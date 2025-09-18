Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Máy hỏng, bệnh viện vẫn kê khai tán sỏi cho 255 người: Bộ Y tế vào cuộc

18-09-2025 - 21:16 PM | Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu Đắk Lắk xác minh thông tin Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên dùng máy hỏng tán sỏi, đe dọa sức khỏe người bệnh.

Đây là nội dung được nhấn mạnh trong công văn do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Trong công văn, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sau khi nhiều cơ quan báo chí phản ánh bệnh viện thực hiện kỹ thuật tán sỏi cho bệnh nhân dù máy Laser hỏng từ cuối 2023.

Bộ Y tế đánh giá đây là sự việc nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh và gây mất niềm tin vào hệ thống y tế công lập. Dù vậy, sự việc vẫn chưa được báo cáo về Bộ.

Máy hỏng, bệnh viện vẫn kê khai tán sỏi cho 255 người: Bộ Y tế vào cuộc- Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Để làm rõ vụ việc, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai 5 nhiệm vụ.

Thứ nhất, Sở Y tế kiểm tra thực địa, làm rõ nội dung báo chí phản ánh. Đồng thời rà soát toàn bộ quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị y tế; quy trình thực hiện kỹ thuật tán sỏi; điều kiện khám chữa bệnh; việc cung ứng thuốc, thiết bị; thanh toán bảo hiểm y tế; công tác báo cáo và các trách nhiệm liên quan. Nếu phát hiện vi phạm, phải kiểm điểm tập thể, cá nhân và phối hợp với cơ quan điều tra nếu cần thiết.

Thứ hai, Bảo hiểm xã hội tỉnh được giao rà soát hợp đồng, giám định, thanh toán bảo hiểm y tế với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên từ năm 2023 đến nay. Bộ yêu cầu làm rõ trách nhiệm nếu có vi phạm, đồng thời xem xét thu hồi các khoản chi không đúng quy định.

Thứ ba, Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra toàn diện các cơ sở y tế trong tỉnh, tập trung vào các vấn đề chuyên môn kỹ thuật, mua sắm - quản lý thiết bị, thuốc men và hoạt động liên quan đến bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Thứ tư, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm (nếu có), đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục, bảo đảm các cơ sở y tế hoạt động đúng quy định pháp luật.

Thứ năm, kết quả kiểm tra phải được công khai trên các phương tiện truyền thông. Báo cáo nhanh phải gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ Bảo hiểm y tế; Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế) trước 13h ngày 19/9/2025.

Cùng ngày, Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên họp báo thông tin về vụ việc máy tán sỏi laser hỏng gần 2 năm nhưng vẫn được kê khai bảo hiểm y tế như đang hoạt động.

Qua kiểm tra định kỳ vào tháng 7/2025, đoàn công tác phát hiện tại Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu có dấu hiệu bất thường. Kết quả rà soát cho thấy 255 bệnh nhân không hề được tán sỏi bằng laser do máy hỏng, nhưng hồ sơ bảo hiểm lại thể hiện có thực hiện dịch vụ này.

Trách nhiệm chính thuộc về Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, cùng nhiều cá nhân trong kíp mổ, kíp gây mê và điều dưỡng liên quan.

Bệnh viện đã kỷ luật Cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng - nguyên Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, không bổ nhiệm lại; Khiển trách ông Lê Xuân Vinh - Phó Trưởng khoa và ông Bùi Ngọc Đức - Trưởng khoa Gây mê hồi sức; Khiển trách bà Trần Thị Kim Oanh - nguyên Điều dưỡng trưởng.

Các cá nhân liên quan khác bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc và sẽ bị xử phạt hành chính. Hồ sơ vụ việc cũng đã được chuyển sang công an để điều tra. Bệnh viện đang tiếp tục xử lý kỷ luật Đảng đối với các đảng viên vi phạm.

Chuyện khó hiểu về máy tán sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Theo Như Loan/VTCnews

VTCnews

máy tán sỏi

