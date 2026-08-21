MC Khánh Vy, Tina Thảo Thi, Huy NL và trăn trở: Làm sao để được công nhận, được làm nghề KOL chuyên nghiệp?

KOL (Key Opinion Leader - người có sức ảnh hưởng) đã xuất hiện nhiều năm trên mạng xã hội và dần trở thành một ngành nghề quen thuộc với người trẻ. Sự bùng nổ của nội dung số trong một thập kỷ qua đã biến việc sáng tạo từ niềm yêu thích cá nhân trở thành một ngành nghề tạo ra thu nhập, hợp tác cùng các thương hiệu và hình thành hệ sinh thái quản lý riêng. Dẫu vậy, công việc này vẫn đối mặt với không ít rào cản do thiếu danh xưng thống nhất, chưa có quy chuẩn đào tạo hay hành lang hoạt động rõ ràng.

Nhằm giải quyết bài toán này, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I (KOL Summit 2025) đã mở ra không gian để những người làm nội dung cùng lên tiếng, kết nối với cơ quan quản lý, nền tảng và doanh nghiệp, đồng thời nhìn lại trách nhiệm đi cùng sức ảnh hưởng.

Sau một năm hoạt động kể từ đó, Liên minh đã ra mắt 34 Câu lạc bộ Niềm tin số trên toàn quốc nhằm kết nối mạng lưới KOL địa phương lan tỏa nội dung lành mạnh trên không gian mạng. Sắp tới đây, họ sẽ cùng góp mặt tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II.

KOL từng không biết gọi công việc của mình là gì

Trước khi trở thành một MC, nhà sáng tạo nội dung quen thuộc với khán giả trẻ, Khánh Vy bắt đầu hành trình trên mạng xã hội từ những nội dung khá đơn giản như niềm yêu thích với chiếc đàn organ, clip 7 thứ tiếng viral một thời,...

Nhưng thời điểm ấy, chính Khánh Vy cũng không biết phải gọi công việc mình đang làm là gì.

MC Khánh Vy chia sẻ: “Nếu nói công việc nhận quảng cáo trên MXH thì hơi kỳ, nếu nói là làm truyền thông thì oách hơn nhưng thời điểm đó không biết truyền thông là cái gì hay truyền thông về cái gì. Cụm từ ‘nhà sáng tạo nội dung’ thì chưa phổ biến ở thời điểm đó và mình cũng chưa sáng tạo được bất cứ cái gì trên MXH. Thành ra đứng trước những trước câu hỏi làm gì thì em cũng chỉ nói là ‘Dạ. Em làm mấy cái vui vui trên MXH’.

Việc không thể định danh rõ ràng công việc của mình trước câu hỏi của người thân từng mang đến cho cô nhiều băn khoăn về con đường phát triển lâu dài.

MC Khánh Vy (Ảnh: BTC)

Câu chuyện của Khánh Vy cho thấy tốc độ phát triển của nghề sáng tạo nội dung nhanh hơn cách nó được định nghĩa. Một thập kỷ trước, rất ít người tự nhận mình là KOL hay nhà sáng tạo nội dung. Ngày nay, đây đã trở thành một công việc có thể tạo ra thu nhập, hợp tác với thương hiệu và thậm chí hình thành cả một hệ sinh thái quản lý riêng.

Nhưng khi một nghề phát triển nhanh, những khoảng trống đi cùng nó cũng bắt đầu rõ hơn.

Huy NL (Schannel) đã có một nhận định sâu sắc tại KOL Summit 2025: “Công việc của KOL hầu như chỉ phát triển trong khoảng 10 năm đổ lại đây và không có 1 danh xưng hay tên gọi cụ thể nào trong các quy định. Gần đây mới bắt đầu được bổ sung vào nhưng chưa thực sự phổ biến.

Bây giờ có hội nghị KOL để các bạn có thể nói lên tiếng nói của mình và lắng nghe yêu cầu của cơ quản lý, là cơ hội tốt để các bạn hoạt động chuyên nghiệp hơn, giống như bất kỳ ngành nghề nào cũng có hành lang pháp lý, có quy định cụ thể”.

