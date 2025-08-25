Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẹ đảm Hà Nội mang niềm tự hào dân tộc vào mâm lễ "Yêu Nước" trong mùa Vu Lan đặc biệt

25-08-2025 - 12:15 PM | Lifestyle

Mẹ đảm Hà Nội mang niềm tự hào dân tộc vào mâm lễ "Yêu Nước" trong mùa Vu Lan đặc biệt

Trong tháng Vu Lan báo hiếu, khi khắp nơi rợp cờ đỏ sao vàng mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chị Thu Hương - một người mẹ đảm ở Hà Nội đã dâng lên tổ tiên mâm lễ "Yêu Nước" chan chứa tình cảm thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc.

Những mâm cơm dâng gia tiên vốn đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu mỗi dịp lễ, Tết. Thế nhưng, tháng 7 Âm lịch năm nay, mâm lễ của chị Thu Hương - một người mẹ đảm, khéo léo và giàu lòng tự hào dân tộc lại mang một ý nghĩa đặc biệt.

Giữa mùa Vu Lan báo hiếu, cũng là thời khắc cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chị Hương đã tự tay chuẩn bị mâm lễ chủ đề "Yêu Nước". Mâm lễ không chỉ đẹp mắt, đầy đủ mà còn thấm đẫm tinh thần tri ân tổ tiên, đồng thời gói ghém trong đó tình yêu quê hương, lòng biết ơn được sống trong hòa bình, độc lập.

Mẹ đảm Hà Nội mang niềm tự hào dân tộc vào mâm lễ "Yêu Nước" trong mùa Vu Lan đặc biệt- Ảnh 1.

Tấm lòng của người phụ nữ Hà thành

Với chị Thu Hương, bất cứ ngày lễ, ngày Tết hay dịp trọng đại nào của đất nước, trong gian bếp nhỏ nơi phố phường Hà Nội, đều có một mâm lễ tươm tất dâng lên gia tiên. Đó là cách chị gìn giữ nếp nhà, dạy các con biết nhớ về cội nguồn. Và tháng 7 Âm lịch năm nay, khi mùa Vu Lan về, lòng chị lại rộn ràng chuẩn bị. Nhưng đặc biệt hơn, lễ Vu Lan năm nay trùng với những ngày cả dân tộc hân hoan kỷ niệm 80 năm mùa Thu lịch sử - mùa Thu của độc lập, của tự do, của hạnh phúc.

"Trong những ngày đi trên phố, nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay, chị thấy lòng mình rưng rưng. Chị muốn làm một mâm lễ tri ân, vừa để dâng lên gia tiên, vừa như lời biết ơn gửi tới đất nước đã cho chúng ta hòa bình mà sống" , chị Hương chia sẻ.

Mẹ đảm Hà Nội mang niềm tự hào dân tộc vào mâm lễ "Yêu Nước" trong mùa Vu Lan đặc biệt- Ảnh 2.

Mâm lễ mang chủ đề "Yêu Nước"

Khác với những mâm cỗ truyền thống thường thấy, mâm lễ lần này của chị Hương được thực hiện theo chủ đề đặc biệt: "Yêu Nước".

Ở mâm lễ mặn, từng món ăn đều gửi gắm một thông điệp:

- Gà luộc cánh tiên ngậm hoa hồng đỏ biểu tượng của sự vẹn tròn, thanh cao và tình yêu bất diệt.

- Xôi gấc tạo hình "Lá cờ đỏ sao vàng" rực rỡ, thiêng liêng, gợi nhắc về hồn thiêng sông núi.

- Tôm cua hấp nước dừa hương vị Việt Nam mộc mạc mà đậm đà.

- Nem rán tôm thịt truyền thống, món ăn quen thuộc trong mọi ngày vui.

- Bánh bao "Yêu Nước", salad "GenZ Yêu Nước", canh bóng thả - sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, như hơi thở mới cho mâm cỗ gia đình.

Mẹ đảm Hà Nội mang niềm tự hào dân tộc vào mâm lễ "Yêu Nước" trong mùa Vu Lan đặc biệt- Ảnh 3.

Phần lễ ngọt cũng được chị sáng tạo:

- Bánh nướng hình bản đồ Việt Nam, chị gọi đây là "Bánh Hòa Bình", chiếc bánh trung thu mang hình dáng non sông gợi nhắc về hành trình 80 năm độc lập - tự do - hạnh phúc.

- Bánh xu xê sắc đỏ vàng thơm thảo.

- Thạch rau câu và flan "Yêu Nước" - ngọt ngào, trong trẻo, tượng trưng cho thế hệ trẻ hôm nay lớn lên trong hòa bình.

Tất cả món lễ đều được nhấn mạnh hai màu chủ đạo: Đỏ và vàng - màu của quốc kỳ, màu của niềm kiêu hãnh dân tộc.

Để có mâm lễ trọn vẹn, chị Hương đã dành cả một ngày từ việc đi chợ, chọn từng nguyên liệu đến tỉ mỉ tạo hình. Với chị, mỗi cánh hoa, mỗi hạt xôi, mỗi miếng bánh đều chứa chan niềm tự hào dân tộc.

Mẹ đảm Hà Nội mang niềm tự hào dân tộc vào mâm lễ "Yêu Nước" trong mùa Vu Lan đặc biệt- Ảnh 4.

"Cũng không có gì to tát, chỉ là chị muốn nhân dịp này làm mâm lễ như một lời tri ân. Được sinh ra và lớn lên trong độc lập, trong hòa bình là điều hạnh phúc. Chị muốn con cháu mình khi nhìn thấy mâm lễ này cũng hiểu rằng tình yêu nước không chỉ nằm trong những điều lớn lao mà có thể bắt đầu từ một mâm cơm, một nén hương dâng lên tổ tiên" , chị Hương tâm sự.

Những ngày này, Hà Nội cũng như khắp mọi miền đất nước rợp bóng cờ hoa. Trên từng con phố, từ quán cà phê, cửa tiệm, đến những chiếc áo, chiếc mũ đều in hình cờ đỏ sao vàng. Giữa không khí ấy, mâm lễ "Yêu Nước" của chị Hương như một nốt nhạc hòa vào bản hùng ca chung của dân tộc.

Đó không chỉ là mâm cỗ Vu Lan, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, sự hy sinh của cha ông, và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Tình yêu nước đôi khi chẳng cần gì to tát, chỉ cần được nuôi dưỡng trong mỗi mái nhà, trên mâm cơm gia đình, để từ đó lan tỏa ra phố phường, ra quê hương, đất nước.

Mâm lễ "Yêu Nước" của chị Thu Hương không chỉ khiến người xem thán phục bởi sự tinh tế, khéo léo mà còn khiến lòng ta rưng rưng bởi những thông điệp ấm áp. Đó là cách một người phụ nữ bình dị ở Hà Nội gửi gắm lòng tri ân, nhắc nhớ chúng ta rằng: Khi niềm tự hào dân tộc hiện diện cả trong bữa cơm gia đình, tình yêu nước sẽ không bao giờ phai mờ.

Theo Khánh Hà

Thanh niên Việt

