MDLand Việt Nam - TOP 10 Thương hiệu Xuất sắc Việt Nam 2025

MDLand Việt Nam - Khẳng định vị thế thương hiệu bất động sản uy tín

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản MDLand Việt Nam đã vinh dự được trao giải TOP 10 - Thương hiệu Xuất sắc Việt Nam 2025. Giải thưởng này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo & tập thể CBNV trong vai trò là đơn vị phân phối chiến lược các sản phẩm bất động sản Vinhomes, luôn đặt chữ tín và chất lượng dịch vụ lên hàng đầu.

MDLand Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng "TOP 10 – Thương hiệu Xuất sắc Việt Nam 2025"

Trải qua gần một thập kỷ phát triển, MDLand Việt Nam đã xây dựng được nền tảng uy tín vững chắc với hàng loạt dự án phân phối thành công. Từ những bước đi đầu tiên cùng Vinhomes, công ty tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều chủ đầu tư lớn như Masterise Homes, Ecopark, Sungroup, MIKGroup, BRG Group, Novaland… Không chỉ dẫn dắt thị trường phía Bắc, MDLand còn tiếp tục bứt phá mạnh mẽ tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, góp phần nâng tầm thương hiệu trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh thành công về kinh doanh, MDLand Việt Nam luôn kiên định với chiến lược quản trị minh bạch, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tinh nhuệ và không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những giải pháp bất động sản tối ưu cho khách hàng và nhà đầu tư. Danh hiệu "Thương hiệu Xuất sắc Việt Nam 2025" chính là sự ghi nhận cho hành trình phát triển bền vững ấy, đồng thời khẳng định vị thế của MDLand Việt Nam trong hệ thống phân phối bất động sản Việt Nam.

Doanh nhân Phạm Văn Công - Tầm nhìn lãnh đạo tiên phong

Bên cạnh thành tích nổi bật của doanh nghiệp, Doanh nhân Phạm Văn Công – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản MDLand Việt Nam cũng được vinh danh tại hạng mục Nhà lãnh đạo Xuất sắc 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho một nhà quản trị có tầm nhìn chiến lược, luôn tiên phong đổi mới trong lĩnh vực phân phối bất động sản.

Doanh nhân Phạm Văn Công nhận vinh danh "Nhà Lãnh đạo Xuất sắc 2025"

Dưới sự dẫn dắt của ông Phạm Văn Công, MDLand Việt Nam không ngừng đổi mới chiến lược, mở rộng quy mô và nâng cao vị thế trên thị trường bất động sản. Ông đã định hình doanh nghiệp trở thành thương hiệu tiên phong, xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp và kiến tạo môi trường làm việc gắn liền với những giá trị bền vững và thành công dài hạn. Nhờ đó, MDLand đã trở thành cái tên được khách hàng, đối tác và cộng đồng tin tưởng, ghi nhận. Danh hiệu lần này không chỉ khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn của một nhà lãnh đạo thế hệ mới mà còn lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng doanh nhân trẻ trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện ban lãnh đạo MDLand Việt Nam chia sẻ: "Hai giải thưởng cao quý là niềm vinh dự, cũng là động lực để MDLand Việt Nam tiếp tục kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng, trở thành cầu nối tin cậy giữa chủ đầu tư và thị trường, đồng thời kiến tạo môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, bền vững."

Trong thời gian tới, MDLand Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao năng lực đội ngũ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ góp phần tạo lập một thị trường bất động sản minh bạch, văn minh và hiệu quả hơn, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