Huy NL (thứ 4 từ trái sang) và team Schannel (Ảnh: BTC)

Với Tina Thảo Thi, việc Liên minh Niềm tin số được thành lập và cộng đồng KOL có một diễn đàn chung để người làm nội dung cần biết đâu là giới hạn, đâu là tiêu chuẩn và đâu là những nguyên tắc để có thể theo đuổi công việc lâu dài.

Tina Thảo Thi chia sẻ: “Khi được có mặt tại Hội nghị KOL thì mình mong muốn có được sự hỗ trợ, hướng dẫn và kiểm duyệt rõ ràng hơn cho chúng mình. Bản thân mình thấy rất vinh hạnh, giống như được tặng huy hiệu ở đây và nó cũng giống như kỷ niệm chương để mình thấy là hành trình của mình đang đi đúng hướng, được mọi người xung quanh công nhận. Mình rất biết ơn”.

Vĩnh Thích Ăn Ngon (trái) và Tina Thảo Thi (phải) (Ảnh: FBNV)

Không chỉ khán giả thiếu niềm tin, chính KOL cũng chưa hẳn tin nhau

Cũng tại Hội nghị KOL Summit 2025, ông Nguyễn Lâm Thanh - đại diện TikTok Việt Nam - cho biết hiện có hàng triệu tài khoản sử dụng TikTok tại Việt Nam, trong đó nhiều người có thu nhập và thực hiện nghĩa vụ thuế từ công việc trên nền tảng. Tuy nhiên, theo ông, cộng đồng KOL vẫn chưa có một sân chơi chung và lành mạnh.

Đáng chú ý, ông Lâm Thanh chỉ ra một nghịch lý ngay bên trong cộng đồng này: niềm tin không chỉ là vấn đề giữa KOL và khán giả.

Ông Nguyễn Lâm Thanh nói: “Hiện nay, ở đâu đấy, người dân nhìn thấy KOL không chỉ là đối tác mà còn là đối tượng. Tại sao lại đối tượng? Đó là sự thiếu niềm tin trong cộng đồng. Các KOL chưa hẳn đã tin nhau, các công ty quản lý KOL cũng thiếu niềm tin khi luật pháp cho phép KOL chuyển giữa các công ty rất dễ.

Các KOL cũng thiếu một chút về mặt tri thức, ví dụ khi nhận sản phẩm để quảng cáo nhưng chúng ta không đủ kiến thức để làm việc đó, vô hình chúng ta trở thành…, thậm chí là tội phạm. Những câu chuyện đó sau hội nghị này làm sao để xử lý được để họ có niềm tin, có thể đóng góp cho đất nước”.

Ông Nguyễn Lâm Thanh (Ảnh: BTC)

Đây cũng là một trong những vấn đề khó nhất của nghề KOL hiện nay: sức ảnh hưởng có thể đến trước kiến thức chuyên môn.

Một người sở hữu hàng triệu lượt theo dõi có thể được thương hiệu lựa chọn để quảng bá một sản phẩm mà bản thân họ chưa đủ hiểu biết. Khi đó, rủi ro không chỉ nằm ở một nội dung quảng cáo thiếu chính xác. Nó có thể ảnh hưởng tới khán giả, thương hiệu, chính người sáng tạo và rộng hơn là niềm tin dành cho cả cộng đồng KOL.

Vì vậy, câu chuyện được đặt ra tại hội nghị không dừng ở việc KOL cần làm nội dung tốt hơn hay viral hơn. Đó còn là bài toán về kiến thức, trách nhiệm, môi trường hoạt động, mối quan hệ giữa KOL với nền tảng, doanh nghiệp quản lý và cơ quan quản lý.

Đây cũng là lý do mà KOL Summit 2026 chọn chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số” và thông điệp “Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm”. Nếu viral có thể chỉ mất vài giờ để tạo ra, thì niềm tin lại được hình thành qua từng nội dung, từng lần hợp tác và từng lựa chọn của người có ảnh hưởng.

KOL Summit 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 07/09/2026 tại Trung tâm Hội nghị ThiSky Hall Sala (Cổng D6/10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh).

Mọi thông tin chi tiết về diễn đàn được cập nhật tại website chính thức: https://kolsummit.vn/