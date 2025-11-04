MB Economic Insights 11th 2025: Diễn đàn kinh tế dành cho các khách hàng xuất nhập khẩu

MB Economic Insights – diễn đàn kinh tế thường niên do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức – chính thức bước sang năm thứ 11, tiếp tục khẳng định vai trò một điểm hẹn uy tín của giới tài chính – ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Diễn đàn năm nay dự kiến diễn ra tại Khách sạn Melia Hà Nội vào ngày 7/11/2025, tập trung vào những chủ đề cốt lõi như tăng trưởng toàn cầu, chính sách vĩ mô – tài chính và chiến lược quản trị rủi ro cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động.

Từ những mùa đầu tiên, MB Economic Insights kiên định với phương châm "Nói có dữ liệu, làm có giải pháp". Qua một thập kỷ tổ chức, sự kiện đã hình thành không gian trao đổi nơi dữ liệu vĩ mô được chuyển hóa thành những tư vấn chiến lược cụ thể, giúp doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo chu kỳ kinh tế, tối ưu chi phí vốn và nâng cao năng lực chống chịu trước rủi ro. Nền tảng giúp MB Economic Insights duy trì vị thế khác biệt trong hệ sinh thái hội thảo kinh tế tại Việt Nam đó là chất lượng dự báo được khẳng định với sự đóng góp từ các chuyên gia kinh tế - tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế.

Thành phần tham dự và quy mô sự kiện

Diễn đàn thường niên sẽ có sự tham gia của khoảng 400-450 khách hàng xuất nhập khẩu lớn nhất Việt Nam, Đại diện cơ quan Quản lý Nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương và các học giả có nhiều năm kinh nghiệm và giảng dạy tại các trường Đại học lớn trong nước. Bên cạnh đó, sự kiện cũng quy tụ các chuyên gia quốc tế từ World Bank và các Thành viên tổ tư vấn kinh tế Trung ương, Chính phủ, cùng những đại diện đến từ các tổ chức nghiên cứu và học thuật uy tín. Đặc biệt, với sự tham gia của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu, đây sẽ là dịp để trao đổi trực tiếp về các chiến lược phát triển và các giải pháp tài chính ngân hàng phù hợp trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Giá trị mà diễn đàn mang lại cho doanh nghiệp

MB Economic Insights không chỉ là nơi để các chuyên gia chia sẻ những phân tích sâu sắc về các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến nền kinh tế, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tương tác, thảo luận và trao đổi chiến lược với các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia quốc tế thông qua góc nhìn chiến lược về triển vọng năm 2026, bao gồm bối cảnh tăng trưởng, lạm phát và việc làm trên các khu vực chủ chốt; đồng thời cung cấp những khuyến nghị quản trị rủi ro sát thực, giúp doanh nghiệp chủ động trước biến động tỷ giá, mặt bằng lãi suất, biến động giá cả hàng hóa và chuỗi cung ứng.

Bên cạnh nội dung học thuật – chính sách được trình bày có hệ thống, chương trình cũng chú trọng đến tính ứng dụng qua các phiên trao đổi giữa diễn giả và doanh nghiệp, giúp thông tin được truyền tải thành quyết sách vận hành cụ thể.

Đánh giá từ các lãnh đạo và đối tác đã từng tham gia các Diễn đàn MB Economic Insights trong quá khứ

Năm 2024, ông Trần Mậu Huy, đại diện công ty TNHH Hào Hưng đã từng chia sẻ việc tham gia diễn đàn giúp ích rất nhiều cho Ban lãnh đạo công ty đưa ra các quyết định đúng đắn khi xử lý các vấn đề liên quan đến tỷ giá – lãi suất, gián tiếp giúp công ty tăng được doanh thu và giảm thiểu các chi phí không đáng có. Ông Huy cũng cho biết Diễn đàn MB Economic Insights là dịp rất tốt để tham khảo và tổng hợp ý kiến của các chuyên gia kinh tế hàng đầu đến từ các định chế tài chính lớn quốc tế và các học giả có danh tiếng tại Việt Nam.

