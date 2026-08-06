MB tự tin kế hoạch lợi nhuận 2026, tiếp tục dẫn đầu về CASA và “fix cứng” tỷ lệ cho vay bất động sản ở mức 13% +/-2%

Chiều ngày 06/8/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – mã chứng khoán MBB) tổ chức gặp mặt nhà đầu tư.

Thông tin tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Giám đốc Tài chính (CFO) của MB chia sẻ về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, và cho biết ngay trong tuần này sẽ có báo cáo soát xét.

Về kết quả kinh doanh, bà Nga cho biết huy động vốn tăng trưởng chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng và theo xu hướng chung của toàn thị trường. CIR của ngân hàng cải thiện tốt.

Lợi nhuận của 7 công ty thuộc Tập đoàn tăng trưởng bình quân khoảng 18% so với cùng kỳ, trong đó 2 công ty bảo hiểm tăng trưởng mạnh và gia tăng thị phần, vị thế trên thị trường.

CASA giảm do tình trạng chung của nền kinh tế, do xu hướng lãi suất trên thị trường lên cao, có nơi lên đến 8-9%.

Ông Đàm Nguyên Đức, Kinh tế trưởng MB chia sẻ, trong 5 năm gần đây, xét riêng các chỉ tiêu tăng trưởng về quy mô chủ chốt thì MB đạt mức tăng 25% - dẫn đầu trong nhóm 8 ngân hàng tương đương về quy mô. Về tỷ suất sinh lời trên vốn (ROE) và ROA (tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản) của MB nằm trong top 3. Còn 6 tháng đầu năm nay, các chỉ số của MB đều tăng trưởng cao so với thị trường.

Về vĩ mô, trong 6 tháng và 7 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực, lạm phát dù có chút lo ngại nhưng vẫn duy trì trong tầm kiểm soát của Chính phủ. Lãi suất có gia tăng gây lo ngại đối với kết quả kinh doanh ngân hàng.

Đánh giá nửa cuối năm, ông Đàm Nguyên Đức tin tưởng kinh tế sẽ tăng trưởng 8,5%- 9% trở lên. Với nền tảng vĩ mô như vậy, MB tự tin hoàn toàn đạt mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm.

Để đạt điều đó, MB sẽ mở rộng thêm khách hàng, phấn đấu đạt thêm 2,5 triệu khách hàng và tăng tổng quy mô lên 40 triệu khách hàng. Với lượng khách hàng lớn như vậy, MB sẽ tăng hoặc ít nhất là bảo vệ được CASA trong những giai đoạn khó khăn (như 6 tháng đầu năm), và duy trì lợi thế về giá vốn. Đó cũng là lợi thế lớn nhất của MB. Và MB đặt mục tiêu tiếp tục đứng số 1 về tỷ lệ CASA trên thị trường.

Về tín dụng, MB quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trên 30%, đồng thời gia tăng thêm thị phần cho vay từ 0,3-0,5% trong nửa cuối năm, sau khi đã tăng 0,3% ở nửa đầu năm.

MB cũng đặt mục tiêu tăng năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động và tối ưu mạng lưới trong nửa cuối năm sau khi đã làm rất tốt trong nửa đầu năm.

Chia sẻ thêm với nhà đầu tư, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB cho biết, tại thời điểm cuối năm 2025 đầu năm 2026, khi MB đặt kế hoạch thì mọi thứ đều màu hồng, nhưng trong 6 tháng đầu năm thực sự phải đối mặt nhiều vấn đề.

Đầu tiên là tình hình thế giới khiến giá xăng dầu chao đảo; kỳ vọng Fed giảm lãi suất sẽ kéo tiền về Việt Nam nhưng không; thanh khoản dễ thở hơn nhưng thực tế cũng không, các ngân hàng phải cạnh tranh và đưa lãi suất huy động lên cao.

"Sau 6 tháng đầu năm, thực sự đó là khoảng thời gian khó khăn của ngành tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung", ông Ánh nói.

CEO MB dự báo mặt bằng lãi suất 6 tháng cuối năm sẽ đi ngang, nhất là sau khi NHNN cũng đã chỉ đạo các ngân hàng duy trì ổn định mặt bằng lãi suất. Nếu NHNN không chỉ đạo thì tình hình đã căng hơn. Nếu Chính phủ có thêm các biện pháp can thiệp thì lãi suất có thể giảm.

Cũng theo ông Ánh, việc lãi suất đi ngang sẽ ảnh hưởng tới NIM của ngân hàng, tuy nhiên ngân hàng phải nỗ lực để đảm bảo kiểm soát được NIM ở mức hợp lý và đạt mục tiêu lợi nhuận như đã đề ra.

"Hiện tại đã là tháng 8 và chúng tôi khá tự tin với mục tiêu lợi nhụâ cả năm như kế hoạch là hơn 39.000 tỷ và tích cực là 40.000 tỷ".

Đối với vấn đề nợ xấu, CEO MB khẳng định sẽ duy trì mức 1,1-1,2%, còn ngân hàng hợp nhất là dưới 1,5% do có 1 công ty tài chính tiêu dùng với đặc thù là tỷ lệ nợ xấu cao hơn.

Về trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM, MB cũng có kế hoạch tham gia sâu vào Trung tâm này và sẽ báo cáo với cổ đông sau.

Về cho vay bất động sản, MB tập trung vào cho vay nhà ở và khu công nghiệp để phục vụ tăng trưởng, và quản lý rất chặt. Trong mọi tình huống, MB fix tỷ trọng cho vay bất động sản ở mức 13% +/-2% và hiện nợ xấu ở lĩnh vực này cũng “rất đẹp”.

Chia sẻ thêm về hoạt động của các công ty thành viên, lãnh đạo ngân hàng cho biết các công ty tài chính tiêu dùng đang tăng trưởng có chọn lọc và tăng trưởng bền vững. Việc cạnh tranh không chỉ là quy mô tín dụng mà là chất lượng tín dụng, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng, đó cũng là lý do.

Đối với MCredit, ngân hàng có kế hoạch IPO nhưng trong trung hạn. Hiện MB cùng với các cổ đông chiến lược đang ﻿tập trung ưu tiên phát triển, củng cố nền tảng quản trị để sau này IPO đạt kết quả tốt.

Lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết các công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng con MBV đều đang hoạt động tốt và ngân hàng có chiến lược thúc đẩy mạnh mẽ để tối đa hiệu quả cho hệ sinh thái.