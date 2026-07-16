MCH liên tiếp ghi dấu trên thị trường vốn, gia nhập VN30, mở rộng khả năng thu hút dòng tiền tổ chức

Với quy mô vốn hóa thuộc top đầu thị trường cùng nền tảng kinh doanh tăng trưởng ấn tượng nhờ hệ thống Retail Supreme, MCH đã chính thức gia nhập rổ VN30 trong kỳ rà soát quý III/2026 và tiếp tục hướng tới rổ chỉ số quốc tế FTSE Emerging Markets, từ đó mở rộng cánh cửa đón dòng vốn ngoại và các nhà đầu tư tổ chức lớn.

Chính thức góp mặt trong "câu lạc bộ" VN30

Kể từ khi lên sàn, Masan Consumer (HOSE: MCH) luôn là một trường hợp khá đặc biệt trên thị trường chứng khoán. Đây là doanh nghiệp sở hữu quy mô vốn hóa thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, dòng tiền kinh doanh dồi dào, chính sách cổ tức cao và đều đặn, tuy nhiên thanh khoản khá hạn chế do cơ cấu cổ đông cô đặc.

Dù vậy, những chuyển động dồn dập trong hơn nửa năm qua cho thấy doanh nghiệp này đang chủ động cải thiện các tiêu chí kỹ thuật để gia nhập các bộ chỉ số hàng đầu, song hành với việc liên tục nâng cấp nền tảng kinh doanh nhằm mở rộng khả năng thu hút dòng tiền lớn.

Sau khi chính thức chuyển từ sàn UPCoM sang sàn HoSE vào ngày 25/12/2025 và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, một bước ngoặt vừa xuất hiện vào cuối tháng 6 khi cổ phiếu này chính thức được cấp margin sau nửa năm niêm yết. Đối với một mã cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) thấp và thị giá cao, việc được cấp margin không đơn thuần là đòn bẩy gia tăng sức mua ngắn hạn cho nhà đầu tư cá nhân mà còn là chất xúc tác để các bên tham gia thị trường bao gồm các công ty chứng khoán và các nhà đầu tư tổ chức chủ động gia tăng thanh khoản cho cổ phiếu blue-chip này.

Khi rào cản thanh khoản bắt đầu được tháo gỡ, MCH cũng đã chính thức ghi tên mình vào một trong những rổ chỉ số quan trọng nhất thị trường chứng khoán Việt Nam là VN30.

Ở thị trường nội địa, việc MCH được thêm vào rổ VN30 trong kỳ rà soát quý III/2026, phản ánh việc doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về vốn hóa và thanh khoản. Quy mô vốn hóa của MCH hiện đã vươn lên nằm trong top 10 toàn thị trường, qua đó củng cố vị thế của doanh nghiệp trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên sàn HoSE.

Đồng thời, sự hiện diện trong VN30 sẽ kích hoạt cơ chế giải ngân thụ động từ các quỹ ETF lớn đang mô phỏng chỉ số này. Dự báo từ các công ty chứng khoán cho thấy các quỹ ETF ước tính sẽ phải mua mới từ 2,9 triệu đến hơn 3 triệu cổ phiếu MCH để thiết lập tỷ trọng mới quanh mức 4,3% danh mục, tạo ra một lực cầu vững chắc cho cổ phiếu.

Ở tầm quốc tế, Vietcap cũng chỉ ra xác suất rất cao để MCH lọt vào rổ chỉ số thị trường mới nổi FTSE Emerging Markets Index nếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì tốt các tiêu chí định lượng về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nước ngoài khả dụng cho đến ngày chốt dữ liệu. Đây là nấc thang quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận các quỹ đầu tư quốc tế vốn phân bổ nguồn vốn theo các bộ chỉ số phân hạng toàn cầu.

Nâng cấp nội lực để thu hút dòng vốn "khủng" từ nhà đầu tư tổ chức

Nếu chỉ nhìn MCH qua lăng kính kỹ thuật tài chính sẽ là một đánh giá chưa đầy đủ. Dòng tiền của các quỹ đầu tư chủ động chỉ chấp nhận ở lại lâu dài khi nhìn thấy một mô hình kinh doanh có khả năng duy trì biên lợi nhuận ổn định trước các áp lực vĩ mô. Sức hấp dẫn của MCH nằm ở nền tảng hoạt động cốt lõi hiệu quả, thể hiện qua kết quả kinh doanh những tháng đầu năm 2026 tăng trưởng ổn định, đi đúng theo lộ trình tăng trưởng hai con số để đạt mức doanh thu 33.800 đến 35.000 tỷ đồng trong năm nay.

Cụ thể, sau giai đoạn tái cấu trúc hệ thống phân phối vào giữa năm 2025, MCH đã đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục. Trong quý I/2026, doanh thu của công ty tăng trưởng 13%, EBITDA tăng 11,7% và EBIT tăng 11,5%. Bức tranh tài chính của MCH càng thêm tươi sáng khi biên lợi nhuận gộp được duy trì ở mức cực kỳ tốt là 46,7%. Trong đó, ngành gia vị đóng góp biên lợi nhuận cao nhất với 55%, tiếp sau là đồ uống 50%, thực phẩm tiện lợi và chăm sóc cá nhân (HPC) cùng đạt 40%.

Động lực chính đằng sau sự phục hồi ấn tượng này chính là hệ thống Retail Supreme – một nền tảng bán lẻ dựa trên công nghệ và trí tuệ dữ liệu. Theo đại diện doanh nghiệp, Retail Supreme đã giúp công ty tạo lập sức mạnh cạnh tranh bằng cách đưa sản phẩm từ nhà máy tới trực tiếp cửa hiệu nhanh nhất, đảm bảo hàng hóa luôn mới và có tính "thời sự". Chỉ sau một đến hai tuần quảng cáo, sản phẩm mới đã có mặt trên toàn hệ thống. Hệ thống này không chỉ hỗ trợ kênh hiện đại (MT) tăng trưởng 25% mà còn giúp kênh truyền thống (GT) phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 11%.

Để dẫn dắt cấu trúc vận hành mới này ngày càng hiệu quả, MCH đã thực hiện bước đi chiến lược thông qua việc kiện toàn thượng tầng bằng các nhân sự cấp cao thế hệ mới. Việc bổ nhiệm các vị trí điều hành chủ chốt phụ trách các ngành hàng cốt lõi không chỉ nhằm mục đích trẻ hóa bộ máy, mà quan trọng hơn là lựa chọn những nhà quản trị có năng lực thích ứng cao với công nghệ, hiểu rõ các nguyên tắc cốt lõi của ngành FMCG hiện đại. Sự thay đổi ở tầng lãnh đạo giúp doanh nghiệp đồng bộ hóa nhanh chóng mô hình chuyển đổi số trong nội bộ.

Đối với thị trường tài chính, một bộ máy quản trị bài bản và minh bạch là điểm cộng lớn, giúp đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp của các quỹ đầu tư chủ động quy mô lớn, củng cố vị thế của MCH như là một cổ phiếu tiêu dùng đại chúng tiêu chuẩn quốc tế khi bước sang giai đoạn phát triển mới.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN). Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, Masan Consumer hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG, gồm: gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, cà phê, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Phở Story, Vinacafé và Wake-up. Các sản phẩm hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời tốt trong khu vực.