".

"Riêng tiền rau tôi mua cho cả nhà 4 người ăn hôm nay là 100.000 đồng, nấu được hai bữa. Nhà tôi rất thích ăn rau lang, nhưng chạy quanh chợ cũng chỉ tìm được mấy bó rau vừa già vừa xơ xác", chị Đào kể.

Các loại rau dền, rau ngót, người dân "đỏ mắt" tìm khắp chợ cũng chỉ được một vài bó.

Rau xanh đội giá, cả người mua lẫn người bán đều gặp khó.

Các loại rau mùi như rau húng lủi, rau quế, rau răm... cũng đắt đỏ không kém. Chị Tuyết Lê (phường Hải Châu) cho hay ngày thường vẫn có thể dùng tiền lẻ mua các loại rau này trong giờ Đống Đa. Nhưng giờ các tiểu thương lắc đầu, bảo mỗi kg đã trên 100.000 đồng, rất khó bán lẻ 5.000 đồng, 7.000 đồng.

Không ít người dân nghe tin bão số 13 cận kề đi mua rau về dự trữ đành phải quay xe vì giá quá cao.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, sau trận ngập lũ nặng nề cuối tháng 10, nhiều vùng trồng rau ở Đà Nẵng bị nhấn chìm trong nước. Vườn rau an toàn La Hường (phường Cẩm Lệ) mất trắng. Các xã ở Quảng Nam (cũ) cũng thiệt hại lớn về nông nghiệp.