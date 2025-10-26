MC Mai Ngọc: "Ai rồi cũng có lúc thừa chỗ này, chảy chỗ kia"

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đặng Quốc Thắng - con trai của một đại gia có tiếng ở Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), cuộc sống hôn nhân của MC Mai Ngọc luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Từ khi sinh con trai đầu lòng hồi tháng 4 vừa qua, nữ MC cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống đời thường của một bà mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Mai Ngọc đăng tải nhiều hình ảnh về quá trình chăm con, nuôi con và giữ dáng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cô vẫn dành nhiều thời gian yêu thương bản thân dù bận rộn. Tuy nhiên, nữ MC cũng không ít lần chia sẻ rằng cuộc sống của mình thay đổi đáng kể sau khi sinh con từ thói quen, lối sống đến cách chăm sóc bản thân để phù hợp hơn với vai trò người mẹ.

MC Mai Ngọc

Không chỉ vậy, cộng đồng mạng còn nhận ra Mai Ngọc có phần “ám ảnh” với việc duy trì vóc dáng và sức khỏe. Ngay từ thời điểm mang thai, Mai Ngọc đã duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học. Sau khi sinh con, nữ MC cũng ăn uống theo chế độ và từng tiết lộ giảm 8kg trong hai tuần, nhanh chóng lấy lại cân nặng như thời son rỗi.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những đoạn story ghi lại quá trình tập luyện tại nhà mỗi ngày. Thêm vào đó, Mai Ngọc còn chăm chỉ tập luyện các bộ môn khác như pilates, yoga,... Với cường độ tập luyện này, nhiều người nhận xét, Mai Ngọc đang cố gắng duy trì phong độ, giữ hình ảnh rạng rỡ xứng danh “nữ MC xinh đẹp nhất VTV”.

Mặc dù vậy nhưng Mai Ngọc cũng không tránh khỏi những vấn đề sức khỏe thường gặp ở phụ nữ sau sinh. Mai Ngọc từng thẳng thắn tiết lộ sau sinh, cơ thể cô gặp nhiều thay đổi, đặc biệt là thiếu hụt canxi khiến khớp gối và việc di chuyển bị ảnh hưởng. "Tràn dịch khớp gối. Bảo sao đứng lên ngồi xuống cứ đau mãi. Đẻ xong tụt canxi, bế em bé, khớp gối gồng gánh nhiều…", nữ MC chia sẻ.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1990 còn thừa nhận bất lực khi thấy bản thân không còn như xưa: "Mẹ bỉm và thời trang. Ai rồi cũng có lúc thừa chỗ này, chảy chỗ kia, quan trọng là chọn được trang phục phù hợp".

“Có sức khoẻ là có tất cả… càng ngày mình càng thấm thía câu nói này, rất muốn lên máy chạy nhưng lại đau gối, muốn lấy lại cơ thể mảnh mai ngày trước, nhưng lại không tập nặng được... nhiều khi thấy bất lực với bản thân. Nhưng có những thứ không vội được, kiên nhẫn hơn với chính mình, cho mình thời gian và hơn hết phải có niềm tin mình sẽ làm được, mình sẽ vượt qua được”, những dòng trạng thái thu hút sự chú ý trên trang cá nhân của Mai Ngọc.

Nữ MC thường đăng tải hình ảnh tập luyện giữ dáng, đưa con đi dạo từ khi chuyển về sống ở Bắc Ninh

Bên cạnh việc quan tâm đến vóc dáng và sức khỏe, nữ MC cũng nhiều lần chia sẻ về nỗi trăn trở khi không còn thường xuyên gặp gỡ, tụ tập bạn bè như trước. Cô dành hầu hết thời gian trong ngày cho con trai. Thời gian gần đây, Mai Ngọc đã chuyển từ biệt thự ở Hà Nội về sinh sống trong lâu đài rộng hàng nghìn mét vuông của gia đình chồng tại Bắc Ninh. Từ đó, trang cá nhân của cô chủ yếu chia sẻ những hình ảnh đi dạo hay chăm con trong khuôn viên nhà.

Mới đây, ngay dưới khuôn viên nhà chồng, một quán cà phê mới được mở, giúp cuộc sống của nữ MC thêm phần thoải mái, vui vẻ hơn. Cô bày tỏ: “Con nhỏ không được đi xa, mẹ bỉm tận hưởng cây nhà lá vườn, vừa gần vừa đẹp”. Nhờ vậy, Mai Ngọc cũng có thêm không gian để gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè và người thân.

MC Mai Ngọc luôn nỗ lực trong việc về lại vóc dáng, sức khỏe như xưa sau khi sinh con

Những buổi tụ tập bạn bè ở Bắc Ninh của nữ MC cũng nhận nhiều chú ý

Dẫu vậy, cuộc sống của Mai Ngọc vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ, bình yên, sung túc và tràn đầy năng lượng tích cực. Cô không phải bận tâm quá nhiều về kinh tế, có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và tận hưởng quãng thời gian sau sinh.

Về phía chồng của cô - doanh nhân Quốc Thắng hiện đang tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình tại quê nhà. Ngoài hệ thống nhà hàng, quán cà phê và trung tâm tiệc cưới, gia đình anh còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đang triển khai một khu đô thị lớn ở Bắc Ninh. Dù vậy, Mai Ngọc vẫn rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện cùng chồng hay chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội.

