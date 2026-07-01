Chứng khoán chờ một sự kiện quan trọng trong tháng 9, gần 3.400 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam có thể lọt "tầm ngắm"

Theo FTSE Russell, thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng thành thị trường mới nổi (Emerging Market) vào tháng 9/2026. Danh sách các cổ phiếu thỏa tiêu chí của FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) sẽ được công bố chính thức vào ngày 21/08/2026; và có hiệu lực từ ngày 21/09/2026.

Trong báo cáo dự phóng mới đây, Chứng khoán ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đạt tiêu chí chọn lọc của FTSE GEIS, trong đó có 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa, và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ dựa trên dữ liệu tính đến ngày 30/6/2026.

Tổng giá trị mua ròng ước tính trong kỳ cơ cấu tháng 9/2026 đạt khoảng 128 triệu USD, tương đương 3.371 tỷ đồng.

VIC và VHM dẫn đầu danh sách hút vốn

Cụ thể, theo các tiêu chí chọn lọc cổ phiếu của FTSE GEIS và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đủ điều

kiện vào bộ chỉ số FTSE Global All Cap.﻿

Theo dự báo của ACBS, VIC là cổ phiếu có giá trị mua ròng ước tính lớn nhất, đạt khoảng 60,08 triệu USD, tương đương gần 1.580 tỷ đồng. Xếp sau là VHM với giá trị mua ròng ước tính khoảng 18,94 triệu USD, tương đương gần 498 tỷ đồng.

Ngoài hai cổ phiếu họ Vingroup, nhóm vốn hóa lớn còn có VCB và BID, với giá trị mua ròng ước tính lần lượt khoảng 136 tỷ đồng và 49 tỷ đồng. HPG là cổ phiếu vốn hóa vừa duy nhất trong danh sách, được dự báo hút ròng khoảng 144 tỷ đồng.

Ở nhóm vốn hóa nhỏ, ACBS đưa vào danh sách theo dõi các mã VPL, STB, FPT, VNM, VJC, MSN, SHB, SSI, VRE, SSB, VIX, GEX, VCI và VND. Trong đó, VPL được dự báo mua ròng khoảng 148 tỷ đồng, STB và FPT cùng đạt trên 107 tỷ đồng, còn VNM ước tính khoảng 90 tỷ đồng.

ACBS cũng lưu ý với giá trị mua ròng ước tính và thanh khoản trung bình trong tháng 6, hầu hết giao dịch có thể diễn ra trong phạm vi một phiên, ngoại trừ VPL khi giá trị mua ròng ước tính tương đương gần 2 lần giá trị giao dịch trung bình hiện tại của cổ phiếu này. Do đó, công ty chứng khoán đánh giá kỳ cơ cấu này mang lại tác động tích cực từ việc thu hút dòng tiền ròng từ khối ngoại, nhưng không gây ảnh hưởng quá lớn đến giao dịch trong phiên.

Sau khi thị trường Việt Nam được nâng hạng, ACBS cho biết cổ phiếu Việt Nam sẽ được thêm vào các chỉ số chính gồm FTSE Global All Cap, FTSE All-World, FTSE Emerging Markets All Cap, FTSE Emerging và các chỉ số liên quan khác. Tuy nhiên, trong phạm vi báo cáo, ACBS chỉ thống kê các chỉ số liên quan đang được các quỹ đầu tư thụ động mô phỏng.

Trong nhóm chỉ số liên quan, FTSE Global All Cap bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa và nhỏ. Theo dự phóng của ACBS, tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Global All Cap là 0,034%, trong FTSE Global All Cap ex US là 0,090%, còn trong FTSE Emerging Markets All Cap là 0,329%.

Về các quỹ mô phỏng, ACBS cho biết quỹ có tổng tài sản lớn nhất trong nhóm theo dõi là Vanguard Total International Stock Index Fund, với quy mô 652,3 tỷ USD và mô phỏng FTSE Global All Cap ex US. Theo sau là Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, có tổng tài sản 162,8 tỷ USD và mô phỏng FTSE Emerging Markets All Cap.