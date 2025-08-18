MB: Bước ra khỏi khuôn mẫu để tạo nên sự khác biệt trong ngành

Dùng kỉ luật để bước ra khỏi khuôn mẫu

Thông thường, khi nhắc về sáng tạo, chúng ta thường nghĩ ngay đến những ý tưởng hoàn toàn mới, khác biệt với những thứ sẵn có, phá vỡ cấu trúc để tạo ra điều mới, không đi theo các khuôn khổ thông thường. Tại MB, Sáng tạo nhờ kỷ luật, CEO Phạm Như Ánh chia sẻ.

Trước hết, kỷ luật trong thói quen suy nghĩ. Thay vì ngẫu hứng chờ đợi một ý tưởng lớn đến, cần tập cách tìm xem phương pháp cải tiến cho ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước.

Tại MB, tổ chức này đã áp dụng Design Thinking để tìm ra đúng vấn đề để cải thiện. Phương pháp này không chỉ hiệu quả với cá nhân mà còn đóng góp cho hiệu quả các giải pháp của doanh nghiệp. Bằng việc tập trung vào phân tích dữ liệu, lấy "thấu cảm" là yếu tố nền tảng, khuyến khích hiểu sâu nhu cầu khách hàng và "insight" trước khi xây dựng giải pháp, MB đã đưa đến thị trường nhiều sản phẩm đón đầu xu thế, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Có thể kể đến dòng thẻ MB Hi Collection đã cho phép khách hàng tự định danh ngay trên ứng dụng, hay dịch vụ tự chọn số tài khoản – một bước đi giúp MB thu hút hàng triệu khách hàng mới.

Bên cạnh đó, theo chia sẻ của ông Phạm Như Ánh, sáng tạo còn đến từ việc tập thói quen nhìn nhận khách quan và trực diện vào vấn đề thông qua phản biện. Đây cũng chính là cách doanh nghiệp biến mỗi cá nhân thành một "tế bào sáng tạo" trong toàn hệ thống. Tại MB, tinh thần phản biện và sáng tạo mọi lúc, mọi nơi của nhân viên luôn được đề cao. Ngân hàng thậm chí đã xây dựng các nền tảng nội bộ giúp mọi nhân viên có thể đề xuất hoặc phản biện trực tiếp đến cấp Tổng Giám đốc.

Chính sự giao thoa độc đáo giữa kỷ luật và tinh thần khởi nghiệp này đã trở thành bản sắc riêng, giúp MB vượt qua mọi khuôn khổ để trở thành một trong những ngân hàng tiên phong nhất trên thị trường tài chính Việt Nam.

Tư duy đổi mới tạo nên định vị đặc biệt và vị thế vững vàng của MB trong Big 5

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng cạnh tranh khốc liệt, MB đã chọn cho mình một định vị khác biệt: Doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu - không tự giới hạn mình trong khung khái niệm "ngân hàng thương mại". Điều này không chỉ là khẩu hiệu truyền thông, mà là chiến lược phát triển dài hạn. Toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của MB được tự phát triển, từ hạ tầng đến sản phẩm số, tạo ra lợi thế khó bị sao chép trong một ngành vốn nổi tiếng "sản phẩm ra hôm nay, ngày mai đối thủ có ngay".

Tính đến cuối tháng 6/2025, MB ghi nhận tổng tài sản hợp nhất xấp xỉ 1,29 triệu tỷ đồng, nằm trong nhóm 5 ngân hàng lớn nhất, bên cạnh BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Tính đến hết quý 2/2025, số lượng khách hàng của MB đạt khoảng 32,5 triệu, với tỷ lệ giao dịch qua kênh số lên đến 98,6%. Doanh thu của ngân hàng tăng hơn 25% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ nợ xấu toàn tập đoàn được kiểm soát ở mức 1,6%.

Trong 5 năm tới, MB tiếp tục duy trì tầm nhìn và mục tiêu trở thành Doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu, giữ vững vị thế Big 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, Top 3 ngân hàng hiệu quả nhất thị trường, hướng tới nhóm ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á.

Ba khâu đột phá chiến lược được ngân hàng xác định là: Nâng cao tổ chức, phương pháp làm việc và năng suất lao động; Ứng dụng AI, robotic, RPA và các công nghệ mới trong quản trị, kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ số; Hoàn thiện chiến lược và nâng cao năng lực thực thi.

Để vươn tới các mục tiêu đầy khác biệt và tham vọng, đổi mới sáng tạo sẽ là động lực trung tâm của MB.