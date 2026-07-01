Giữa lúc VN-Index vẫn chật vật tìm điểm cân bằng, cổ phiếu ANI của CTCP ANI lại tiếp tục đi ngược xu hướng chung. Kết phiên 15/7, mã này tăng hết biên độ lên 52.900 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng trần thứ hai liên tiếp.

Thanh khoản của ANI vẫn ở mức rất thấp, với khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 1.200 cổ phiếu. Dù vậy, con số này đã cải thiện so với tình trạng chỉ vài trăm cổ phiếu được sang tay trong các phiên trước đó.

Nhìn rộng hơn, đà tăng của ANI diễn ra khá dồn dập từ đầu tháng 7. Chỉ trong khoảng 2 tuần giao dịch, cổ phiếu này đã có tới 7 phiên tăng kịch trần, qua đó đẩy thị giá tăng một mạch hơn 230%.

Trước diễn biến bất thường của cổ phiếu, ANI từng có văn bản giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 7/7. Theo doanh nghiệp, diễn biến tăng giá hoàn toàn đến từ yếu tố cung cầu trên thị trường chứng khoán.

ANI khẳng định công ty không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường. Doanh nghiệp cũng cho biết toàn bộ hoạt động kinh doanh hiện vẫn diễn ra bình thường và ổn định.

Theo tìm hiểu, tiền thân của ANI là Chi nhánh Tổng công ty Sông Đà tại TP.HCM, được Bộ Xây dựng thành lập năm 1993 để đại diện cho Tổng công ty Sông Đà tại khu vực phía Nam. Cuối năm 2003, đơn vị này được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Tháng 12/2006, doanh nghiệp niêm yết trên HNX với mã SIC, khi đó vẫn mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà. Bước ngoặt đầu tiên diễn ra vào cuối năm 2015 khi Tổng công ty Sông Đà thoái toàn bộ phần vốn tại doanh nghiệp.

Sau khi Sông Đà rút lui, năm 2017, Công ty TNHH Anza (nay là CTCP ANZA) trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu hơn 26%. Chỉ vài tháng sau, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần ANI.

Đến năm 2023, số lượng cổ đông giảm xuống còn 485 người, chỉ chiếm khoảng 9,48% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết, ANI không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán. Trên cơ sở đó, cổ phiếu SIC bị hủy niêm yết bắt buộc trên HNX từ tháng 7/2023.

Sau quá trình tái cơ cấu cổ đông, doanh nghiệp đáp ứng trở lại các điều kiện về công ty đại chúng vào tháng 4/2025. Cuối năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng và đầu năm 2026 mã chứng khoán ANI được đăng ký giao dịch trên UPCoM. Hiện, công ty mẹ là ANZA sở hữu hơn 73% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hơn 663 tỷ đồng, tăng gần 22% so với mức 545,5 tỷ đồng của năm trước. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế đạt 243,1 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 238,9 tỷ đồng, tăng khoảng 16,6% so với năm 2024.﻿

Bước sang quý 1/2026, ANI ghi nhận doanh thu thuần hơn 93 tỷ đồng. Doanh nghiệp ghi nhận lỗ trước thuế 7,45 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng.