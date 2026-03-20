Mẹ 4 con xây "nông trại mini" giữa lòng Hà Nội, mỗi lần lên vườn là quên hết ưu phiền

Xuất phát từ niềm đam mê cây cỏ và nỗi lo ngại về thực phẩm không an toàn trên thị trường, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, 43 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội, đã quyết định xây dựng một "nông trại mini" ngay tại tổ ấm của mình để vừa thỏa mãn sở thích, vừa đảm bảo nguồn rau sạch cho gia đình.
Thấu hiểu tâm nguyện của vợ, chồng chị Huyền vốn là một kỹ sư đã hết lòng ủng hộ và hỗ trợ thiết kế khu vườn rộng 100m2. Tại đây, chị bố trí đa dạng các loại thực vật từ rau ăn lá, các loại cây leo hàng rào như đậu đũa, cô ve đến các loại quả trên giàn như bầu, bí, mướp, su su. Đặc biệt, khu vườn còn có sự góp mặt của cây ăn trái như sung Mỹ và các loại dưa lê, dưa gang, dưa lưới.
Để hiện thực hóa không gian này, vợ chồng chị đã đầu tư chi phí hơn 200 triệu đồng. Do việc làm vườn được triển khai song song với quá trình xây nhà nên khâu chống thấm được đặc biệt chú trọng. Chị đã vận chuyển khoảng 5m3 đất lên mái thông qua hệ thống giếng trời bằng ròng rọc.
Về mặt kỹ thuật, sàn sân thượng được lát đá nhám chống trơn trượt và thiết kế độ dốc tối ưu về phía đường ống thoát nước. Các ô trồng cây được xây kiên cố bằng gạch, bên ngoài ốp gốm để tăng tính thẩm mỹ.
Để đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành tốt, chị Huyền áp dụng quy trình rải lớp nhựa thoát nước, tiếp đến là lớp vải địa kỹ thuật nhằm ngăn đất trôi theo dòng nước trước khi đổ đất trồng.
Cấu trúc khu vườn được phân chia khoa học bao gồm khu vực thư giãn có mái che kính, treo lan và đặt bàn ghế đá để cả gia đình quây quần. Kế đó là thảm cỏ nhung xanh mướt kết hợp với hoa cảnh, dẫn lối đến khu vực thâm canh rau củ với 8 ô rau ăn lá và các ô dài dành cho cây lấy quả cùng hệ thống giàn leo vững chãi.
Dù sở hữu thành quả đáng ngưỡng mộ, chị Huyền thừa nhận quá trình làm vườn gặp không ít thách thức, nhất là vào mùa hè nắng gắt đòi hỏi phải tưới nước đều đặn hai lần mỗi ngày hoặc phải gia cố cây kỹ lưỡng khi có gió lớn.
Để cây cối luôn xanh tốt, chị đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sách báo, nắm vững đặc tính từng loại cây và tuân thủ nguyên tắc "mùa nào thức nấy". Việc làm đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng trước mỗi vụ canh tác chính là bí quyết giúp khu vườn luôn đạt năng suất cao.
Trải qua những ngày vất vả vun xới, giờ đây gia đình chị Huyền luôn có nguồn rau củ quả dồi dào, không chỉ đủ dùng mà còn có thể chia sẻ cho người thân, bạn bè.
Với chị Huyền, dù bận rộn công việc và phải chăm sóc 4 con nhỏ, việc dành thời gian mỗi ngày cho khu vườn chính là liều thuốc tinh thần vô giá. Không gian xanh mát trên cao không chỉ giúp chị tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà còn là nơi thư giãn, trút bỏ mọi áp lực và tìm lại sự bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng.
Ảnh: Dân trí, Phụ nữ Pháp luật