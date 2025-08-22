Mazda3 2026 ra mắt: Nhiều điểm hơn hẳn bản đang bán ở Việt Nam, màn 10,25inch, mạnh tới 250 mã lực, ADAS ngay từ bản tiêu chuẩn

Thị trường sedan và hatchback truyền thống đang thu hẹp, nhưng Mazda3 2026 vẫn kiên định với những gì đã được cung cấp trước đó. Điều này là dễ hiểu, vì doanh số của mẫu xe này ở Mỹ đã tăng lên so với cùng kỳ năm 2023 và 2024, và giữ ở mức khá ổn định trong năm 2025 đầy biến động cho đến nay.

Mazda đã khéo léo giảm thiểu tác động của thuế nhập khẩu vào Mỹ với Mazda3 2026 khi gía chỉ tăng nhẹ. Mẫu xe cỡ C này bước vào năm sản xuất mới với một vài cải tiến về trang bị tiêu chuẩn trong khi mức tăng giá dao động từ 75 USD (2 triệu đồng) đến 915 USD (24 triệu đồng) tùy thuộc vào phiên bản và hệ truyền động. Mức tăng này được xem là khá nhẹ so với mặt bằng chung hiện nay.

Vẫn được cung cấp với kiểu dáng sedan và hatchback, Mazda3 2026 "mang đến thiết kế tinh tế, các tính năng cao cấp và cảm giác lái năng động đầy phấn khích". Ảnh: Mazda

Ở Mỹ, Mazda3 được phân phối dưới dạng sedan và hatchback, với các phiên bản S FWD, S Select Sport FWD, S Preferred FWD, S Carbon Edition AWD và Turbo Premium Plus AWD. Bản hatchback có thêm S Premium (6MT) FWD nằm giữa S Carbon Edition AWD và Turbo Premium Plus AWD.

Một thay đổi lớn nhất cho phiên bản 2026 là hệ thống âm thanh 8 loa Mazda Harmonic Acoustic sẽ hiện diện ngay từ bản tiêu chuẩn S (trước đó chỉ là 6 loa). Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm màn hình thông tin giải trí 8,8 inch, đèn LED và một số tính năng ADAS như kiểm soát hành trình bằng radar stop-and-go, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường, và giám sát điểm mù. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với bản đang phân phối ở Việt Nam, khi mới chỉ có các trang bị an toàn cơ bản và chưa có ADAS. Bản tiêu chuẩn cũng là phiên bản duy nhất không có chương trình hỗ trợ lệnh thoại Amazon Alexa tích hợp.

Phiên bản tiêu chuẩn của cả sedan và hatchback đều sử dụng mâm xe 16 inch, trong khi các phiên bản còn lại được nâng cấp lên mâm xe hợp kim 18 inch.

Một điểm an ủi là xe Mazda bền dáng, nên chí ít ngoại thất bản ở Việt Nam và bản ở Mỹ không khác biệt quá nhiều. Ảnh: Mazda

Mazda3 2.5 S Select Sport 2026 được nâng cấp với bánh xe đen 18 inch và gương đen. Phiên bản này bổ sung cần gạt nước mưa tự động, điều hòa hai vùng và tựa tay trung tâm hàng ghế sau có giá đỡ cốc. Ghế, vô lăng và cần số đều được bọc da màu đen.

Phiên bản Mazda3 2.5 S Preferred 2026 luôn hơi kỳ lạ trong cách phân chia các tùy chọn giữa các mẫu sedan và hatchback. Tất cả các xe phiên bản Preferred đều được nâng cấp lên cửa sổ trời chỉnh điện, ghế trước có sưởi với ghế lái chỉnh điện 8 hướng và gương chiếu hậu bên ngoài gập điện cùng màu thân xe. Tuy nhiên, bản sedan có tùy chọn gói ghế ngồi nội thất màu "greige" (tông màu trung tính giữa xám và be), trong khi bản hatchback dường như chỉ giới hạn ở thiết lập nội thất màu đen. Bản sedan cũng có bánh xe 18 inch "màu bạc", trong khi bản hatch được trang bị bánh xe 18 inch "màu xám".

Mazda3 2.5 S Carbon Edition 2026 chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, trừ khi trời tối. Xe có nội thất da màu đỏ đặc biệt với Apple CarPlay và Android Auto không dây, đế sạc điện thoại không dây, bánh xe 18 inch màu đen bóng và gương cửa gập cũng màu đen bóng.

Mazda3 tiếp tục là một trong số ít những mẫu xe vẫn cung cấp hộp số sàn 6 cấp, bên cạnh hộp số tự động 6 cấp. Ảnh: Mazda

Mazda3 2.5 S Premium 2026 là phiên bản thú vị, vì đây là phiên bản duy nhất có sẵn đi kèm với tùy chọn hộp số sàn sáu cấp, được liên kết với động cơ bốn xi-lanh cho công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Nó cũng chỉ có sẵn với hệ dẫn động cầu trước. Nội thất da màu đen hoặc đỏ, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, màn HUD, nhận dạng biển báo giao thông và bánh xe hợp kim nhôm 18 inch.

Phiên bản cao cấp nhất Mazda3 Turbo Premium Plus được trang bị màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, camera 360, lẫy chuyển số, ghế da có sưởi. Những trang bị này cũng hơn hẳn bản cao nhất của Mazda3 ở Việt Nam, khi vẫn sử dụng màn 8,8 inch và hệ thống âm thanh 8 loa.

Khách hàng sẽ được lựa chọn giữa phiên bản sedan và hatchback, số sàn hoặc tự động, hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn, hoặc tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) i-Activ trên một số phiên bản. Tuy nhiên, chỉ có một tùy chọn động cơ tăng áp 2.5L trên phiên bản cao cấp nhất. Ảnh: Mazda

Các tùy chọn hệ truyền động vẫn giữ nguyên, bao gồm cả phiên bản động cơ xăng 2.5L Skyactiv-G 4 xi-lanh hút khí tự nhiên và tăng áp trên bản cao nhất (Việt Nam không có bản này). Động cơ tăng áp nay có sức mạnh 250 mã lực. Hệ dẫn động cầu trước là tiêu chuẩn, trong khi hệ dẫn động bốn bánh i-Activ của Mazda được cung cấp trên các phiên bản cao cấp hơn. Trong khi đó, ở Việt Nam, ngay cả bản cao nhất vẫn chỉ được trang bị dẫn động cầu trước.

Theo Carscoops, sẽ còn phải rất lâu nữa Mazda3 mới được nâng cấp. Các báo cáo cho thấy thế hệ tiếp theo có thể sẽ không xuất hiện cho đến năm 2032. Vì vậy, Mazda đang giữ cho chiếc xe cỡ C này mới mẻ bằng những tinh chỉnh nhỏ.