"Thông qua sự kiện MB Economic Insights hàng năm, chúng tôi đã tiếp cận được những giải pháp tài chính hiệu quả, đặc biệt là các công cụ phòng vệ phái sinh. Những giải pháp này đã giúp công ty Hào Hưng duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh và tự tin hơn trong việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn trong tương lai."

Đánh giá từ anh Lê Văn Chung, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Stavian Hóa chất:

"Là một người luôn tham gia đầy đủ các sự kiện thường niên của MB Economic Insights, tôi nhận thấy đây là cơ hội quý báu để không chỉ cập nhật những thông tin kinh tế vĩ mô mới nhất mà còn để được giao lưu, kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Các diễn giả tại diễn đàn luôn cung cấp những góc nhìn sâu sắc và dự báo dựa trên dữ liệu kinh tế đáng tin cậy, giúp chúng tôi có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thị trường.

Từ những tư vấn và giải pháp tài chính nhận được, Stavian Hóa chất đã duy trì được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh và tự tin hơn khi triển khai các chiến lược dài hạn. Thêm vào đó, sự kiện này cũng tạo ra môi trường tuyệt vời để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng các chiến lược hợp tác, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững. Đây thực sự là một diễn đàn không thể thiếu đối với những lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược.

Chương trình năm nay: Địa điểm và điểm mới

MB Economic Insights năm nay sẽ diễn ra vào ngày 07/11/2025 tại Phòng Hội nghị lớn của Khách sạn Melia Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên tổ chức nhiều phiên thảo luận chuyên sâu. Phiên thảo luận này sẽ là nơi các chuyên gia quốc tế, các học giả trong nước, Bộ Công thương và đại diện Ban lãnh đạo MB cùng nhau phân tích và thảo luận các vấn đề nóng như thuế quan, đầu tư công, chính sách tiền tệ – tài khóa, và tỷ giá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu. Đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp tương tác trực tiếp với các chuyên gia, qua đó có thêm những thông tin quan trọng để điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình.

Với sự trở lại đầy hứa hẹn và nhiều điểm mới, MB Economic Insights 2025 tiếp tục khẳng định sứ mệnh kết nối tri thức, chia sẻ giải pháp và tạo cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.

Giới thiệu về năng lực và vị thế của MB

MB luôn giữ vững vị thế ngân hàng hàng đầu thị phần ngoại tệ tại Việt Nam, đồng thời được tạp chí The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng ngoại hối xuất sắc nhất trong hai năm 2024 và 2025.

Với sứ mệnh phụng sự Doanh nghiệp Xuất nhập khẩu "mở lối giao thương – vươn ra biển lớn", MB luôn tiên phong cung cấp gói giải pháp về Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại toàn diện tới khách hàng. Với nền tảng công nghệ tiên tiến, MB mang đến cam kết về sự minh bạch, bảo mật tuyệt đối cho các giao dịch chuyển tiền quốc tế, mua bán ngoại tệ và thư tín dụng. Ngoài ra, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu sâu sắc về thị trường và tập quán quốc tế luôn đồng hành cùng khách hàng, đảm bảo các nhu cầu tài chính quốc tế được giải quyết nhanh chóng và tối ưu nhất. MB tự hào là đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong việc phát triển các cơ hội thương mại toàn cầu.

Biz MBBank là một trong hai nền tảng số trọng điểm của MB, bên cạnh App MBBank dành cho khách hàng cá nhân. Tính đến nay, Biz MBBank đang phục vụ hơn 350.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, với nhiều các tính năng, sản phẩm dịch vụ trong đó có sản phẩm giao dịch quốc tế, mua bán ngoại tệ trực tuyến trên một nền tảng duy nhất. Chuyển đổi số không chỉ là chiến lược phát triển, mà là sứ mệnh lịch sử của MB trong hành trình kiến tạo tương lai cho doanh nghiệp và đất nước.