Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Mấy hôm nay mua rau đắt hơn cá thịt'

06-11-2025 - 13:49 PM | Thị trường

"Mỗi bó rau lèo tèo vài cọng, chưa bằng một nửa ngày thường mà giá gấp đôi, gấp ba. Suốt mấy hôm nay tiền mua rau còn đắt hơn cả cá thịt" - chị Anh Thu ở phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - chia sẻ.

Sau đợt mưa ngập trên diện rộng, kéo dài, giá rau xanh tại các chợ ở Đà Nẵng leo thang.

'Mấy hôm nay mua rau đắt hơn cá thịt'- Ảnh 1.

Giá các loại rau xanh đều tăng sau mưa ngập kéo dài. Ảnh: Thanh Hiền.

Tại chợ Hòa Cầm, các loại rau muống, rau cải, rau lang, mồng tơi... được bán với giá 20.000 đồng/bó, gấp đôi ngày thường. Tuy nhiên mỗi bó rất nhỏ, chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với ngày thường.

"Tôi mua bó rau cải, chỉ vừa một nắm tay mà giá 20.000 đồng, vậy là phải mua thêm một bó nữa mới đủ nấu canh cho cả gia đình. Tính ra mua hai bó mới bằng một bó ngày thường, hết 40.000 đồng, đắt gấp 4 lần", chị Anh Thu nói.

Rau xanh đội giá , một số tiểu thương không dám lấy nhiều vì sợ khó bán. "Trước đây mỗi sáng tôi bán bốn năm chục bó, giờ chỉ bán hơn mười bó thôi. Vì đắt quá, bó rau chỉ có mấy cọng lèo tèo. Mình bán mà thấy xót tiền cho người mua luôn", một tiểu thương bày tỏ.

'Mấy hôm nay mua rau đắt hơn cá thịt'- Ảnh 2.

Bó rau lèo tèo vài cọng, bằng một nửa, thậm chí 1/3 ngày thường.

Các loại rau bày bán ở chợ cũng xơ xác do mưa kéo dài. Nhất là các loại rau cải, lá đã ngả vàng, thân dập úng. Theo các tiểu thương, một vài vườn rau nằm ở nơi cao, không bị ngập nên bà con nông dân mới vớt vát được ít rau mang bán. Còn những vùng rau lớn cung cấp thường xuyên thì đã bị nước nhấn chìm.

Trong khi đó, tại chợ Cẩm Lệ, rau muống, rau cải, mồng tơi, rau lang cũng bán từ 20.000 - 25.000 đồng/bó. Và mỗi bó cũng rất nhỏ, chỉ đủ 1-2 người ăn.

Chị Nguyễn Thị Đào (phường Cẩm Lệ) cho hay biết giá rau tăng mấy ngày qua nên gia đình đã chuyển sang ăn các loại củ, quả. Tuy nhiên sau mấy hôm thì bữa cơm vẫn thấy "thiếu thiếu".

"Riêng tiền rau tôi mua cho cả nhà 4 người ăn hôm nay là 100.000 đồng, nấu được hai bữa. Nhà tôi rất thích ăn rau lang, nhưng chạy quanh chợ cũng chỉ tìm được mấy bó rau vừa già vừa xơ xác", chị Đào kể.

Các loại rau dền, rau ngót, người dân "đỏ mắt" tìm khắp chợ cũng chỉ được một vài bó.

'Mấy hôm nay mua rau đắt hơn cá thịt'- Ảnh 3.

Rau xanh đội giá, cả người mua lẫn người bán đều gặp khó.

Các loại rau mùi như rau húng lủi, rau quế, rau răm... cũng đắt đỏ không kém. Chị Tuyết Lê (phường Hải Châu) cho hay ngày thường vẫn có thể dùng tiền lẻ mua các loại rau này trong giờ Đống Đa. Nhưng giờ các tiểu thương lắc đầu, bảo mỗi kg đã trên 100.000 đồng, rất khó bán lẻ 5.000 đồng, 7.000 đồng.

Không ít người dân nghe tin bão số 13 cận kề đi mua rau về dự trữ đành phải quay xe vì giá quá cao.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, sau trận ngập lũ nặng nề cuối tháng 10, nhiều vùng trồng rau ở Đà Nẵng bị nhấn chìm trong nước. Vườn rau an toàn La Hường (phường Cẩm Lệ) mất trắng. Các xã ở Quảng Nam (cũ) cũng thiệt hại lớn về nông nghiệp.

Theo Thanh Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng giám đốc Tasco Auto Hoàng Anh Tuấn: “Bắt tay Geely để bán xe Trung Quốc là tự nhận cái khó về mình, nhưng đáng để thử”

Tổng giám đốc Tasco Auto Hoàng Anh Tuấn: “Bắt tay Geely để bán xe Trung Quốc là tự nhận cái khó về mình, nhưng đáng để thử” Nổi bật

Đột kích "trang trại" 2.000 điện thoại ở Đà Nẵng: Chuyên "nuôi" tài khoản Zalo, Tinder ảo để phục vụ lừa đảo Campuchia

Đột kích "trang trại" 2.000 điện thoại ở Đà Nẵng: Chuyên "nuôi" tài khoản Zalo, Tinder ảo để phục vụ lừa đảo Campuchia Nổi bật

Volkswagen Experience Day – Di sản thể thao Đức thu hút 5.000 khách, ghi nhận 80 đơn hàng Golf

Volkswagen Experience Day – Di sản thể thao Đức thu hút 5.000 khách, ghi nhận 80 đơn hàng Golf

13:30 , 06/11/2025
Thời tàn của các “ông trùm”, “bà hoàng” hàng giả

Thời tàn của các “ông trùm”, “bà hoàng” hàng giả

11:15 , 06/11/2025
Mỹ giảm thuế suất từ 20% xuống 0%, cà phê Việt Nam đứng trước cơ hội vàng bứt phá tại thị trường lớn nhất thế giới?

Mỹ giảm thuế suất từ 20% xuống 0%, cà phê Việt Nam đứng trước cơ hội vàng bứt phá tại thị trường lớn nhất thế giới?

10:57 , 06/11/2025
FPT Shop bắt tay TriGood triển khai chương trình “Thu cũ – Đổi mới” ứng dụng công nghệ định giá tự động

FPT Shop bắt tay TriGood triển khai chương trình “Thu cũ – Đổi mới” ứng dụng công nghệ định giá tự động

10:38 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên